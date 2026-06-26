Ganar el grupo del Mundial pasa a segundo plano para algunos equipos de cara a la siguiente ronda

Roberto Martínez sabe que en sus primeras participaciones en el Mundial su máxima prioridad habría sido terminar como primer lugar de grupo.

“Te sientas y, como no tienes tanta experiencia, quieres planearlo todo”, comentó Martínez.

Ahora, en su tercer Mundial y el primero al frente de la selección de Portugal, el entrenador español ha entendido que esos planes no siempre se concretan. Y no es el único. El técnico noruego Ståle Solbakken también priorizó el viernes el descanso y la salud de sus jugadores clave, en lugar de apostarlo todo para ganar el Grupo I, para lo que habría necesitado de una victoria sobre la favorita Francia.

Sin el estelar delantero Erling Haaland y otros nueve titulares en la alineación, Noruega perdió 4-1, pero los entrenadores no se arrepientes de la gestión de carga ahora que ha llegado la fase de eliminación directa, en donde enfrentarán el martes a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

“Ningún equipo tuvo tan poco descanso entre el último partido y este, y tenemos otro encuentro en pocos días, así que no hay nada que pensar”, expresó Solbakken. “A los aficionados en toda Noruega y también en el estadio les habría gustado ver a Erling, pero esa realmente no es la cuestión. Queremos avanzar hasta donde podamos en el torneo y en eso nos enfocamos”.

La derrota enviará a Noruega hacia Arlington, Texas, donde enfrentará a Costa de Marfil. De mantenerse con vida, se medirá en segunda ronda al ganador del duelo entre Brasil y Japón. La invicta Francia tiene previsto jugar el mismo día en East Rutherford, Nueva Jersey, ante un rival por definirse —probablemente Suecia—, seguido de un posible duelo contra Alemania.

Solbakken cree que su equipo estará mejor ahora que sus máximas figuras tuvieron algo de descanso.

“Tenemos una plantilla fuerte”, afirmó Solbakken. “Tenemos energía. Tenemos buenas oportunidades. Nuestros jugadores han disfrutado de un día extra de descanso”.

Francia salió con su alineación habitual, y el resultado fue un triplete de Ousmane Dembélé en la primera mitad que abrió la puerta a un contundente triunfo. El técnico asistente Guy Stéphan comprendió lo que Solbakken pretendía, por lo que no le sorprendió la alineación de Noruega.

“Veremos el resultado en cuatro días”, señaló Stéphan después de reemplazar a Didier Deschamps, quien regresó a Francia para el funeral de su madre.

Martínez, quien dirigió a Bélgica en los Mundiales de 2018 y 2022, quiere que Portugal se imponga a Colombia en el cierre del Grupo K el sábado, aunque de momento se desconoce si haría algún cambio en su alineación. Portugal tiene prácticamente asegurado un lugar en los dieciseisavos de final.

“Creo que el enfoque debe ser el de tratar de ganar cada partido, tratar de crear el mejor ambiente posible en el vestuario, olvidarte del rival”, indicó. “Respeto al rival, pero si quieres hacerlo bien en el torneo, tienes que ser capaz de ganarle al que sea”.

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Los periodistas de Associated Press Alanis Thames en Miami Gardens, Florida; Kyle Hightower en Foxboro, Massachusetts; y Tales Azzoni en Guadalajara, México, contribuyeron con este despacho.

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