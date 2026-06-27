Cabo Verde empata con Arabia Saudí y avanza a 16vos de final del Mundial como 2do lugar de grupo
Cabo Verde completó su improbable paso por la fase de grupos del Mundial con su tercer empate consecutivo para convertirse en el país más pequeño de la historia en avanzar a la ronda de eliminación directa, luego de igualar el viernes 0-0 con Arabia Saudí.
La pequeña nación insular frente a la costa occidental de África, que debuta en el escenario más importante del fútbol, había empatado previamente 0-0 con España, actual campeón europeo, y posteriormente vino de atrás para firmar un 2-2 ante Uruguay.
Los tres puntos dejaron a Cabo Verde en el segundo lugar del Grupo H, sólo detrás de España, que venció 1-0 a Uruguay.
Cabo Verde jugará el próximo 3 de julio contra el campeón vigente, Argentina, en Miami por un lugar en los octavos de final.
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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa
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