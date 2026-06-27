Caminero y Mullens conectan jonrones en triunfo de Rays 6-1 sobre Diamondbacks

El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Cedric Mullins la sacó del parque en la séptima — ambos ante Zac Gallen— y los Rays de Tampa Bay vencieron la noche del viernes por 6-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Caminero disparó un batazo de 427 pies al jardín central en la primera, después de que el cubano Yandy Díaz recibió base por bolas y el mexicano Jonathan Aranda fue golpeado por un lanzamiento. Caminero suma 20 jonrones esta temporada, cinco en los últimos cuatro juegos.

En la séptima, Mullins pegó un jonrón solitario, el séptimo de su año. Gallen (3-7) lanzó 6 2/3 entradas, en las que permitió cinco carreras limpias.

Nick Martinez (7-2) trabajó 5 2/3 entradas, en las que permitió cinco hits pero solo una carrera limpia. Ponchó a tres y dio una base por bolas.

El dominicano Geraldo Perdomo conectó un jonrón solitario en el séptimo lanzamiento del juego para los Diamondbacks. ___

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