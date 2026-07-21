Sepp Blatter insta al fútbol a destituir a Infantino tras afirmar que el Mundial perdió credibilidad

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, instó al mundo del fútbol a destituir a Gianni Infantino de su cargo, alegando que el reciente Mundial “perdió credibilidad” debido a las acciones de su sucesor.

Blatter, cuya presidencia de la FIFA estuvo plagada de acusaciones de corrupción, insistió en que “no se debe permitir que la política eclipse el juego”, aparentemente en referencia a la estrecha relación de Infantino con el presidente estadounidense Donald Trump, que contribuyó a la controvertida anulación de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun por la tarjeta roja que recibió contra Bosnia.

Trump intervino, llamando por teléfono a Infantino para instarle a que revisara la expulsión de Balogun y, posteriormente, la FIFA suspendió la sanción por un año, algo sin precedentes, lo que permitió al delantero jugar en el partido de octavos de final contra Bélgica, donde Estados Unidos fue derrotado por 4-1.

open image in gallery La huella de Donald Trump quedó patente en todo el torneo, con la complaciente colaboración de Gianni Infantino ( Getty )

Y al reflexionar sobre el Mundial, que finalizó el domingo por la noche con la victoria de España sobre Argentina por 1-0 en la prórroga, en una final muy tensa, Blatter no quedó impresionado.

“El Mundial más largo llegó a su fin, con los campeones correctos”, escribió en las redes sociales. “Pero camino al pitido final, el torneo había perdido su credibilidad”.

“No debemos permitir que la política eclipse el deporte. Ahora les corresponde a los aficionados, a los jugadores y a las federaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus orígenes bajo un nuevo liderazgo”.

Blatter acompañó este mensaje con una serie de hashtags que incluían “Espectáculo del medio tiempo de la FIFA”, “Donald Trump” y “Gianni Infantino”.

open image in gallery A Sepp Blatter no le cae nada bien su sucesor, Infantino ( AFP/Getty )

El expresidente de la FIFA no fue el único en criticar a Infantino y pedir su destitución; el presidente de LaLiga, Javier Tebas, también se refirió específicamente al incidente de Balogun.

“La suspensión de la sanción al jugador estadounidense es un asunto extremadamente serio”, dijo Tebas en una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

“Tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos, porque de lo contrario podría haber surgido un caso que le hubiera costado el puesto a Infantino. Como Bélgica ganó, logró archivar el asunto. Pero esto es solo la punta del iceberg”.

Tebas fue más allá, afirmando que cree que la FIFA está “destruyendo la industria del fútbol” al expandir las competiciones internacionales a expensas de las ligas y los clubes nacionales.

Cuando se le preguntó si creía que Infantino debería renunciar, Tebas respondió: “En mi opinión, sí, creo que su tiempo terminó”.

open image in gallery El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió la dimisión de Infantino ( Getty )

Infantino anunció en abril que buscaría la reelección para un cuarto mandato como presidente de la FIFA, cuyas elecciones para el ciclo 2027-2031 están programadas para el 18 de marzo del próximo año en Marruecos. Es posible que se presente sin oposición, pero incluso si surge otro candidato, las probabilidades de que gane son mínimas.

“No debería quedarse, pero la situación actual hace que no se vaya”, añadió Tebas. “No hay candidato de la oposición; nadie quiere presentarse para perder”.

“Este es el sistema y es un sistema defectuoso de raíz. Escuché a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que está haciendo. Lo dicen, pero luego no hacen nada”.

Tebas y Blatter no son las únicas voces disidentes, ya que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no asistió a la final del Mundial tras una serie de desacuerdos entre la UEFA y la FIFA sobre los procedimientos disciplinarios, la logística arbitral y el desarrollo de los partidos.

Información adicional de Reuters

Traducción de Olivia Gorsin