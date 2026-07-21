¿Ya extrañas el Mundial? El alivio llega el próximo verano con el Mundial femenino en Brasil

Ahora es el turno de las mujeres.

El próximo verano se llevará a cabo la Copa del Mundo femenina en Brasil. Así como España ganó el trofeo masculino en el torneo que acaba de concluir, las mujeres de ese país llegarán como las campeonas defensoras.

España, actualmente la selección femenina mejor clasificada del mundo, superó 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial Femenino de Sídney 2023. Ese equipo estaba repleto de talento, incluidas las ganadoras del Balón de Oro Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, además de la joven estrella Salma Paralluelo.

Rodri, figura de España, le dedicó a Bonmatí el mayor de los elogios en una entrevista televisiva tras la final masculina: “Estoy intentando ver si puedo llegar a su nivel”.

Los recuerdos de 2023 no son tan dulces para Estados Unidos, que fue eliminada por Suecia en los octavos de final. Aun así, Estados Unidos ha ganado cuatro títulos de la Copa del Mundo y actualmente ocupa el segundo puesto del ranking mundial.

Estados Unidos recibirá a España dos veces en octubre, como preparación para el inicio de la clasificación de la CONCACAF a finales de noviembre en Texas. Los amistosos contra España podrían ofrecer un vistazo de cómo podrían verse ambos equipos el próximo verano.

“Sabemos que España es un equipo increíble, y creo que de verdad estamos con muchas ganas de tener esta preparación”, indicó la mediocampista de Estados Unidos Lily Yohannes. “Sobre todo antes de la clasificación. Y sí, creo que será una gran oportunidad para nosotras. Contra estas jugadoras, yo jugué contra ellas en la Liga de Campeones, y sé lo buenas que son”.

El camino a Brasil

La clasificación para la Copa del Mundo está muy avanzada y 14 selecciones que ya aseguraron su boleto. Brasil, que tiene un cupo automático como anfitrión, nunca ha ganado el torneo femenino.

“Hace algún tiempo las oportunidades para hombres y mujeres no eran iguales. Pero eso está cambiando. Este Mundial tiene un potencial enorme para que ese cambio ocurra de verdad”, reconoció la exdefensora de Brasil Aline Pellegrino, ahora directora ejecutiva de legado y asuntos de partes interesadas del Mundial Femenino en Brasil. “Por eso hay mucha emoción y expectativa de que tengamos el mejor ambiente posible en nuestros estadios, tal como vimos recientemente en los dos partidos entre la selección brasileña y Estados Unidos. La FIFA, junto con el gobierno federal y las ciudades sede, han trabajado muy duro para garantizar que tengamos estadios llenos y que todo funcione de la manera más eficiente posible”.

La mayor incógnita en torno a las brasileñas es la situación de la veterana capitana Marta, máxima goleadora histórica del país con 122 tantos. Marta se retiró de la selección tras la derrota de Brasil 1-0 ante Estados Unidos en el partido por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París, pero regresó al año siguiente para la Copa América Femenina. Tendrá 41 años cuando su país sea anfitrión del Mundial.

Estados Unidos visitó Brasil para disputar dos partidos en junio: perdió 2-1 en São Paulo antes de imponerse 1-0 en Fortaleza. La entrenadora de Estados Unidos, Emma Hayes, dijo que el equipo necesitaba asumir esos “momentos de caos” en un entorno hostil.

¿Quiénes ya están clasificados?

Australia, Filipinas, Japón, Corea del Norte, China, Corea del Sur, Argentina, Colombia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, España y Dinamarca están entre los países que se han clasificado. Alemania, campeona mundial en 2003 y 2011, ocupa el tercer puesto del ranking global.

Brasil ya fue sede tanto del Mundial masculino en 2014 como de los Juegos Olímpicos en 2016. Las ocho ciudades que albergarán partidos femeninos el próximo año también recibieron encuentros masculinos en 2014: Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife y Salvador.

El torneo del próximo año será el último con 32 equipos antes de pasar a 48 selecciones, como el torneo masculino. Se espera que el Mundial Femenino de 2031 sea organizado por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. Es probable que la decisión formal se anuncie en noviembre.

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