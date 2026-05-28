El Balón de Oro 2026 pasa de París a Londres para premiar a los mejores futbolistas del mundo

La ceremonia del Balón de Oro para coronar a los mejores jugadores y jugadoras del fútbol se traslada de su tradicional sede en París a Londres en octubre.

El cambio de sede para la ceremonia del 26 de octubre marca el 70.º aniversario del primer premio, ganado por la leyenda inglesa Stanley Matthews, informaron el jueves los coorganizadores, la revista France Football y la UEFA.

Londres también es la ciudad de origen del máximo goleador histórico de Inglaterra, Harry Kane, y del Arsenal, equipo que ganó su primer título de la Liga Premier en 22 años y que el sábado jugará por su primer título de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

Kane anotó 61 goles en 51 partidos en una temporada sobresaliente con el campeón alemán Bayern Múnich. Ese mejor registro de su carrera incluyó 14 en la Liga de Campeones, donde el Bayern quedó eliminado por el PSG en las semifinales, además de cinco más con Inglaterra en un grupo de clasificación para el Mundial.

El Balón de Oro masculino en París el año pasado lo ganó Ousmane Dembélé después de que el PSG conquistara su primer título de la Liga de Campeones.

Dembélé marcó 19 goles en 39 partidos con el PSG esta temporada y fue titular en apenas 11 encuentros durante la campaña del título de la Ligue 1. Suma siete goles en la Liga de Campeones antes de enfrentar al Arsenal, incluido un tanto clave contra el Bayern, aunque se perdió cinco de los seis partidos de clasificación al Mundial de Francia por lesión.

La ganadora de los últimos tres Balones de Oro femeninos, Aitana Bonmatí, se perdió la mayor parte de la temporada por lesión y regresó al final de la campaña del Barcelona, que ganó cuatro títulos e incluyó otro campeonato de la Liga de Campeones el sábado pasado contra el OL Lyonnes.

Los votantes del Balón de Oro son un panel global de periodistas, cada uno de los cuales elige su top 10 a partir de una lista corta de 30 jugadores presentada por France Football, el diario L'Equipe y la UEFA.

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