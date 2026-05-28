El primer campamento de Aguirre revive el rigor de 1986 rumbo al Mundial en casa

Cuando Javier Aguirre era jugador, creía que el extenuante campamento de entrenamiento de un año que México realizó antes del Mundial de 1986 fue la clave para que el Tri llegara a los cuartos de final, igualando su mejor resultado.

Como entrenador de la selección nacional, intenta replicar esa fórmula de época.

A diferencia de la mayoría de las naciones competidoras, que deben esperar a que concluyan las ligas domésticas antes de reunir a sus planteles, México empezó a concentrar a sus jugadores más de un mes antes de su partido inaugural del Mundial, el 11 de junio contra Sudáfrica, apartándolos de sus equipos mientras la Liga MX seguía en marcha.

“Es un proyecto, no un capricho concluimos que al ser en casa (Mundial), al tener estas instalaciones que son magnificas, necesitábamos estar bien preparados en todos los sentidos. Esto significaba tenerlos cinco semanas antes del mundial”, señala Aguirre.

El técnico de 67 años, que conduce a México al Mundial por tercera vez, fue una pieza integral del plantel de 1986 que venció a Bélgica y Bulgaria y perdió ante la entonces Alemania Occidental, eventual finalista, en una tanda de penales en los cuartos de final. La única otra ocasión en que el Tri alcanzó esa instancia fue en 1970, también como local.

“Ser parte de la selección y poder jugar un Mundial en casa no tiene precio”, dijo Aguirre sobre el torneo de 48 equipos que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

Un dilema moderno

El fútbol moderno presenta desafíos que no existían en 1986. Mientras aquel equipo de México contaba con una sola figura basada en Europa —el ícono del Real Madrid Hugo Sánchez—, el grupo actual incluye a 14 jugadores que compiten en Europa.

Para asegurar temprano a sus jugadores del ámbito local, Aguirre tuvo que convencer a los dueños de los 18 equipos de primera división de la Liga MX de que un campamento extendido era la única manera de realmente destacar en casa. Su plan fue aprobado en diciembre pasado, y las puertas del centro de entrenamiento se abrieron el 6 de mayo con un grupo inicial de 12 jugadores del medio local.

Aun así, la estrategia ha recibido críticas de figuras destacadas del fútbol mexicano, en especial del exseleccionador Ricardo La Volpe, quien llevó al Tri a los octavos de final en el Mundial de 2006 en Alemania.

“Verdaderamente a mí me sorprende, y respeto mucho a Javier Aguirre. Siempre cada colega tiene una manera de entrenar y de jugar con una filosofía futbolística. Ahora no lo comprendo por una sola razón, porque primero, no tiene la base de jugadores y no le sirven los entrenamientos” sostuvo La Volpe.

“Entonces yo diría que, si no puedes trabajar con todos, hay que dejar el ritmo de juego que te va a dar una Liguilla", añadió.

Reunir las piezas

Debido a las incorporaciones escalonadas, Aguirre tuvo que recurrir al inicio a jugadores de fuerzas básicas como sparrings para completar sus sesiones de entrenamiento. Sin embargo, tras bambalinas, el entrenador aprovechó su amplia red de contactos y su habilidad para las relaciones públicas para persuadir a algunos clubes europeos de liberar a sus futbolistas mexicanos antes de lo previsto.

La gestión dio resultados. Para inicios de la semana pasada, Aguirre ya tenía disponibles a 18 de sus 26 jugadores definitivos para un partido de preparación contra Ghana, que México ganó 2-0.

La preparación intensiva de México continúa con amistosos contra Australia el sábado en Pasadena, California, seguido de una última prueba contra Serbia en Toluca el 4 de junio, apenas una semana antes de que los reflectores se centren en el exigente debut mundialista contra Sudáfrica en el Estadio Azteca. México también enfrenta a Corea del Sur y a la República Checa en el Grupo A.

En el Mundial de 2022 en Qatar, México no logró avanzar de su grupo.

Cimientos de clase mundial

Para garantizar una preparación óptima, la Federación Mexicana de Fútbol invirtió 400 millones de pesos (23 millones de dólares) en una amplia remodelación de su centro de entrenamiento de élite, el Centro de Alto Rendimiento, en las afueras de la Ciudad de México.

“Organizar un Mundial exige que elevemos nuestros estándares en todos los aspectos, tanto dentro como fuera del campo de juego”, dijo el presidente de la federación, Mikel Arriola.

“Esta inversión refleja nuestra responsabilidad de cara al Mundial de 2026. Hemos construido unas instalaciones que proporcionarán a la selección nacional las mejores condiciones posibles para su preparación, a la altura de las principales potencias futbolísticas del mundo", añadió.

El alojamiento para el equipo mayor se amplió de 20 a 45 habitaciones privadas, complementadas con nuevas salas de entretenimiento para los jugadores. Sin embargo, la joya de la corona de la remodelación es una instalación de última generación que alberga un enorme gimnasio, que pasó de 1.200 a 6.000 metros cuadrados. El nuevo complejo también integra un área médica modernizada, laboratorios avanzados de fisioterapia e hidroterapia, vestuarios, oficinas para el cuerpo técnico y un centro dedicado de inteligencia deportiva.

Construir una hermandad

Mientras los críticos cuestionan la conveniencia táctica del campamento extendido, los propios jugadores han respaldado el encierro anticipado. Más allá de los ejercicios tácticos, el plantel ve el aislamiento como un crisol para construir una química que trascienda el terreno de juego.

“Hay que estar aquí dentro para para poder hablar, se puede decir que es mucho tiempo, pero a nosotros nos está ayudando bastante a conocernos más", comentó el defensor Israel Reyes.

Para Reyes y sus compañeros, las largas horas en el centro de entrenamiento renovado están forjando una identidad colectiva que podría resultar decisiva bajo la intensa presión de un torneo en casa.

"Esa convivencia en el vestidor es algo muy importante, porque nos vamos sintiendo como una hermandad. En el campo no es lo mismo que defiendas a un compañero de equipo a que defiendas a tu hermano”, agregó.

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