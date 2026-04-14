Javier Mascherano anuncia inesperada renuncia como entrenador de Inter Miami

Javier Mascherano ha anunciado su inesperada salida como técnico del Inter Miami, apenas cuatro meses después de haber llevado al club de Lionel Messi al campeonato de la MLS.

El exfutbolista, quien compartió vestuario con Messi en el Barcelona y la selección argentina antes de reencontrarse con él como entrenador, se marcha por motivos personales, según informó el equipo.

En declaraciones difundidas por el club, Mascherano afirmó: "Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami. En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables".

En relevo de Mascherano como entrenador, al menos a corto plazo, estará el también argentino Guillermo Hoyos, a quien se le atribuye —al menos en cierta medida— el haber descubierto a Messi en la cantera del Barcelona y augurar que podría convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La decisión llega ni siquiera dos semanas después de que Inter Miami inauguró su nuevo estadio ( Getty )

Messi tenía entonces 16 años y se encontraba en los albores de una carrera que lo llevaría ganar ocho Balones de Oro, la Copa del Mundo y el título no oficial de ser el mejor jugador de la historia.

A lo largo de los años, en diversas entrevistas, Messi se ha referido a Hoyos como “ mi papá futbolístico”.

Hoyos será ahora el técnico de Messi, aunque no está del todo claro por cuánto tiempo seguirá siéndolo. Asume en un equipo que suma 12 puntos después de siete partidos y ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este.

“En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”, dijo Mascherano.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante”, añadió.

La decisión de cambiar entrenador llega ni siquiera dos semanas después de que Inter Miami inauguró su nuevo estadio cerca del aeropuerto Internacional de Miami. El club ha empatado en sus dos primeros partidos en la nueva instalación.

Inter Miai también informó que el director de fútbol, Alberto Marrero, se encargará de ahora en adelante de las funciones de director deportivo, lo que significa que ocupará el puesto que Hoyos desempeñó hasta el martes.

“Javier forma parte para siempre de la historia de este club y siempre tendrá un lugar de honor en la familia del Inter Miami", dijo Jorge Mas, el propietario gerente del equipo. "Respetamos su decisión y le estamos enormemente agradecidos por todo lo que aportó, deseándole la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”.