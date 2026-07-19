LO ÚLTIMO: La Argentina de Messi enfrenta a la España de Yamal por el título del mundo

La final mundialista llegó al fin. El 39no día de la Copa del Mudo más grande de la historia depara un duelo entre la Argentina de Lionel Messi y la campeona europea España, el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

1. Messi que con un gol en este partido alcanzará al francés Kylian Mbappé como el máximo goleador en la historia de los mundiales, busca conducir a la Albiceleste a la conquista de títulos consecutivos, una hazaña no vista desde que Brasil se coronó en 1958 y 1962 con Pelé.

2. Una coronación de Argentina le permitirá llegar a cuatro títulos, los mismos que Alemania e Italia y uno por debajo de Brasil. España busca su segundo cetro, tras el conseguido en 2010.

3. Choque de estilos: Argentina tiene el mejor ataque del Mundial. España, la mejor defensa. Ambas selecciones llegan invictas a la final.

4. La foto famosa: Unaimagen tomada en 2007 muestra a Messi, como parte de un programa de UNICEF, bañando a un niño, quien no era otro que Lamine Yamal, la figura más promisoria de la España actual. Hoy, ambos chocan por el título.

Choque de estilos

El mejor ataque. La mejor defensa.

La final mundialista se perfila como un choque de estilos. Argentina, cuyo ataque vertiginoso ha demostrado que puede voltear un partido en un parpadeo, tiene enfrente a una defensa española prácticamente impenetrable.

España anuló el funcionamiento ofensivo de Francia en la semifinal del martes. Argentina remontó a cinco minutos del final para superar a Inglaterra un día después.

Será un duelo entre los campeones vigentes de Europa y América, la culminación espectacular de la primera Copa del Mundo que se disputó en tres países, con 48 equipos y 104 partidos —Tim Reynolds—.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa