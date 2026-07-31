Gianni Infantino enfrenta creciente presión tras la renuncia de su principal asesor por el plan del Mundial

La presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue aumentando tras la renuncia de su principal asesor, Carlos Cordeiro, en medio de la polémica por el plan de vender una participación en una empresa vinculada a la Copa del Mundo a inversionistas privados.

La propuesta ya ha encontrado una fuerte resistencia. Hasta ahora ha sido rechazada por las confederaciones de Europa y Asia, así como por el organismo que agrupa a las asociaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Además, las federaciones europeas advirtieron que no participarán en competiciones de la FIFA si el proyecto sigue adelante.

Al anunciar su dimisión, Cordeiro calificó la iniciativa de crear FIFA Forward Enterprise como “un mal negocio” para el fútbol.

En un comunicado, explicó: “El fútbol ha sido fundamental en mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, comprendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte de él. Por eso, esta propuesta debe ser rechazada”.

Un asesor principal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, renunció por el plan de vender participaciones en una empresa vinculada al Mundial a inversionistas privados ( Bradley Collyer/PA )

Las últimas 24 horas han sido especialmente difíciles para la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, después de que las asociaciones miembro de la UEFA anunciaran que boicotearán las competiciones del organismo si prospera el plan para vender participaciones en una empresa vinculada a la Copa del Mundo.

En un comunicado difundido el jueves por la tarde, la UEFA confirmó que “ninguna selección nacional afiliada a la UEFA participará en competiciones de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”.

El organismo europeo fue aún más allá al afirmar que la iniciativa refleja no solo una profunda falta de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como custodio del fútbol mundial. También advirtió que, si inversionistas externos adquieren participaciones en las competiciones del organismo, el fútbol “cambiará para siempre”, ya que la rentabilidad económica pasará a ser una obligación permanente y las expectativas de los inversionistas ejercerán una presión constante sobre las decisiones deportivas.

Poco después, la Concacaf, que representa a las asociaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también rechazó la propuesta. En un comunicado, el organismo sostuvo que el debate puso de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y de un proceso de gobernanza adecuado, por lo que sus 41 asociaciones miembro decidieron oponerse al proyecto.

Horas más tarde, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se sumó a la postura de la UEFA y la Concacaf. En su pronunciamiento, expresó su “profunda preocupación” por la intención de la FIFA de permitir la inversión privada en sus principales competiciones y cuestionó el proceso mediante el cual se impulsó la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE).

La AFC también advirtió que el hecho de que un posible boicot al Mundial haya pasado a formar parte del debate público debería preocupar a todos los interesados en el futuro del deporte. Además, concluyó que el fútbol “nunca debió llegar a una situación como esta”.

Traducción de Leticia Zampedri