Clasificación del Balón de Oro 2026: ¿quién lidera la contienda tras el Mundial?

La contienda por el Balón de Oro entra en su recta final después de que los mejores jugadores del mundo dejaran una huella significativa durante el Mundial de 2026.

Lionel Messi, ocho veces ganador del premio, demostró que, a sus 39 años, aún puede ganarse un lugar: anotó ocho goles que impulsaron a Argentina a la final y le permitieron alcanzar brevemente el título de máximo goleador de todos los tiempos de la competencia, hasta que Kylian Mbappé lo superó.

Sin embargo, el triunfo de España sobre Argentina en la final sin duda será un buen augurio para jugadores como Rodri, ganador en 2024, y Lamine Yamal en su búsqueda del galardón individual, quienes buscarán comenzar la nueva temporada de clubes con jugadas fascinantes para complementar su papel en la conquista del trofeo más codiciado del fútbol.

Harry Kane era el favorito para el Balón de Oro antes de este verano tras su sublime temporada goleadora con el Bayern de Múnich; ¿podrá replicar esa forma inigualable en los primeros meses de la temporada 2026/2027 para que los logros del equipo pasen a un segundo plano en la ceremonia de octubre?

Así es como se clasifican los 10 favoritos en el ranking de ‘The Independent’ para el Balón de Oro 2026:

10. Vinicius Jr.

open image in gallery Vinicius Jr. podría fichar por el Arsenal este verano ( PA Wire )

Vinicius se cuela en nuestro ranking de candidatos al Balón de Oro, sobre todo para evitarme algunos correos enojados de los seguidores del Real Madrid, de Brasil y, ahora tal vez, del Arsenal. Es broma, más o menos.

El subcampeón de 2024 tuvo otra temporada sólida en el Bernabéu, con 22 goles en 36 partidos, aunque, al igual que Mbappé, no pudo llevar al club a ganar un título.

Algo similar podría decirse de su participación en el Mundial; fue uno de los pocos destellos de brillantez en una selección brasileña sin chispa bajo el mando de Carlo Ancelotti, que finalmente sucumbió ante Haaland y compañía.

¿Podría una transferencia al Emirates darle un nuevo impulso a su candidatura al Balón de Oro?

9. Michael Olise

open image in gallery Michael Olise ha demostrado ser uno de los mejores delanteros del mundo ( Getty )

El Crystal Palace solo pudo retenerlo en Croydon por un tiempo.

Con el Bayern de Múnich y la selección de Francia, Olise se ha consolidado como uno de los mejores atacantes del mundo, un talento tan brillante que el gigante alemán está haciendo todo lo posible para alejar el interés de equipos como el Real Madrid, que sin duda vio la asociación que formó con Mbappé en el Mundial y quiere reunir a la dupla en la capital española.

¿Serán suficientes sus electrizantes jugadas para ganar el Balón de Oro? Probablemente este año no. Pero está en la conversación, lo cual ya es toda una declaración de intenciones.

8. Jude Bellingham

open image in gallery Jude Bellingham acalló a sus críticos en el Mundial ( Reuters )

¿Cómo es posible que alguna vez se haya cuestionado el lugar de este hombre en la selección de Inglaterra? Bellingham, nombrado mejor jugador del torneo por Thomas Tuchel, les dio una buena lección de humildad a sus críticos al guiar a los Tres Leones hacia el tan anhelado bronce del Mundial.

Esa hermosa historia de redención, por sí sola, ya coloca a Bellingham en esta lista. Y es que la temporada previa al Mundial no fue espectacular. Las lesiones lo limitaron a solo 13 contribuciones de gol con el Real Madrid en otra temporada sin títulos.

Por eso sus posibilidades de ganar el Balón de Oro siguen siendo bajas en comparación con la competencia. Pero, como quedó demostrado en Norteamérica, no lo desestimen.

7. Erling Haaland

open image in gallery Erling Haaland destrozó las defensas en su debut en el Mundial ( Getty )

Nos puso a todos a remar.

En el primer Mundial de Noruega desde 1998, Haaland se aseguró de que se hiciera honor a su condición de candidato sorpresa al impulsarlo hasta los cuartos de final. En el camino, sus implacables hazañas goleadoras humillaron a Brasil y enviaron a casa a los cinco veces campeones. Lejos de las grandes potencias, Haaland fue, con creces, el jugador más destacado del torneo, lo cual no fue ninguna sorpresa.

A eso hay que sumarle una temporada bastante normalita de Haaland con el City, solo 38 goles el año pasado, la cuarta temporada en la que supera los 30 en el Etihad, que le permitió levantar un doblete nacional. Estadísticas similares definirían el legado de casi cualquier otro, pero son el pan de todos los días para el grandullón noruego.

Por muy prolífico que sea, actualmente es un claro forastero en la competencia por el Balón de Oro. Podría cambiar si emula el inicio de temporada que tuvo el año pasado, cuando anotó 13 goles en sus primeras 10 partidas de liga. El sesgo de actualidad puede ser algo muy poderoso...

6. Ousmane Dembélé

open image in gallery Ousmane Dembélé ganó dos Ligas de Campeones consecutivas con el PSG ( PA )

Si Francia hubiera ganado el Mundial, como muchos esperaban antes de la aburrida eliminación en semifinales, Dembélé habría sido el gran favorito para llevarse su segundo Balón de Oro consecutivo. La combinación de las medallas de campeón del Mundial y de la Liga de Campeones es como un truco para ganar ventaja.

Habría sido pan comido para un jugador que, seamos honestos, fue el cuarto mejor atacante de Francia en el Mundial. Y aunque, al igual que el año pasado, terminó la temporada como el máximo goleador del París Saint-Germain, con un título de la Liga 1 y una Liga de Campeones de por encima, solo logró aproximadamente la mitad de su producción goleadora.

Su palmarés sigue teniendo suficiente peso como para situarse cómodamente entre los 10 principales candidatos, pero el hecho de no haber levantado el título de la Copa del Mundo le da solo una posibilidad remota de ganar el premio por segundo año consecutivo, y creemos que es justo.

Lo sentimos, Ousmane, pero este año no te toca.

5. Lionel Messi

open image in gallery Lionel Messi, de 39 años, sigue en la contienda tras un Mundial impresionante ( PA Wire )

No podría volver a hacerlo, ¿o sí? La inclusión de Messi en esta lista resume la importancia que tiene el Mundial a la hora de decidir quién gana el Balón de Oro; no va a llevarse el premio por sus hazañas en la MLS, ¿no? Pero hay que reconocerle el mérito al ocho veces ganador; a los 39 años, demostró que todavía tiene mucho que ofrecer.

Los ocho goles de Messi impulsaron a Argentina a la final del Mundial, donde fue derrotada merecidamente por España; de haber ganado dos títulos consecutivos, probablemente estaría entre los dos primeros de esta lista. Después de todo, se llevó el premio de 2023 tras el triunfo de La Albiceleste 10 meses antes, momento en el que ya formaba parte del Inter de Miami.

A pesar de haber quedado en segundo lugar, los periodistas del equipo de deportes lo eligieron como el mejor jugador del torneo. Eso, sumado al histórico cariño que el jurado le tiene al argentino, significa que no se le puede descartar por completo.

4. Kylian Mbappé

open image in gallery Kylian Mbappé se convirtió este verano en el máximo goleador de todos los tiempos del Mundial ( Reuters )

Parece una locura pensar que, a sus 27 años, Mbappé aún no tiene un Balón de Oro en su palmarés, considerando que lleva en la cima del fútbol desde hace lo que parece una eternidad.

Una vez más, esta vez está muy bien posicionado en la contienda. Su Bota de Oro en el Mundial será su principal baza, ya que sus 10 goles en Norteamérica le permitieron superar primero a Miroslav Klose y luego a Lionel Messi como el máximo goleador de todos los tiempos del torneo. Tanto él como Messi se habrían sentido injustamente tratados si no se hubieran llevado a casa el Balón de Oro.

Pero no olvidemos que, a pesar de la tensión que rodeó su temporada con el Real Madrid, su rendimiento no bajó precisamente. Anotó 42 goles en 44 partidos, a pesar de sufrir de hostigamiento en el Bernabéu; y aunque no fue suficiente para evitar otra temporada sin títulos para los Blancos, no se puede menospreciar su rendimiento.

Si logra llevarse bien con José Mourinho y comienza la temporada 2026/2027 con el pie derecho, bien podría dispararse hasta la cima de esta clasificación.

3. Lamine Yamal

open image in gallery Lamine Yamal ya ha ganado tanto un Campeonato Europeo como una Copa del Mundo antes de cumplir los 20 años ( PA )

Y volvemos al complejo de superioridad del Mundial, más o menos. Sin duda, Yamal ganará varios Balones de Oro a lo largo de su carrera, pero este joven de 19 años bien podría llevarse a casa su primer premio este año y superar el segundo lugar que obtuvo en 2025.

Yamal se convirtió en el primer jugador menor de 20 años en disputar tanto una final de la Eurocopa como una final del Mundial, y ganó ambas. Aunque su rendimiento fue bastante modesto para sus estándares, tuvo una influencia decisiva a lo largo de todo el torneo con la selección española, y eso a pesar de haber llegado al torneo con una lesión en el tendón de la corva.

Además, anotó 24 goles y dio 18 asistencias en todas las competiciones con el Barcelona en otra temporada en la que el equipo ganó LaLiga; difícilmente se puede considerar un año mediocre para el adolescente. Tiene muchas posibilidades de ganar el premio.

2. Harry Kane

open image in gallery Harry Kane anotó 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada ( Getty )

El capitán de Inglaterra, Kane, sigue siendo el gran favorito para ganar el Balón de Oro, a pesar de no haber brillado tanto en el Mundial como lo hizo en la Bundesliga en la temporada 2025/2026. Es evidencia de lo prolífico que fue la temporada pasada.

Kane fue el máximo goleador de Europa, con 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones, mientras lideraba al Bayern hacia el doble título de liga y copa; así sumó títulos a sus siempre impresionantes estadísticas individuales. Tampoco pasó desapercibido en el Mundial, donde anotó seis goles, incluido un doblete crucial en los últimos minutos contra la República Democrática del Congo que evitó una gran vergüenza a su país, y ayudó a Inglaterra a lograr su mejor resultado en un Mundial desde 1966.

Si su buen rendimiento en el club continúa en la nueva temporada, es posible que el jurado tenga que dejar de lado el peso del Mundial y los logros generales del equipo.

1. Rodri

open image in gallery Rodri ganó el Balón de Oro de la Copa del Mundo, lo que le permitió dejar su huella en la carrera por el Balón de Oro ( AP )

Nos guste o no, es innegable el peso que tiene el Mundial ante los ojos del jurado del Balón de Oro. Solo hay que preguntarle a Luka Modric.

Rodri tuvo un Mundial sensacional en el corazón del mediocampo de España, en el que protegió a su defensa sólida como una roca y fungió como el metrónomo que impulsaba el juego hacia adelante. Su influencia lo llevó a ganar el Balón de Oro por delante de los máximos goleadores, Messi y Mbappé, y creemos que podría ser el preludio para que se lleve a casa un segundo Balón de Oro en octubre.

Se sentiría como una pequeña injusticia, considerando que no tuvo la temporada nacional más espectacular. Tras regresar de una lesión con el Manchester City, le tomó un tiempo encontrar su ritmo en una temporada en la que el equipo de Pep Guardiola ganó la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga, pero se quedó sin el título de la Premier League. Pero el Mundial es el Mundial, y, sin importar el desacuerdo con la importancia de los logros del equipo en un premio individual, la realidad es que sí importa muchísimo.

Su búsqueda de un segundo título en tres años podría depender de su recuperación de una cirugía menor de espalda y, luego, de una posible transferencia al Real Madrid. Si mantiene su nivel de la Copa del Mundo e inspira un comienzo fulgurante de la temporada en el Santiago Bernabéu, el protagonismo podría ser lo que incline la balanza a su favor ante el jurado.