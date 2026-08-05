El príncipe Ali de Jordania acusa a Gianni Infantino de “chantaje” tras el fracaso del plan de la FIFA

El príncipe Ali bin al Hussein, presidente de la Federación de Fútbol de Jordania (FFJ), acusó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de “chantaje” tras el fracaso de sus planes para vender acciones de la Copa del Mundo.

Infantino se vio obligado a abandonar sus planes —a saber, vender participaciones en la Copa del Mundo y otros torneos de la FIFA a inversores privados— tras la indignación pública de la semana pasada.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, incluso confirmó un boicot al Mundial y a otras competiciones de la FIFA al afirmar que sus países miembros no participarían si se aprobaba el plan de Infantino. La Confederación Asiática de Fútbol y la Concacaf —que representa a 41 naciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe— respaldaron la postura de la UEFA.

Ahora, unos días después y con la FFJ a punto de retirar su apoyo a la reelección de Infantino el próximo año, el príncipe Ali, que perdió ante Infantino en las elecciones presidenciales de 2016, acusó al presidente de la FIFA de crear una situación que “equivale a un chantaje”.

“En Jordania, nos enorgullecemos de defender valores éticos. No lo habíamos apoyado antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder”, publicó en X.

La FIFA está al tanto de los comentarios del príncipe Ali y hasta el momento se ha negado a responder.

Al detallar la miríada de problemas que la FIFA ha enfrentado en los últimos meses, el príncipe Ali explicó: “No faltan problemas en lo que respecta a la FIFA. Permítanme comenzar aclarando cuáles son algunos de ellos desde la perspectiva de la FFJ, en particular el que enfrentó Jordania al participar en una Copa del Mundo por primera vez”.

“Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra federación de fútbol y tuvimos que superar enormes obstáculos. Primero, conseguir que nuestros aficionados entraran en EE. UU.: no a todos se les concedieron visados, a pesar de tener entradas, que además sabemos que se vendieron a precios exorbitantes. Segundo, el Gobierno estadounidense, a través de la FIFA, nos está cobrando impuestos por nuestra participación. Dinero que debería destinarse a los jugadores y al personal”, prosiguió.

“Este no fue el caso de quienes jugaron y acamparon en Canadá y México. Pero nosotros estábamos en EE. UU., así que ahora nos enfrentamos a enormes costos en impuestos por haber participado”, agregó.

open image in gallery El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra bajo presión tras su fallida idea de vender una parte del Mundial ( PA )

open image in gallery El príncipe Ali (a la izquierda) perdió frente a Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA de 2016 ( Getty )

“En tercer lugar, llevamos desde diciembre esperando el dinero de las bonificaciones para nuestros jugadores por la Copa Árabe de Catar, un evento de la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no se ha entregado, mientras que, al mismo tiempo, la FIFA presume de los miles de millones que tiene en reserva”, denunció.

El príncipe añadió que ni él ni la FFJ respaldaban la reelección de Infantino el próximo año.

“Está claro que el problema radica en el liderazgo”, dijo, y siguió: “Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en cualquiera de estos u otros asuntos, hasta que se me comunicó verbalmente durante el Mundial que si apoyaba a Infantino, eso contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra Federación de Fútbol”.

“En Jordania, nos enorgullecemos de defender valores éticos. No lo habíamos apoyado antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder”, sentenció.

A pesar de los llamamientos para que Infantino dimita, el propio presidente de la FIFA no se ha pronunciado desde la retirada de sus propuestas el pasado sábado.

Traducción de Sara Pignatiello