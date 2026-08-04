El príncipe Ali de Jordania denuncia "chantaje" de FIFA por premios impagos

El exvicepresidente de la FIFA, el príncipe Ali bin Al Hussein, criticó el martes el liderazgo del organismo rector del fútbol encabezado por Gianni Infantino, al describir como una especie de chantaje el dinero de premios retenido a su selección nacional de Jordania.

El príncipe Ali manifestó que la federación jordana que dirige aún no ha recibido el dinero que se le adeuda por haber alcanzado la final de la Copa Árabe de la FIFA disputada el pasado diciembre en Qatar.

En una publicación en redes sociales, el príncipe Ali señaló que durante el Mundial —en el que Jordania debutó en junio— le dijeron que, si respaldaba al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “eso ayudaría mucho a nuestra federación”.

Infantino está bajo presión para salvar su presidencia de 11 años en medio de una fuerte reacción de líderes del fútbol mundial por su plan —ahora frustrado— de vender a inversionistas una participación en las ganancias futuras del Mundial, encabezados por Joshua Kushner.

“En Jordania nos enorgullecemos de defender valores éticos. No lo respaldamos antes y desde luego no lo haremos ahora”, afirmó el príncipe Ali, quien quedó tercero en una contienda por la presidencia de la FIFA con cinco candidatos cuando Infantino fue elegido por primera vez en febrero de 2016.

“Pero toda la situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso”, escribió el martes el miembro de la realeza jordana.

Dinero de la Copa Árabe de la FIFA no pagado

La Copa Árabe de la FIFA 2025, que Jordania perdió en el partido por el título ante Marruecos, tenía previsto desembolsar 4,2 millones de dólares a Jordania tras perder en la final, informaron medios jordanos el año pasado.

“El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no ha sido entregado”, escribió el príncipe Ali, “mientras al mismo tiempo la FIFA presume de cuántos miles de millones tiene en reserva”.

“Está claro que el problema realmente es el liderazgo. Desde hace meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en estos asuntos o en otros”, sostuvo.

Se contactó a la FIFA para solicitar comentarios sobre las afirmaciones.

El historial del príncipe Ali en la FIFA

El príncipe Ali fue elegido por el fútbol asiático para integrar el comité ejecutivo que gobierna la FIFA entre 2011 y 2015, y se enfrentó al entonces presidente Joseph Blatter en una elección en mayo de 2015. Esa votación para reelegir a Blatter se celebró bajo la sombra de redadas en hoteles de Zúrich dos días antes para arrestar a dirigentes del fútbol como parte de investigaciones de agencias federales de Estados Unidos y Suiza.

Infantino parecía tener asegurada su reelección sin oposición para un cuarto y último mandato, con el que dirigiría la FIFA hasta 2031, cuando dejó Nueva York dos semanas después de la final del Mundial.

Las repercusiones de su plan reservado con capital privado, revelado hace una semana, han sacudido la política del fútbol, y los antiguos colegas de Infantino en el organismo del fútbol europeo, la UEFA, ahora buscan un candidato rival. La propuesta, respaldada por el fondo Thrive Eternal de Kushner, habría pagado 20 millones de dólares a Jordania y a todos los demás miembros de la FIFA si la hubieran aceptado antes de la fecha límite del 19 de septiembre.

La UEFA también amenaza con boicotear partidos, eventos y reuniones de la FIFA, mientras que la dirigencia del organismo del fútbol de Norteamérica, la CONCACAF, y la Confederación Asiática de Fútbol, de la que Jordania es miembro, también se han pronunciado contra Infantino.

La FIFA fijó como fecha límite el 18 de noviembre para que los candidatos se presenten a la elección que celebrarán 211 federaciones miembro el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

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