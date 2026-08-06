Real Madrid cierra un acuerdo de 7 años con el mundialista marfileño Yan Diomande

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el Leipzig para el traspaso del joven internacional marfileño Yan Diomande.

El gigante español informó el jueves que el delantero de 19 años quedará vinculado al club durante las próximas siete temporadas.

Diomande tuvo un Mundial sobresaliente, y según reportes algunos equipos de la Liga Premier estaban interesados en ficharlo. El Leipzig venía sosteniendo que no estaba en venta.

Costa de Marfil fue eliminada por Noruega en la ronda de 32 del Mundial.

“Diomande nos impresionó con su actitud despreocupada, su disposición para aprender y su valentía desde el primer día”, dijo el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer.

“Rápidamente se consolidó con nosotros al más alto nivel, mostrando su velocidad, su capacidad de regate y su amenaza de gol”.

Añadió que el club estaba orgulloso de que las actuaciones de Diomande “despertaran una atención internacional significativa”.

Según reportes, el Paris Saint-Germain también estaba interesado en fichar al joven delantero.

Aún no estaba claro si Diomande sería inscrito inicialmente con el equipo B del Madrid.

El primer equipo del Madrid ha sido renovado tras un decepcionante cierre de la temporada pasada. Entre los nuevos fichajes que serán dirigidos por José Mourinho figuran el creador de juego Bernardo Silva, el defensa central Ibrahima Konaté, el lateral derecho Denzel Dumfries y el lateral izquierdo Marc Cucurella.

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