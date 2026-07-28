La UEFA responde con vehemencia tras los planes de la FIFA de vender participaciones en la Copa del Mundo

La UEFA reaccionó con furia ante los planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender participaciones en la Copa del Mundo y sus otros torneos a inversores.

Infantino está tramando un plan mediante el cual la FIFA conservaría el control mayoritario de una nueva empresa, y el resto se vendería, en parte a cada una de las 211 asociaciones nacionales de la FIFA si desearan invertir, y en parte a inversores privados.

Según The Times, el plan podría contemplar la posibilidad de que Infantino sea nombrado “comisionado” del Mundial cuando finalice su presidencia de la FIFA en 2031, un puesto que resultaría extremadamente lucrativo.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo y crítico desde hace mucho tiempo de Infantino, declaró en un comunicado: “Esto traspasa una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar”.

La UEFA se lo toma muy en serio. Todas las federaciones nacionales de fútbol también deberían hacerlo. Y todos los implicados: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les importa el futuro del deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son bienes con los que se pueda comerciar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente.

“Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo”.

open image in gallery Gianni Infantino defendió la gestión de la Copa del Mundo por parte de la FIFA ( Bradley Collyer/PA - PA Wire )

La inversión estaría liderada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, quien está casado con Ivanka, la hija del presidente Donald Trump, a través de su fondo Thrive Eternal.

Thrive Eternal adquirió este año una participación minoritaria en los Gigantes de San Francisco de las Grandes Ligas de Béisbol. La empresa fue fundada por Kushner y el exdirector ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, funge como asesor.

La FIFA está colaborando con banqueros de JPMorgan para recaudar miles de millones de dólares mediante la captación de inversores externos que podrían adquirir hasta un 20 % de la entidad. Greg Maffei, director ejecutivo de Liberty Media, participó como asesor comercial en la creación de la FIFA.

En un comunicado, la FIFA afirmó que recaudaría hasta 4.200 millones de dólares a finales de este año para financiar el proyecto, basándose en una valoración inicial de capital de 20.000 millones de dólares mediante la cuidadosa selección de inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias no controladoras... Todos los beneficios netos se reinvertirán en el fútbol a nivel mundial.

Añadió: “De forma similar a otros organismos rectores del deporte con filiales comerciales específicas, la FIFA invitará a terceros a realizar... inversiones. Los inversores se seleccionarían en función de criterios claros a largo plazo, de gobernanza y estratégicos. Representarían un grupo geográficamente diversificado que reflejara el carácter global de este deporte y actuarían como socios minoritarios a largo plazo capaces de aportar capital y experiencia comercial en apoyo de la misión de la FIFA de impulsar el crecimiento del fútbol a nivel mundial”.

“La FIFA mantendría el control absoluto mediante la representación mayoritaria en su junta directiva y la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos internacionales y todas las decisiones regulatorias y deportivas”.

La propuesta está sujeta a la aprobación del Consejo de la FIFA.

La asociación Football Supporters Europe pidió la renuncia de Infantino. “El Mundial no está en venta”, declaró. “Basta ya de esta farsa. Las federaciones miembro de la FIFA —y todos los que se preocupan por el futuro del fútbol— deben plantar cara al hombre que quiere vender el fútbol mundial. Gianni Infantino debe marcharse”.

open image in gallery La FIFA y su presidente, Gianni Infantino —en la foto a la izquierda—, proponen crear una nueva empresa para gestionar sus competiciones, incluido el Mundial ( Bradley Collyer/PA - PA Wire )

La semana pasada, Infantino elogió a la FIFA por “ofrecer el mejor espectáculo del mundo” y habló de cómo la Copa del Mundo trajo “alegría y unión”, en una declaración de 900 palabras publicada en una entrada de 15 páginas en su cuenta de Instagram y en el sitio web de la FIFA.

“Lamento que estuvieras tan absorto en el odio y las críticas que te lo perdiste todo”, escribió el líder de la FIFA, dirigiendo sus comentarios a “aquellos que, detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas, difunden odio y rumores falsos”.

La FIFA e Infantino fueron objeto de críticas durante el Mundial por la negativa de entrada a Estados Unidos de funcionarios de la selección iraní, un árbitro somalí y aficionados; la supuesta influencia política del Sr. Trump para permitir que Folarin Balogun evitara una sanción por tarjeta roja; los precios de las entradas, inusualmente altos, y las interrupciones comerciales del juego a mitad de cada tiempo en los 104 partidos.

“Todas las ciudades estaban repletas de aficionados de todo el mundo”, escribió Infantino. “Mientras ellos celebraban, ustedes se dedicaban a sembrar el odio”.

Traducción de Olivia Gorsin