El nuevo comisionado de la MLS busca mantener el crecimiento de la liga

Larry Berg, el próximo comisionado de la MLS; considera que su función será continuar la trayectoria de la liga bajo su pronto predecesor, Don Garber.

La liga de 30 equipos que Garber hizo crecer durante sus 27 años de gestión ahora mira a Berg para capitalizar el éxito de la reciente Copa del Mundo y guiar la transición a un nuevo calendario internacional el próximo año.

“Creo que una de las razones por las que levanté la mano es que siento que tengo el entusiasmo y la pasión para, con suerte, lograr que otras personas, en algunos casos, lo vean a través de mis ojos y entiendan hacia dónde vamos y hacia dónde puede ir y qué puede ser”, dijo Berg a The Associated Press. "Estoy muy orgulloso de dónde ya estamos. Creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo”.

Berg, copropietario de LAFC, asumirá formalmente como comisionado al inicio del próximo año. Garber, quien se ha desempeñado como comisionado de la liga desde 1999, ayudará a guiar la transición antes de pasar a un nuevo cargo como presidente.

Garber señaló que el candidato ideal uniría a todo el ecosistema de la MLS en torno a una visión compartida. Y cree que la liga tendrá eso bajo Berg, quien se convertirá en apenas el tercer comisionado en la historia de la liga.

“Creo que él ha convencido a los propietarios, mediante un proceso muy integral, de que tiene lo necesario para hacer las dos cosas más importantes: crear esa visión y luego lograr que los propietarios se unan en torno a ella”, indicó Garber. “Eso requiere grandes relaciones. Requiere la capacidad de armar el plan y hacer el trabajo. ... Él (Berg) es súper inteligente. No lidera desde el ego. Lidera desde la comprensión de las perspectivas, y creo que eso es una parte súper importante de ser el comisionado”.

Berg, de 60 años, quien ha sido copresidente del comité deportivo y de competición de la MLS, se desprenderá de su participación como propietario en LAFC. Fue presentado formalmente como el comisionado entrante el martes en la sede de la liga en Nueva York, un día después de recibir los dos tercios de los votos requeridos por parte de los propietarios.

“En primer lugar, ama el fútbol, y creo que, después de su familia, el fútbol es lo más importante en su vida. En segundo lugar, conoce muy bien la liga. Tenemos 30 grandes propietarios, y todos están muy involucrados en la liga", señaló Jimmy Haslam, propietario del Columbus Crew. "Pero Larry es, creo que es seguro decirlo, el propietario más involucrado en los últimos cinco años”.

“Entiende lo que hacemos bien, dónde tenemos oportunidades. Creo que tiene una gran relación con todos los propietarios. Pasar por este proceso sin duda fortaleció eso”, agregó.

Berg anteriormente tuvo participaciones de propiedad en el club italiano Roma, así como en el Swansea del fútbol inglés. Bajo la propiedad de Berg, LAFC ganó el campeonato de la MLS en 2022 y el Supporters’ Shield en 2019.

Bajo la gestión de Garber, la liga se ha expandido de 12 a 30 equipos. Introdujo el brazo de mercadotecnia de la liga, Soccer United Marketing, impulsó la construcción de estadios específicos para fútbol y promovió el crecimiento de un sistema de academias para desarrollar jugadores en Estados Unidos.

Cinco clubes —Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, LAFC, LA Galaxy, Atlanta United y NYCFC— están valorados en más de 1.000 millones de dólares, según Forbes.

Al inicio, Berg supervisará el cambio de la liga a un nuevo calendario, con la temporada pasando de un esquema de verano a primavera para alinearse más con sus contrapartes internacionales. Actualmente, la liga juega con un calendario de finales de invierno a finales de otoño.

Tras la conclusión de la temporada actual, la MLS disputará una “temporada sprint” abreviada de 14 partidos a inicios de 2027 antes de que la liga cambie a su nuevo calendario, que comenzará en julio, con el campeonato de la liga programado para mayo de 2028.

Berg también tendrá la tarea de negociar un nuevo acuerdo de derechos de medios. El contrato actual con Apple TV termina en 2029. La liga también está evaluando cambios en las reglas de las plantillas.

“Esto ha sido una pasión toda mi vida. Este deporte y algunas de las grandes alegrías de mi vida han estado involucradas en el LAFC y en el comité deportivo y de competición”, expresó Berg. “Tengo muchas ideas. Siento que estamos en un punto en el que se ha logrado una enorme cantidad de éxito con los partidos y la experiencia de entretenimiento en vivo el día del juego, etc. Pero, como mostró la Copa del Mundo, puedes estar increíblemente feliz y tener mucho éxito, pero de algún modo siempre hay más. Quieres llegar a ese siguiente paso”.

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