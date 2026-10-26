La organización del Balón de Oro quedó en el centro de la polémica después de que su sitio web oficial publicara tres artículos distintos que anunciaban como ganadores del prestigioso premio a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, horas antes del inicio de la ceremonia.

La gala, prevista para este lunes en el London Palladium, dará a conocer al mejor futbolista del mundo de 2026. Entre los principales candidatos figura Kane, delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, quien llega como favorito tras marcar 89 goles en 81 partidos con su club y su selección desde el inicio de la temporada pasada.

Sigue en vivo la ceremonia del Balón de Oro 2026

Sin embargo, alrededor de la 1:15 p. m., hora del Este, el sitio oficial del premio publicó por error aparente tres artículos que proclamaban ganadores a distintos futbolistas. Uno anunciaba el triunfo de Kane, mientras que los otros dos daban por vencedores a Yamal, la joven estrella del Barcelona, y a Mbappé, delantero del Real Madrid.

Las publicaciones, que generaron confusión sobre el resultado de la votación, fueron retiradas aproximadamente a la 1:45 p. m., hora del Este, antes de que comenzara la ceremonia.

open image in gallery Harry Kane fue uno de los tres futbolistas señalados como ganadores del Balón de Oro en artículos publicados antes de la ceremonia ( Balón de Oro )

El artículo sobre Kane llevaba por título: “Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: sus mejores goles y los más importantes de una temporada en la que marcó 61 tantos”. El texto también destacaba su “impresionante cifra goleadora” y los récords que contribuyeron a que el Bayern de Múnich conquistara un triplete de títulos nacionales.

Por su parte, la publicación dedicada a Mbappé aseguraba que el francés había ganado el Balón de Oro por demostrar una “regularidad ejemplar al más alto nivel”, después de disputar un “Mundial de récords” y sumar otra gran cantidad de goles con el Real Madrid.

Mientras tanto, el artículo sobre Yamal resaltaba que el campeón del mundo, de apenas 19 años, había alcanzado una marca histórica que ni siquiera Lionel Messi consiguió a esa edad.

Tras proclamarlo el “nuevo rey del fútbol”, el texto afirmaba: “Con tan solo 19 años, Lamine Yamal se convirtió en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro, un premio que se entrega desde 1956”.

open image in gallery Kylian Mbappé también apareció en un artículo que lo presentaba como ganador del Balón de Oro ( Balón de Oro )

open image in gallery También se publicó un artículo similar que presentaba a Lamine Yamal como ganador del Balón de Oro ( Balón de Oro )

“Para entender la magnitud de este logro, basta recordar que ni siquiera Lionel Messi, el futbolista con más Balones de Oro de la historia, consiguió ganar el premio a esa edad.

“El astro argentino lo obtuvo por primera vez en 2009, cuando tenía 22 años y 160 días.

“Hasta esta noche histórica en Londres, el récord del ganador más joven pertenecía a Ronaldo Nazário, quien recibió el Balón de Oro con apenas 21 años y 92 días.

“Ahora, esa marca histórica está en manos del nuevo rey del fútbol, el flamante ganador del premio individual más prestigioso del mundo: Lamine Yamal Nasraoui Ebana”.

La ceremonia comenzará a las 4:00 p. m. (hora del Este), mientras que se espera que el ganador del Balón de Oro sea anunciado alrededor de las 5:45 p. m.

Traducción de Leticia Zampedri