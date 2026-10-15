Infantino pide disculpas por el plan de activos, pero le dicen que no está capacitado para liderar la FIFA

Gianni Infantino se disculpó ante el Consejo de la FIFA por su plan de vender los fondos destinados al Mundial, pero se le dijo que aún “no está capacitado para ser presidente de la FIFA” tras no responder a las preguntas de sus críticos.

La presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), Debbie Hewitt, que forma parte del Consejo de la FIFA, declaró a los periodistas en Zúrich que la postura de la UEFA de oponerse a Infantino no cambió después de que este intentó vender participaciones en la Copa del Mundo y en los torneos de la FIFA a inversores privados este verano.

Hewitt también afirmó que Infantino no respondió a las preguntas del Consejo relacionadas con otras controversias recientes, incluida su participación en la anulación de la suspensión de Folarin Balogun en la Copa del Mundo tras una llamada de Donald Trump y el Premio de la Paz de la FIFA.

Hewitt afirmó que Infantino solicitó a los miembros que presentaran sus preguntas por escrito, a pesar de una reunión de tres horas y media del Consejo de la FIFA, que fue su primera reunión oficial desde que se conocieron los detalles del plan FIFA Forward Enterprise (FFE) en julio.

“Ese hombre tiene que responder a esas preguntas, y si no las responde, no, no es apto para ser presidente de la FIFA, y eso fue lo que se compartió en la reunión”, dijo Hewitt a los periodistas en Zúrich.

“Nos pidió que le enviemos esas preguntas. Eran muchísimas, y ahora le toca a él hacerlo, y hacerlo de forma transparente. Lo mínimo es tener los documentos de FFE, porque si no hay nada que ocultar, que los comparta con nosotros”.

Infantino expuso sus planes para el futuro de la FIFA el mes pasado y planea presentarse a la reelección en marzo tras la presión ejercida para que renuncie a raíz del fracaso de su plan de venta de activos para el Mundial.

open image in gallery Gianni Infantino pidió disculpas al Consejo de la FIFA el jueves en Zúrich ( PA )

Un extenso comunicado de la FIFA tras la reunión confirmó que Infantino se había disculpado “por los errores cometidos en relación con la propuesta retirada de la FIFA Forward Enterprise (FFE)” y pidió unidad, al tiempo que reiteró que “el fútbol es para todos, en todas partes”.

La UEFA encabezó las peticiones para que Infantino dimitiera, a las que se sumaron la oposición de la confederación asiática y de la Concacaf, que representa a los países de América del Norte y Central, además del Caribe.

El presidente de la FA, Hewitt, también escribió a Infantino el mes pasado solicitando una revisión independiente del plan de inversión privada para la Copa del Mundo y de la gestión del caso Balogun.

La decisión de suspender temporalmente a Balogun se produjo antes de que el presidente estadounidense Donald Trump admitiera que se había puesto en contacto personalmente con Infantino para solicitar que se revisara la tarjeta roja que le había mostrado al delantero contra Bosnia y Herzegovina.

Hewitt dijo que Infantino se disculpó con el Consejo de la FIFA por no haber compartido el plan de la FFE con ellos antes de que The Times publicara los detalles la semana posterior a la final de la Copa del Mundo, y que ella creía que él “lo lamentaba profundamente”.

open image in gallery La presidenta de la FA, Debbie Hewitt, cree que Infantino lamenta profundamente sus actos ( Reuters )

Pero añadió que no recibió “ninguna información nueva” que la hiciera cambiar de postura después de que la Federación Inglesa de Fútbol retiró su apoyo a Infantino tras la pérdida de confianza en su liderazgo.

“Hablamos mucho sobre el tema y es justo decir que Gianni se disculpó por lo sucedido”, dijo Hewitt. “Lo dijo con cierto arrepentimiento y no nos guardamos nada sobre lo que sentíamos al respecto”.

“Nos pidieron que enviáramos nuestras preguntas y una de las cosas decepcionantes es que no obtuvimos las respuestas. No recibimos respuesta a nada de lo que habíamos solicitado específicamente, por ejemplo, obtener los documentos de FFE”.

“Pregunté ‘¿por qué sí y por qué no?’ y nos pidieron que enviáramos esas preguntas para luego recibir respuestas. La verdad es que había muchísimas preguntas. Desde luego, salí de la sala con la sensación de que no hay nada que desearía haber dicho o no haber dicho”.

«No dispongo de ninguna información nueva que me haga cambiar de opinión respecto a lo que pensaba al entrar, salvo que, en primer lugar, el presidente de la FIFA se disculpó por lo ocurrido y, en segundo lugar, volvió a prometer que recibiremos la información que solicitamos”.

Traducción de Olivia Gorsin