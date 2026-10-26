Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, dónde verla, favoritos y lista completa de nominados
Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri figuran entre los principales favoritos para ganar el premio masculino
La ceremonia del Balón de Oro se celebra este lunes 26 de octubre en Londres, donde se darán a conocer los ganadores de las categorías masculina y femenina del prestigioso premio individual.
El capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, parte como favorito, aunque enfrenta una fuerte competencia del joven astro español del Barcelona, Lamine Yamal, en medio de un intenso debate sobre quién merece el máximo reconocimiento individual del fútbol.
Leer más: Balón de Oro 2026 EN DIRECTO: Kane y Yamal compiten por el prestigioso premio
Kane busca convertirse en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro masculino desde Michael Owen en 2001. Aunque no consiguió un título continental, su extraordinaria capacidad goleadora y su aporte en asistencias lo sitúan entre los principales candidatos a conquistar el galardón más importante de su carrera.
Por su parte, Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, levantó la Copa del Mundo tras liderar a España hacia el título. Mientras tanto, la estrella francesa del Real Madrid, Kylian Mbappé, estableció un récord goleador en el Mundial al marcar 10 tantos durante el torneo.
Otro de los nombres destacados es Khvicha Kvaratskhelia, quien se perdió el Mundial y posteriormente sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada. Sin embargo, su sobresaliente actuación en la Liga de Campeones masculina, donde fue una de las principales figuras del Paris Saint-Germain en su camino hacia dos títulos consecutivos, lo mantiene entre los futbolistas más destacados del período.
¿Cuándo se celebrará la ceremonia del Balón de Oro 2026?
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará en Londres el lunes 26 de octubre, a partir de las 2 p. m. (hora central de México) o 4 p. m. (hora del este de Estados Unidos).
El evento podrá seguirse en vivo y de forma gratuita a través del sitio web oficial, ballondor.com, y de la plataforma DAZN, con cobertura disponible a nivel mundial.
Nominados
Balón de Oro masculino
- Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona y España)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid y España)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain y Francia)
- Luis Díaz (Bayern de Múnich y Colombia)
- Bruno Fernandes (Manchester United y Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal y Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City y Noruega)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain y Marruecos)
- Harry Kane (Bayern de Múnich e Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain y Georgia)
- Lamine Yamal (Barcelona y España)
- Sadio Mané (Al Nassr y Senegal)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain y Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán y Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid y Francia)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain y Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami y Argentina)
- João Neves (Paris Saint-Germain y Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Múnich y Francia)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain y Ecuador)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah y México)
- Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)
- Rodri (Manchester City/Barcelona y España)
- Fabián Ruiz (Barcelona/Paris Saint-Germain y España)
- William Saliba (Arsenal y Francia)
- Ferran Torres (Paris Saint-Germain y España)
- Dayot Upamecano (Bayern de Múnich y Francia)
- Vinícius Jr. (Real Madrid y Brasil)
- Vitinha (Paris Saint-Germain y Portugal)
Últimas cuotas para el Balón de Oro masculino
- Harry Kane: 4/11
- Lamine Yamal: 9/4
- Kylian Mbappé: 16/1
- Lionel Messi: 20/1
- Khvicha Kvaratskhelia: 66/1
Cuotas proporcionadas por Betfair.
Balón de Oro femenino
- Selma Bacha (OL Lyonnes y Francia)
- Barbra Banda (Orlando Pride y Zambia)
- Esmee Brugts (Barcelona y Países Bajos)
- Klara Bühl (Bayern de Múnich y Alemania)
- Mariona Caldentey (Arsenal y España)
- Scarlett Camberos (Club América y México)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current y Malawi)
- Kerstin Casparij (Manchester City y Países Bajos)
- Cata Coll (Barcelona y España)
- Melchie Dumornay, conocida como Corventina (OL Lyonnes y Haití)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona y Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City e Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona y España)
- Pernille Harder (Bayern de Múnich y Dinamarca)
- Yui Hasegawa (Manchester City y Japón)
- Rose Lavelle (Gotham FC y Estados Unidos)
- Mapi León (Barcelona/Londres y España)
- Lorena Leite (Kansas City Current y Brasil)
- Manaka Matsukubo (Chelsea y Japón)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea y Francia)
- Ewa Pajor (Barcelona y Polonia)
- Vivianne Miedema (Manchester City y Países Bajos)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses y España)
- Claudia Pina (Barcelona y España)
- Wendie Renard (OL Lyonnes y Francia)
- Alessia Russo (Arsenal e Inglaterra)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Múnich y Japón)
- Khadija Shaw (Manchester City y Jamaica)
- Tessa Wullaert (Como y Bélgica)
- Caroline Weir (Real Madrid y Escocia)
Mejor portero del año
- Yassine Bounou (Al Hilal y Marruecos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid y Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund y Suiza)
- Joan García (Barcelona y España)
- Édouard Mendy (Al Ahli y Senegal)
- Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa/Chelsea y Argentina)
- David Raya (Arsenal y España)
- Vozinha (GD Chaves/Colo-Colo y Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Club de Bilbao y España)
- Matvéi Safónov (Paris Saint-Germain y Rusia)
Mejor portera del año
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC y Alemania)
- Cata Coll (Barcelona y España)
- Hannah Hampton (Chelsea e Inglaterra)
- Lorena (Kansas City Current y Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City y Japón)
Mejor jugador joven del año
- Kerim Alajbegović (RB Salzburgo/Juventus y Bosnia y Herzegovina)
- Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City y Marruecos)
- Pau Cubarsí (Barcelona y España)
- Yan Diomandé (RB Leipzig/Real Madrid y Costa de Marfil)
- Lennart Karl (Bayern de Múnich y Alemania)
- Eli Junior Kroupi (Bournemouth y Francia)
- Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa y Suiza)
- Lamine Yamal (Barcelona y España)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen y Argelia)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain y Francia)
Mejor jugadora joven del año
- Veerle Buurman (Chelsea y Países Bajos)
- Vicky López (Barcelona y España)
- Felicia Schröder (Real Madrid/BK Häcken y Suecia)
- Clara Serrajordi (Barcelona y España)
- Lily Yohannes (OL Lyonnes y Estados Unidos)
Mejor entrenador del año
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern de Múnich)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Mejor entrenador o entrenadora de equipo femenino del año
- Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (selección de Japón, su equipo más reciente)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Mejor club masculino del año
- Arsenal
- Bayern de Múnich
- Bodø/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain (PSG)
Mejor club femenino del año
- FC Barcelona
- Bayern de Múnich
- Club América
- Manchester City
- OL Lyonnes
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