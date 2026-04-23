Amnistía Internacional y grupos de derechos emiten aviso de viaje al Mundial para EE.UU.

Amnistía Internacional y decenas de grupos de derechos civiles y humanos de Estados Unidos emitieron un “aviso de viaje por la Copa Mundial ” el jueves, en el que advirtieron a los visitantes del torneo sobre el “creciente autoritarismo y el aumento de la violencia” en Estados Unidos durante la agresiva aplicación de las leyes migratorias por parte del presidente Donald Trump.

Los grupos señalaron que el aviso era necesario “a la luz del deterioro de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y ante la ausencia de acciones significativas y garantías concretas por parte de la FIFA, las ciudades anfitrionas o el gobierno de Estados Unidos”.

El aviso indica que a los visitantes se les podría negar arbitrariamente la entrada al país, ser detenidos en condiciones “inhumanas” o quedar sometidos a revisiones invasivas de sus teléfonos y redes sociales. También alude a las agresivas redadas migratorias en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, que derivaron en acusaciones de perfilamiento racial y en la represión violenta de protestas.

Funcionarios de turismo condenaron el mensaje y afirmaron que los grupos estaban amenazando el sustento de los trabajadores del sector servicios en un intento por alcanzar sus objetivos políticos.

Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la U.S. Travel Association, manifestó que existen preocupaciones legítimas sobre las políticas de ingreso a Estados Unidos, pero que se están exagerando. El año pasado hubo 67 millones de viajeros internacionales a Estados Unidos, indicó en un comunicado.

“La idea de que visitar Estados Unidos supone un riesgo de seguridad significativo no es una advertencia de buena fe; es una táctica política diseñada para causar daño económico”, afirmó Freeman.

“La FIFA está comprometida a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y se esforzará por promover la protección de estos derechos”, añadió un portavoz de la FIFA que remitió a varias declaraciones y políticas, incluidos los documentos rectores de la federación.

Estados Unidos ha registrado una disminución de viajeros internacionales desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado y ofendió a aliados de Estados Unidos al hablar de convertir a Canadá en un estado de Estados Unidos, tomar el control de Groenlandia y cuestionar el valor de la OTAN. La industria turística cuenta con un gran impulso gracias a los visitantes de la Copa Mundial, incluso cuando la prohibición de viaje de Trump para ciudadanos de 19 países ha añadido más incertidumbre.

La administración apuesta a que su impulso para agilizar el trámite de visas para visitantes y el entusiasmo por el torneo superarán las preocupaciones de que el mensaje migratorio de Trump socava el tema de unidad global que la Copa Mundial pretende representar.

El torneo comienza el 11 de junio con partidos repartidos por Norteamérica, incluidos 11 estadios en Estados Unidos, además de dos en Canadá y tres en México.

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