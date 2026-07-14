Balogun admite que la “singular” intervención de Trump afectó a EE. UU. antes de la derrota contra Bélgica

El delantero estadounidense Folarin Balogun admitió que anticipaba una fuerte reacción negativa tras la intervención del presidente Donald Trump para revocar su suspensión del Mundial y afirmó que sabía que “causaría mucha controversia”.

El delantero del Mónaco recibió una tarjeta roja durante el partido de dieciseisavos de final de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, el comité disciplinario de la FIFA posteriormente suspendió la sanción de un partido durante un año, lo que permitió a Balogun participar en la derrota de Estados Unidos ante Bélgica en octavos de final.

El incidente catapultó rápidamente a Balogun al centro de un acalorado debate. Esta semana, la organización de derechos humanos FairSquare presentó una queja formal ante el Comité Olímpico Internacional (COI), alegando que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, violó las normas de neutralidad política a través de sus interacciones con el presidente Trump, quien había reconocido públicamente su intervención personal en favor de Balogun y los coanfitriones estadounidenses.

En declaraciones a CBS, Balogun reflexionó sobre las consecuencias inmediatas: “Mi reacción inicial fue que estaba feliz de volver al equipo, pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a causar mucha controversia y casi podía ver en mis compañeros de equipo un poco de nerviosismo, porque es algo muy singular”.

Y añadió: “Pero cuanto más se acercaba el partido, más intentaba concentrarme, pero era difícil. Había mucho ruido exterior y eso es difícil de evitar”.

open image in gallery Balogun fue expulsado en el partido contra Bosnia, pero se le suspendió la sanción ( PA Wire )

El canterano del Arsenal sigue insistiendo en que la tarjeta roja que recibió por una entrada sobre Tarik Muharemovic fue una decisión errónea.

“Estaba en estado de shock”, declaró. “Ni siquiera fue una entrada. Estaba totalmente en shock, creo que se notaba mi reacción, pero simplemente tuve que aceptar la decisión e intentar estar ahí para mi equipo”.

Balogun concluyó: “Cuando algo no es intencional, nunca debería ser tarjeta roja, así que fue simplemente una situación desafortunada y creo que nos generó mucha más presión de la necesaria”.

FairSquare sostiene que Infantino, quien se unió al COI en 2020, violó repetidamente la Carta Olímpica y el código de ética del COI y citó su participación en el caso Folarin Balogun como el ejemplo más reciente.

Para colmo de la polémica, The Times informó que Mohammad Al Kamali, presidente del comité disciplinario, tomó la crucial decisión de suspender unilateralmente la sanción, una medida que, según se informa, no tiene precedentes en su historial disciplinario. La FIFA, por su parte, aún no ofreció ninguna explicación sobre la suspensión de la sanción.

open image in gallery Trump se puso en contacto con Infantino con el objetivo de revocar la suspensión de Balogun ( Getty )

La denuncia de FairSquare detalla cinco infracciones explícitas de las normas de neutralidad política del COI, junto con pruebas prima facie de otras dos violaciones graves, y hace referencia específica al manejo del caso Balogun.

FairSquare presentó una queja similar ante el comité de ética de la FIFA en diciembre. Si bien la organización confirmó haber recibido la queja, no proporcionó más información.

El mes pasado, la federación noruega de fútbol solicitó formalmente al comité de ética de la FIFA que examinara la denuncia de FairSquare. Además, el 29 de junio, cincuenta miembros del Parlamento Europeo escribieron al mismo comité, instándolo a abordar las acusaciones formuladas por FairSquare.

Nos pusimos en contacto tanto con la FIFA como con el COI para obtener comentarios sobre estas acusaciones.

Traducción de Olivia Gorsin