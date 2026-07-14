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¿Quién es Iván Barton? Árbitro que hizo historia en el Mundial dirigirá la semifinal Francia vs. España

El árbitro salvadoreño obtuvo un nombramiento de prestigio en Dallas

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“Que gane el mejor”: Francia y España se alistan para su encuentro en la semifinal del Mundial 2026
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El árbitro Iván Barton estará a cargo de la semifinal del Mundial entre España y Francia en Dallas.

El dirigente salvadoreño se ganó un puesto de prestigio para el esperado encuentro de los pesos pesados europeos, ya que se definirá el primer lugar en la final.

Nacido en Santa Ana, la segunda ciudad más grande de El Salvador, Barton trabajó anteriormente como profesor de química orgánica tras obtener una licenciatura en ciencias químicas en la universidad.

El técnico de 35 años es un habitual en los torneos más importantes de la Concacaf y debutó como árbitro en la Copa del Mundo de 2022 en Catar.

Anteriormente en esta edición, Barton hizo historia al convertirse en el primer árbitro en expulsar a un jugador por taparse la boca durante una confrontación: expulsó a Miguel Almirón de Paraguay durante el partido contra Turquía. También dirigió el encuentro de octavos de final entre Colombia y Suiza.

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Barton fue el árbitro que detuvo un encuentro de la Liga de Naciones de la Concacaf de 2023 entre Estados Unidos y México al inicio del tiempo de descuento debido a cánticos homofóbicos de los aficionados.

Árbitros del partido Francia vs España

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Árbitro asistente 1: David Morán (El Salvador)

Árbitro asistente 2: Antonio Pupiro (El Salvador)

Cuarto árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

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Árbitro asistente suplente: Mahbod Begi (Suecia)

Traducción de Olivia Gorsin

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