En varias ocasiones, durante su estancia en la base de la selección noruega para el Mundial en Carolina del Norte, EE. UU., Erling Haaland se ha fijado en niños jugando al fútbol cerca, a menudo con camisetas del Mundial o de clubes como el Manchester City. En otras palabras, sabían quién era, simplemente no sabían que estaba allí.

Haaland devolvía el balón con una patada, para deleite de los niños. Algunos bromeaban diciendo que aún demostraban mayor visión de juego que Gabriel, quien había sido superado por su rival de la Premier League en el primer gol contra Brasil.

Estas dos escenas resumen la actuación de Haaland en el Mundial hasta el momento. Fuera del campo, una alegría infantil. Dentro, una seriedad implacable.

open image in gallery Haaland ha demostrado ser indetenible e ineludible en esta Copa Mundial ( Getty )

Los jugadores ingleses ya han notado un cambio en su propio equipo, más allá de tener que enfrentarse al noruego. Porque, antes de cada partido hasta ahora, el énfasis táctico de Thomas Tuchel se ha centrado en asegurar que Harry Kane cause el mayor daño posible. Ahora, naturalmente, la atención se centra igualmente en evitar que Haaland cause daño alguno.

Esto cobra aún más importancia cuando una característica de la campaña de Inglaterra ha sido que Kane o Jude Bellingham han marcado dos goles en un partido, pero la defensa se ha mostrado igual de vulnerable a dejar pasar dos.

La defensa de Tuchel ha tenido que cubrir muchos huecos, y no hay nadie mejor que Haaland para aprovechar esas oportunidades. Es su especialidad.

La amenaza es aún mayor, ya que este jugador de 25 años es, con razón, la primera de las grandes estrellas del Mundial a la que se ha enfrentado Inglaterra, y se podría argumentar que es el centro de gravedad de este partido de cuartos de final.

Inglaterra es el mejor equipo, pero ahora tiene que adaptar su planteamiento en torno a Haaland, mientras que este es fundamental en todo lo que Noruega hace.

open image in gallery Haaland es una parte fundamental del juego de Noruega ( Getty )

Eso no significa necesariamente que tenga el balón en sus manos. Como dice un entrenador de la Premier League, “no se limita a cogerlo, hacerte un caño y luego meterlo por la escuadra”, como hacen Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Si la amenaza de estos jugadores radica en su capacidad para hacerlo todo, la de Haaland reside en aparentar no hacer nada. Basta con ver aquel cabezazo contra Brasil. Estaba caminando, sin hacer nada, y de repente aceleró con fuerza. Fue una lección de instinto y cálculo.

El enorme tamaño de Haaland, algo aún más llamativo en una semana en la que el fútbol estadounidense ha estado obsesionado con debates inapropiados sobre “atletas”, desmiente el hecho de que su impacto proviene de pasar desapercibido.

En realidad, el berserker de 1,93 m tiene algo de Gerd Muller, que medía 1,75 m.

open image in gallery Erling Haaland se impuso a Gabriel en la victoria de Noruega sobre Brasil ( Getty )

Los jugadores ingleses lo saben, por supuesto. Todos ellos han jugado contra él. John Stones, Marc Guehi y Bellingham han jugado con él.

El reto para Tuchel y su equipo es idear un enfoque táctico diferente, en un contexto diferente.

También es posible que estén viendo a un Haaland diferente. Inglaterra está acostumbrada a ver al jugador noruego rodeado de otros grandes talentos. Pero en Noruega, con la excepción de su gran amigo Martin Odegaard, Haaland es el talento principal.

Eso añade otro giro inesperado a su participación en el Mundial. Haaland es el único de estos astros que juega a un nivel mucho más alto que la mayoría de sus compañeros. Normalmente, en situaciones como esta, como con Gareth Bale y Gales —o, quizás más apropiadamente para un Mundial, Bulgaria y Hristo Stoichkov— , necesitas que tu jugador estrella rinda más.

open image in gallery John Stones podría enfrentarse a su excompañero en el Manchester City, Erling Haaland ( Getty )

Las cualidades de Haaland, en cambio, exigen que sus compañeros de equipo hagan más.

Eso, sin embargo, se integra perfectamente en la cultura de este equipo noruego, que el joven futbolista ha adoptado por completo. Sería fácil para Haaland “ser un egoísta”, en palabras de una fuente interna del equipo. Es así de bueno, así de famoso. El personal de un país con gran tradición en la Copa del Mundo todavía se sorprende de las exigencias de una megaestrella en particular cuando viajan, como si fuera una estrella de rock con una cláusula especial.

Con Haaland no pasa nada de eso. Al contrario, se lo ha tomado con humor. En un video reciente —entre muchos otros— se veía a sus compañeros burlándose de él por su elección en una rotisería, a lo que el delantero respondió con un comentario inexpresivo sobre todos los goles que marca para el equipo. Fue una muestra de total humildad.

Gracias a momentos como ese, e incluso fingiendo ante una anciana del lugar que el encargado de las redes sociales de Noruega era “la gran estrella”, Haaland no solo ha cautivado a la comunidad de Greensboro, Carolina del Norte, sino también a toda la Copa del Mundo.

open image in gallery Martin Odegaard es la otra estrella de la selección noruega ( Getty )

Es el “tonto adorable”, a la vez que representa un peligro al que ningún equipo quiere enfrentarse.

Por consiguiente, Haaland es “uno más del grupo”. Y, sin embargo, esta simple frase tiene un significado más amplio, que incluso el deporte estadounidense ha captado.

Además de ser un futbolista excepcional, Haaland es producto de la filosofía nacional noruega de la idrettsglede: la alegría del deporte. La idea no es solo cultivar ganadores sin escrúpulos, sino que ganar sea una evolución de la idea del deporte como un bien social, que fomenta el colectivismo y la salud; la búsqueda de la felicidad, si se quiere.

Y aun así, de Noruega surgió este delantero letal. Además, personifica la cultura nacional: es una gran estrella que participa activamente en todo, siempre amable con todos. El personal de la federación destaca que no ha olvidado sus raíces, y su carácter bromista contribuye a la sensación de que el equipo es “un grupo de amigos viajando para un torneo juvenil”, aunque sigue siendo muy serio durante los entrenamientos.

open image in gallery No parece que Erling Haaland tenga un ego desmesurado ( Reuters )

Haaland también es admirablemente consciente de que hay algo más importante. Tras la victoria sobre Brasil, habló de su deseo de inspirar a los niños a soñar con jugar en la selección nacional, a crear momentos que pasen a la historia de su país.

Eso se consideró aún más significativo dado que, durante la mayor parte de la vida de Haaland, fueron los grandes clubes, y especialmente los grandes clubes ingleses, los que dominaron las aspiraciones de cualquier joven noruego.

Por supuesto, todos siguen siendo conscientes del estatus privilegiado del delantero. Era inevitable. Sus compañeros le piden consejo y todos le brindaron una ovación de pie tras la victoria sobre Brasil.

Además, disfruta de esa responsabilidad, de dar un paso al frente por el equipo.

open image in gallery Haaland lleva en sus hombros el peso de una nación ( Getty )

Ahora, Tuchel tiene la responsabilidad de encontrar la manera de impedir que marque goles. Es consciente de que es imposible anularlo por completo.

Como dice un entrenador: “Simplemente hay que aceptar que va a entrar en el área y disparar a puerta; solo hay que asegurarse de que esos disparos se realicen bajo presión”.

La estrategia consiste, en cambio, en cortarle el suministro. El cuerpo técnico de Inglaterra también ha notado cómo la gran visibilidad de Haaland funciona de otra manera.

Los defensores se agobian al intentar marcarlo, sintiendo la necesidad de doblar los esfuerzos. Sin embargo, se dan cuenta de que han aumentado los esfuerzos para casi nada, ya que Haaland no hace mucho más que golear, pero otros jugadores han creado repentinamente esa oportunidad. Esta fue la clave para ganar el partido contra Brasil: Noruega vio el espacio para crear triángulos por las bandas, lo que permitió a Haaland encontrar la manera de penetrar.

El regreso de Reece James será aún más importante, ya que aporta la solidez que Inglaterra necesita. Tuchel también ha estado considerando a Stones, dado lo bien que conoce a Haaland.

open image in gallery Erling Haaland podría resultar imparable ( AP )

Y sin embargo, puedes hacer todo eso, desarrollar estructuras sofisticadas para acorralar a Haaland, y aun así, él tiene la última palabra.

Humilde fuera del campo, arrogante dentro de él, Haaland transmite la imagen de un hombre muy consciente de sus fortalezas. Sus compañeros comentaron cómo la celebración contra Brasil lo decía todo. No se dejó llevar por la euforia nacional. Actuó como si fuera inevitable.

O, como dijo uno de sus compañeros de equipo: “No te metas con Noruega”.

Así es como más disfruta dentro de este equipo.

Traducción de Sara Pignatiello