Francia vs. Marruecos: ¿quién es el árbitro argentino que está en el punto de mira en el Mundial?

El árbitro argentino Facundo Tello dirigirá el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos y ya se encuentra en el centro de la última polémica arbitral que sacude el Mundial de 2026, incluso antes de que se haya dado el primer puntapié.

La FIFA enfureció a los aficionados y a los medios de comunicación franceses al seleccionar a Tello, como parte de un equipo técnico compuesto íntegramente por argentinos, para el partido que se disputará el jueves por la noche en Boston.

Es la primera vez en este torneo que todos los árbitros de un partido de eliminación directa proceden de la misma nación, y se produce en un momento en que las acusaciones de favoritismo hacia Argentina están en su punto álgido.

Argentina, vigente campeona, avanzó a cuartos de final de forma controvertida. Los jugadores protagonizaron una remontada milagrosa en el último minuto contra Egipto y ganaron 3-2 después de ir perdiendo 2-0 contra los faraones, a quienes se les anuló un gol de forma controvertida y protestaron airadamente por una supuesta falta en la jugada previa al gol de la victoria de Enzo Fernández en el tiempo de descuento.

Mostafa Ziko, cuyo gol fue anulado antes de marcar más tarde en el partido, acusó al Mundial de estar “arreglado”. Mientras tanto, Egipto presentó una queja oficial ante la FIFA exigiendo la expulsión del árbitro François Letexier y su equipo del torneo.

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, respondió afirmando que “nadie puede cuestionar la integridad” del arbitraje durante el torneo y afirmó que sus árbitros “no están influenciados por nadie”.

Sin embargo, los partidos programados entre Francia y Marruecos no hicieron más que avivar las teorías conspirativas, ya que Argentina es uno de los principales rivales de Les Bleus por el título de la Copa del Mundo.

Tello, de 44 años, ha sido árbitro en la primera división argentina desde 2013 y también participó en el Mundial de 2022. Marruecos guardará un grato recuerdo de uno de los tres partidos que dirigió en Qatar, la victoria por 1-0 de Marruecos sobre Portugal en cuartos de final.

El argentino Facundo Tello arbitrará el partido entre Francia y Marruecos ( Getty )

Hizo historia en la Eurocopa 2024 al convertirse en el segundo árbitro no perteneciente a la UEFA en participar en el torneo y dirigió los partidos entre Turquía y Georgia y entre Escocia y Hungría.

También es tristemente célebre por haber expulsado a 10 jugadores en un solo partido, al tomar medidas tan severas en la final del Trofeo de Campeones de Argentina entre Racing Club y Boca Juniors en noviembre de 2022.

En este torneo, Tello ha dirigido el empate 1-1 de Canadá ante Bosnia y Herzegovina en el partido inaugural, así como la victoria de Sudáfrica por 1-0 ante Corea del Sur. Este será su primer partido de eliminatoria directa en la Copa Mundial de 2026.

Traducción de Olivia Gorsin