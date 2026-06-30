Erling Haaland es la sensación de la Copa Mundial: sus 6 mejores momentos en Snapchat

Erling Haaland es uno de los futbolistas de los que más se ha hablado, tanto dentro como fuera del campo, en el Mundial de este año gracias a sus entretenidas publicaciones en Snapchat.

El jugador estrella noruego ha hecho reír a carcajadas a sus seguidores con el contenido que publica entre un partido y otro, que va desde Snaps en los que se burla de sí mismo, hasta divertidos filtros de realidad aumentada y respuestas sarcásticas a las preguntas de sus seguidores.

“Erling solo publica. Sin filtros. Es él mismo. E Internet enloquece de la mejor manera posible”, comentó Julie Bogaert, jefa de Alianzas para EMEA en Snapchat, sobre la presencia del futbolista en las redes sociales.

“Las mejores colaboraciones entre Snap y el sector de creadores de contenido comparten la misma característica: el talento se ha sentido libre. Libre para ser raro, espontáneo, auténtico. Erling se graba a sí mismo con un filtro de Shrek en un autobús y se vuelve viral. Eso no se puede fingir”, aseguró.

Estos son algunos de sus mejores momentos en Snapchat:

“Está bien, lo hago” cuando un fan le dice que se concentre en el Mundial

open image in gallery Erling Haaland contesta a un fan que le pide que se concentre en la Copa Mundial: “Está bien, lo hago” ( Snapchat/Erling Haaland )

Selfis con Shrek

open image in gallery El futbolista noruego Erling Haaland usa los filtros de Snapchat para posar con Shrek ( Snapchat/Erling Haaland )

Haaland calvo

open image in gallery También se divierte mostrando cómo se vería calvo ( Snapchat/Erling Haaland )

Juega con filtros faciales

open image in gallery Haaland juega con los filtros faciales de Snapchat ( Snapchat/Erling Haaland )

Posa con una máscara de terapia de luz led

open image in gallery El delantero del Manchester City presume su máscara de terapia de luz led ( Snapchat/Erling Haaland )

Escribir mal el nombre de Orlando... y aguantar las críticas por su error

open image in gallery Tras equivocarse y escribir “Ornaldo”, se disculpó de manera sarcástica con sus “hermanos y hermanas perfectos” ( Snapchat/Erling Haaland )

Sin duda, los aficionados esperarán que Haaland siga dando de qué hablar a medida que avanza la fase de grupos del Mundial.

Noruega ocupa actualmente el segundo lugar en la tabla del Grupo I con seis puntos, detrás de Francia, que solo lo supera por diferencia de goles.

Noruega venció a Senegal por 3-2, con dos goles de Haaland (en los minutos 48 y 58), y el equipo se enfrentará este viernes (26 de junio) a Francia, líder del Grupo I.

Mientras tanto, los aficionados noruegos se volvieron virales en los últimos días por su famosa celebración del “barco vikingo”; incluso se apoderaron de la icónica Times Square de Nueva York y la realizaron en el metro de la ciudad.