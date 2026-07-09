La FIFA respondió a las acusaciones de Egipto sobre un supuesto “arreglo” en las controvertidas decisiones de Argentina

La FIFA respondió a las críticas de la Federación Egipcia de Fútbol, así como de miembros de la selección egipcia, sobre las decisiones arbitrales tomadas durante el partido de octavos de final contra Argentina en el Mundial de 2026, y denunció que sus árbitros “no se dejan influenciar por nadie”.

Egipto, que ganaba 2-0 en los minutos finales del partido, vio cómo le anulaban un gol de forma controvertida y protestó airadamente por una supuesta falta en la jugada previa al gol de la victoria de Enzo Fernández.

Tras la eliminación de Egipto, el extremo Mostafa Ziko llegó a afirmar que “este torneo estaba arreglado” y que el árbitro, François Letexier, “no fue nada justo”. El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, se hizo eco de estas declaraciones y añadió que “parece que hubo presión sobre el árbitro por parte de Argentina, lo que propició este resultado”.

Pero la FIFA respondió a las acusaciones de “arreglo”, y el jefe de arbitraje, Pierluigi Collina, afirmó que “nadie puede cuestionar la integridad” del arbitraje durante el torneo.

open image in gallery François Letexier fue el árbitro del partido de la Copa del Mundo que enfrentó a Egipto contra Argentina ( PA )

Collina concedió una entrevista al concluir los partidos de octavos de final para ofrecer su opinión sobre el desempeño de los árbitros a lo largo del torneo y denunció las “acusaciones infundadas” formuladas contra los oficiales del partido.

“Ya hemos jugado un 50% más de partidos que en el Mundial de Qatar 2022, y aún quedan ocho partidos importantísimos por disputar. En general, estamos contentos”, explicó Collina.

Sin embargo, con un número tan elevado de partidos disputados en un periodo de tiempo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se espera. Cuando eso ocurre, están dispuestos a trabajar aún más duro para asegurarse de estar completamente preparados para el siguiente partido.

open image in gallery El director técnico de Egipto, Hossam Hassan, estaba furioso con el árbitro François Letexier ( Erik S Lesser/AP (AP) )

“Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto sucede, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien”.

“Del mismo modo, nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA [Gianni Infantino]. Él siempre demostró su pleno apoyo al Equipo Uno de la FIFA y confiaba en que trabajáramos con total independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre intentan dar lo mejor de sí mismos”.

Egipto fue derrotado por 3-2 por Argentina, que protagonizó una dramática remontada en los últimos minutos para eliminar a la nación africana del torneo, en un partido marcado por varias decisiones polémicas.

Traducción de Olivia Gorsin