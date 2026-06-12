Pese a debut victorioso, México aún tiene que encontrar su mejor versión en el Mundial

Muy oportunista al momento de capitalizar los errores del rival, México aprobó su primer examen en el Mundial con una victoria 2-0 ante Sudáfrica. La exigencia será mayor en la segunda presentación del Tri frente a Corea del Sur.

“Fuimos muy superiores, pero el marcador no reflejó eso”, reconoció el seleccionador mexicano Javier Aguirre tras el triunfo del jueves en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, saldado con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

La advertencia del “Vasco” Aguirre fue que hay bastante margen de mejora para un equipo que juega en casa: “podemos mejorar, por su puesto, y debemos, también”.

En el otro encuentro del Grupo A, los surcoreanos le dieron la vuelta al marcador para vencer 2-1 a la República Checa en Guadalajara. Esa ciudad del occidente mexicano será el escenario del choque del jueves que será clave para definir el primer puesto de la llave.

Quedar al frente del grupo es algo imperioso para México porque le permitirá mantener la condición de local al abrir la ronda de eliminación directa, y de paso cruzarse con un rival que teóricamente sería más accesible.

Corea del Sur asoma como un oponente distinto, uno con una postura mucho más ofensiva.

Aliento y presión en casa

La inauguración en la Ciudad de México se vivió como una gran fiesta, con un estadio vibrante y lleno. Con más de 80.000 hinchas alentando a su selección, el ambiente sirvió de impulso al Tri, pero también supuso una presión que por veces se hizo sentir en la cancha.

"En 25 partidos no tuvimos un calambre y hoy tuvimos tres, habla de que les pesó un poquito el escenario en algunos jugadores”, indicó Aguirre.

¿La lección? Controlar los nervios.

Este plantel mexicano combina la veteranía de experimentados jugadores como el goleador Jiménez y el arquero Guillermo Ochoa en el banco de suplentes, pero cargado de jóvenes que empiezan a despuntar, como Gilberto Mora, el jugador más joven de este Mundial, Obed Vargas, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez.

La presión de debutar en casa ante una multitud y en la arena más grande del fútbol mundial, sin embargo, se hizo notar. Pese a la victoria, algunos futbolistas sintieron el peso del escenario y eso quedó reflejado en su rendimiento.

Quizás una de las muestras más evidentes fue la tarjeta roja del capitán César Montes, ya en el tiempo añadido de la segunda mitad. Con su expulsión, el central no podrá disputar el segundo encuentro, por lo que su ausencia supone un rompecabeza para Aguirre, quien deberá encontrar un relevo para el juego más difícil de grupo.

El mediocampista Erik Lira, héroe silencioso de la victoria en casa, admitió tras el debut que se trataba de un “partido difícil en lo emocional” pero consideró que el equipo cumplió la tarea.

“Claramente venía nerviosismo, venía un poco de miedo, pero creo que era algo normal. Y lo mejor es que pudimos ganar”, expresó. “El techo es muy alto y no nos vamos a conformar con nada”.

Otro punto a ser ajustado es no desperdiciar las ocasiones de gol. Pese a que generó bastantes oportunidades, el Tri no logró reflejarlas en el marcador: ni siquiera cuando tuvo una amplia superioridad numérica en la cancha, tras las expulsiones de los sudafricanos Yaya Sithole y y Themba Zwane, fue capaz de hacer patente la ventaja.

“Tuvimos muchas ocasiones... es algo que no puedes perdonar porque si la tiene el rival la verdad es que la clava”, dijo el defensa Israel Reyes, admitiendo que el “voto de confianza” logrado tras el debut positivo sirvió también para bajar “los nervios de las últimas semanas”.

“Tenemos que mejorar mucho eso, queremos ser un equipo más contundente”, completó.

Encuentro clave

Superados los nervios iniciales, la siguiente asignatura será en Guadalajara contra el equipo que tiene al veterano atancante Son Heung-min —en su cuarto Mundial— como baluarte. Los surcoreanos son un conjunto combativo y pragmático que es muy peligroso cuando despegada a todo velocidad en los contragoles.

Para plantarles cara, la meta de México es simple y clara: “Ser mejor que ellos”, sentenció Aguirre.

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