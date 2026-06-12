La apuesta juvenil de Javier Aguirre hace sonreír a México en el Mundial

El pésimo desempeño de México en el último Mundial de Qatar sirvió como una llamada de atención para el torneo de este año. El mensaje fue claro: el Tri necesitaba nuevos jugadores si pretende un desenlace distinto en casa en 2026.

Cuatro años después de la decepcionante eliminación del equipo nacional en la fase de grupos, la despedida más prematura de México en un Mundial desde 1978, la apuesta juvenil del entrenador Javier Aguirre ya está mostrando señales alentadoras.

El Tri abrió el torneo de este año con una convincente victoria 2-0 sobre Sudáfrica, alineando a siete jugadores que debutaron en un Mundial, ncluido el delantero Julián Quiñones, autor del primer gol a los nueve minutos.

“Trabajamos duro en lo mental para que la magnitud del escenario no nos afectara, y pudimos arrancar bien”, indicó el mediocampista Erik Lira, otro jugador que debutó en la máxima cita del fútbol. "Venía el miedo y es normal, pero pudimos iniciar con el pie derecho en el Mundial”

Lira, de 26 años, desempeñó un papel crucial en la victoria al provocar una pérdida clave que derivó directamente en el gol de Quiñones.

Además de Quiñones y Lira, Aguirre dio debuts mundialistas a Álvaro Fidalgo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Brian Gutiérrez, Armando González y a la sensación adolescente Gilberto Mora. El defensor Johan Vásquez, quien viajó a Qatar pero no tuvo minutos, también debutó en el torneo.

“Es el día más feliz de mi vida, desde el túnel Mateo (Chávez) y yo teníamos ganas de llorar", comentó González. "Lo sueñas de niño, lo imaginas lo ves en la televisión, pero hacerlo (debutar) fue algo impresionante”.

Fidalgo, un volante creativo nacido en España que se naturalizó mexicano a principios de este año, compartió ese orgullo.

“No lo puedo describir, quizá dentro de un tiempo podre decirlo, creo que no estoy consciente, sólo estoy feliz por jugar mi primer partido de Mundial y hacerlo con México es un orgullo y un honor", dijo el jugador del Real Betis. "De aquí vamos para arriba”.

Con este núcleo rejuvenecido, México buscará su segunda victoria cuando el equipo enfrente a Corea del Sur el jueves en Guadalajara. Los mexicanos lideran actualmente el Grupo A por diferencia de goles sobre los surcoreanos, que abrieron su torneo con un triunfo 2-1 sobre la República Checa.

Una victoria prácticamente garantizaría el pase al Tri a las rondas de eliminación directa, lo que ayudaría a borrar el amargo recuerdo de la temprana eliminación en Qatar. También alimentaría las esperanzas de emular las mejores actuaciones de México en un Mundial: alcanzar los cuartos de final, una hazaña lograda como anfitrión en 1970 y 1986.

Pese al entusiasmo creciente, el equipo mantiene los pies en la tierra, sobre todo con dos partidos de eliminación directa por disputar antes de los cuartos de final en el Mundial ampliado de 48 selecciones de este año.

“No podemos pensar en jugar en un sexto partido (cuartos de final) sin jugar el segundo. Vamos paso a paso, pero queremos decir que el techo es muy alto y que no nos vamos a conformar con nada”, advirtió Lira.

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