Guía del Grupo A del Mundial 2026: el anfitrión México aspira a llegar lejos con el joven prodigio Gilberto Mora

En uno de los estadios más emblemáticos del mundo y bajo un sol abrasador de la tarde, el Mundial dará comienzo con el partido entre México y Sudáfrica. Y, para muchos, todas las quejas justificadas sobre un formato excesivo, precios abusivos y maniobras políticas podrían desaparecer al instante tras ver por primera vez el Estadio Azteca en sus pantallas de televisión.

En teoría, los anfitriones deberían superar este grupo con facilidad, pero la pregunta clave es cómo manejarán la presión, y una victoria en el primer día contra el menos conocido de este cuarteto parece imprescindible.

Un ganador del encuentro entre la República Checa, que aquí se clasificó gracias a una aparente garra recién adquirida para avanzar desde el desempate, y Corea del Sur también podría resultar decisivo para determinar quién termina segundo, aunque, en comparación con los otros dos grupos, este presenta un mayor equilibrio que la mayoría.

Partidos del Grupo A

(hora estándar central de México y hora estándar del este [EST])

Jueves 11 de junio, 1:00 p. m. (3:00 p. m. EST): México vs Sudáfrica – Ciudad de México

Jueves 11 de junio, 8:00 p. m. (10:00 p. m. EST): Corea del Sur vs República Checa – Guadalajara

Jueves 18 de junio, 10:00 a. m. (12:00 p. m. EST): República Checa vs Sudáfrica – Atlanta

Jueves 18 de junio, 7:00 p. m. (9:00 p. m. EST): México vs Corea del Sur – Guadalajara

Miércoles 24 de junio, 7:00 p. m. (9:00 p. m. EST): República Checa vs México – Ciudad de México

Miércoles 24 de junio, 7:00 p. m (9:00 p. m. EST): Sudáfrica vs Corea del Sur – Monterrey

México

Clasificados automáticamente, esta será la 18ª participación de El Tri en una fase final y deberían tener esperanzas razonables de llegar a los cuartos de final por tercera vez y la primera desde 1986, la última vez que fueron anfitriones.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, en su tercera etapa como entrenador, México buscará demostrar su valía tras un inicio de década de pesadilla. No lograron clasificarse en su grupo en Qatar por diferencia de goles —recibieron un gol en el minuto 95 contra Arabia Saudita en su tercer partido— y, peor aún, perdieron dos finales consecutivas de la CONCACAF contra EE. UU. antes de recuperar la Copa Oro en 2023 y revalidarla el verano pasado.

Aguirre, cuyos equipos anteriores fueron eliminados en octavos de final en 2002 y 2010, fue reelegido en julio de 2024 y ha vuelto al enfoque táctico habitual, caracterizado por un relativo caos, después de que los intentos de dominar la posesión bajo la dirección de Gerardo 'Tata' Martino, el anterior entrenador del Barcelona, no dieran los resultados deseados.

En 1986, sus sueños se vieron truncados por una derrota en la tanda de penaltis contra Alemania Occidental en cuartos de final. Dado el mayor nivel de competición 40 años después y la calidad de las demás selecciones, llegar a esa fase es tanto una ambición realista como su límite probable, aunque lo más probable es que Inglaterra les espere en octavos de final.

open image in gallery Mora es uno de los jóvenes jugadores más prometedores del torneo ( Getty )

Equipo:

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensores: Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), César Montes (Lokomotiv Moscú), Johan Vásquez (Génova), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ)

Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo Moscú)

Delanteros: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham)

Entrenador: Javier Aguirre.

Jugador estrella – Raúl Jiménez , Fulham: esta será la cuarta Copa del Mundo para el veterano delantero centro y, finalmente, podría ser titular. En 2014, tuvo una única aparición de seis minutos saliendo desde el banquillo en un empate sin goles contra Brasil. Cuatro años después, hizo dos breves apariciones como suplente sin un impacto notable. Y en Qatar fue titular en los tres partidos de la fase de grupos, donde El Tri no avanzó más allá. En casa, y después de una campaña sólida en el Fulham, parece que finalmente ha llegado el momento para que Jiménez asuma un papel protagónico. Es, con diferencia, el nombre más importante en la plantilla actual y se espera que un jugador con más de 120 partidos internacionales y cerca de 50 goles internacionales brille para que los coanfitriones tengan éxito.

Talento revelación – Gilberto Mora, Tijuana: se espera que este mediocampista ofensivo de 17 años no solo tenga un papel importante, sino que además cuente con una fila de cazatalentos que no paran de hablar de cada una de sus muestras de talento. Ya ha roto varios récords de edad, ostentados brevemente por Lamine Yamal y Pelé, incluyendo el del jugador más joven en ganar una selección absoluta con 16 años y 265 días. Cuando Mora cumpla 18, partirá a Europa y Aguirre no ha visto razón alguna para silenciar las especulaciones sobre su posible estrella. “Sin duda, está en la mira de varios clubes importantes alrededor del mundo y me llena de orgullo verlo mencionado a nivel mundial”, dijo el seleccionador mexicano, demostrando no tener reparos en darle una oportunidad a un talento tan especial.

Clasificación FIFA: 15.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 66/1.

Sudáfrica

De vuelta al escenario más importante por primera vez desde que fue sede en 2010, ¿habrá un momento que rivalice con el grito de “¡Goal, Bafana, Bafana!” en una repetición de aquel partido inaugural de hace 16 años? Probablemente no.

Llegaron a la Copa Africana de Naciones del invierno pasado con grandes esperanzas de llegar lejos, pero Camerún ganó un partido de octavos de final por 2-1, mientras que su clasificación para este torneo pareció estar en peligro después de que se les restaran tres puntos luego de que el centrocampista Teboho Mokoena jugara por error en un partido de clasificación contra Lesotho a pesar de estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Lyle Foster, el delantero del Burnley, puede que sea el único nombre conocido para los aficionados que siguen el partido desde el Reino Unido, pero su gran ventaja será la familiaridad. Ocho de los jugadores son compañeros de equipo en el Mamelodi Sundowns, el equipo dominante de la liga sudafricana que había ganado ocho títulos anteriores antes de que el Orlando Pirates les arrebatara el liderato por un punto esta temporada. También hay ocho jugadores del Pirates en la plantilla.

Esa camaradería será clave si quieren dar la sorpresa, aunque el entrenador Hugo Broos, un veterano de 74 años, no se hace grandes ilusiones. “Haremos todo lo posible, pero no creo que nadie nos culpe si no logramos pasar de la fase de grupos”, declaró recientemente.

open image in gallery Williams se ha erigido en repetidas ocasiones como el héroe de Sudáfrica bajo los palos ( AP )

Equipo

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensores: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Centrocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela)

Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Relebohile Mofokeng (Orlando Sundowns), Themba Patrilordi Zwaneni (Orlando Pirates) Welcome Orlando Pirates, Prayer Lord (Mamelodi Sundowns), Prayer Maseko (AEL Limassol).

Entrenador: Hugo Broos.

Jugador estrella – Ronwen Williams, Mamelodi Sundowns: quienes dedicaron un tiempo razonable a ver el Mundial de Clubes del verano pasado —que, más allá de la acción en el campo, sirvió como ensayo general logístico para lo que está por venir— reconocerán al capitán y portero de Sudáfrica por ser el primero en ser penalizado por retener el balón durante más de ocho segundos. También es un experto en atrapar penaltis: en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2023, detuvo los cuatro lanzamientos de Cabo Verde, lo que le valió la atención de los medios internacionales. Las probabilidades de que se le requiera en una tanda de penaltis en las fases eliminatorias son escasas, pero sin su presencia bajo los palos, los menos favoritos del grupo tendrían aún menos posibilidades de avanzar.

Talento revelación – Mbekezeli Mbokazi, Chicago Fire: el defensa central (20) ha superado un difícil periodo de adaptación antes de consolidarse como uno de los defensores más fiables de la Major League Soccer de este año y espera que su experiencia jugando en Norteamérica pueda ayudar a la Bafana Bafana, aunque dos de sus partidos son en México. Apodado TLB (”Tractor, Cargadora, Excavadora”, por sus siglas en inglés) en alusión a su físico en el campo, Mbokazi puede que no sea el defensa central más alto del torneo, con 1,78 m, pero es robusto y le gusta sacar el balón jugado desde atrás. “Nuestro objetivo es conseguir la victoria, y eso nos exigirá estar unidos como equipo y trabajar juntos para lograrlo”, dijo, poniendo el listón un poco más alto que Broos.

Clasificación FIFA: 60.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 1000/1.

Corea del Sur

Corea del Sur, que participa en su undécimo Mundial consecutivo, parece estar estancada. Desde que terminaron cuartos como coanfitriones en 2002, han alternado entre eliminaciones en la fase de grupos y derrotas en octavos de final, lo que significa que la prueba definitiva del éxito este verano será ganar una eliminatoria.

Para ello, Hong Myung-Bo, capitán del equipo en 2002 y que desde 2024 cumple una segunda etapa mediocre como entrenador principal, tendrá que inyectar más personalidad a un equipo que aún depende de Son Heung-min, quien cumplirá 34 años durante la última fase del torneo.

Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Paik Seung-ho (Birmingham), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City) y Yang Hyun-jun (Celtic) garantizan una buena cantidad de jugadores que militan en clubes británicos, mientras que Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, tendrá que aportar mucho en el centro del campo para que puedan progresar.

Existen dudas en la defensa, aunque Hong al menos ha estado experimentando. El uso de una defensa de tres hombres en la derrota por 4-0 en un amistoso contra Costa de Marfil y en la derrota por 1-0 contra Austria en marzo provocó una gran frustración entre los aficionados. En este partido se utilizará una defensa de cuatro hombres.

open image in gallery Son sigue siendo el jugador más importante de Corea del Sur ( Reuters )

Equipo

Porteros: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk)

Defensores: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Munich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk Wiom (Gangwon), Lee Ki-hyuk Lee (Taue-Han-sen) (Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah)

Centrocampistas: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee-Mainnoom HFwang (Ulsan), Lee-Mainnoom HFwang (Hee-chan (Wolverhampton)

Delanteros: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas), Cho Gue-sung (Midtjylland)

Entrenador: Hong Myung-bo.

Jugador estrella – Son Heung Min, Los Angeles FC: en su cuarta Copa del Mundo, la exestrella del Tottenham Hotspur está a punto de batir varios récords individuales, entre ellos el de máximo goleador histórico de su país y el de máximo goleador del continente asiático en Copas del Mundo, pero lo que realmente importa es sacar al equipo de la fase de grupos y, finalmente, ganar un partido de eliminación directa.

Talento revelación – Jens Castrop, Borussia Mönchengladbach: Castrop, nacido en Düsseldorf, jugó en todas las categorías inferiores de Alemania, desde la sub-16 hasta la sub-21, antes de representar al país de nacimiento de su madre a principios del verano pasado. Ha pasado la mayor parte de la temporada del Borussia Mönchengladbach en el centro del campo, pero la escasez de opciones en los laterales de Hong obliga a Castrop a jugar en el lateral izquierdo de la defensa.

Clasificación FIFA: 25.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 500/1.

República Checa

Llegaron a la repesca en un estado de aparente caos, pero alcanzan el Mundial con una renovada fortaleza mental. Miroslav Koubek, de 74 años, fue nombrado seleccionador tras una desastrosa fase de grupos que culminó con la destitución de Tomas Soucek como capitán por un altercado con la afición. También tuvieron un pésimo comienzo contra Irlanda en la semifinal de las eliminatorias, donde les concedieron un penalti cuando perdían por dos goles, clasificándose finalmente para la final contra Dinamarca en la tanda de penaltis.

Los daneses dominaron aquel encuentro, bombardeando la portería checa en un partido que, una vez más, se decidió en la tanda de penaltis. De nuevo, estuvieron impecables desde el punto de penalti y, desde una posición inesperada, parecen haber desarrollado una tenacidad que compensa la falta de un fútbol ofensivo y coherente.

Este es un equipo repleto de nombres conocidos, principalmente por su larga trayectoria. Tras haberse clasificado para las ocho Eurocopas desde la disolución de Checoslovaquia, esta es apenas su segunda participación en un Mundial, y su torneo de 2006 terminó en la fase de grupos. Alcanzar una eliminatoria por primera vez supondría un gran avance para un equipo cuya presencia estuvo en duda en más de una ocasión.

open image in gallery Patrik Schick ( Getty )

Equipo

Porteros : Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

Defensores : Vladimir Coufal (TSG Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (TSG Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)

Centrocampistas : Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexander Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Delanteros : Adam Hlozek (TSG Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Entrenador: Miroslav Koubek.

Jugador estrella – Patrik Schick, Bayer Leverkusen: el ataque cuenta con el jugador de 30 años, que promedia un gol cada dos partidos internacionales y que sin duda será recordado por aquel golazo de larga distancia contra Escocia en la Eurocopa 2020. Tomas Chory, del Slavia Praga, no estuvo a la altura cuando lideró el ataque contra Irlanda en marzo, mientras que Schick jugaba un poco más atrás, y sería sorprendente que Koubek mantuviera ese sistema aquí. Schick anotó 16 goles en la Bundesliga cuando el Leverkusen cayó al sexto puesto, un resultado aún meritorio.

Talento revelación – Ladislav Krejci, Wolverhampton: cuando una plantilla está tan repleta de veteranos, es imposible nombrar a una estrella revelación en el sentido estricto, pero Krejci, uno de los puntos brillantes de los venidos a menos Wolves, es uno de los jugadores cuyo valor más allá del Black Country podría aumentar considerablemente. Capitán cuando Soucek fue relegado en marzo, fue vital para el resurgimiento contra Irlanda y juega con un estilo dinámico que resulta fácil de apoyar. Se espera que su cesión procedente del Girona se convierta en permanente por parte de los Wolves en el momento de escribir este artículo, a pesar de su descenso a la Championship inglesa, pero podría demostrar que merece un puesto en la máxima categoría con una buena actuación en las próximas semanas.

Clasificación FIFA: 40.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 300/1.

Predicción

México debería avanzar con relativa comodidad, a menos que la presión de ser anfitrión se vuelva insoportable. Además, existe un elemento de intriga que no se aplica a todos los grupos. Es como lanzar una moneda al aire entre la República Checa y Corea del Sur para predecir quién terminará segundo, siendo su encuentro en Guadalajara en la jornada inaugural decisivo. Es poco probable que Sudáfrica sea goleada en cualquiera de sus tres partidos, pero carece de la fuerza ofensiva necesaria para llegar a los dieciseisavos de final.

Traducción de Sara Pignatiello