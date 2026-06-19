La dura lesión de Ismael Koné sacude a Canadá y deja a su técnico al borde del llanto

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, admitió que todo el equipo quedó “conmocionado” por la grave lesión del mediocampista Ismaël Koné, quien fue trasladado de urgencia a un hospital con una posible fractura de pierna tras la victoria de su selección sobre Catar en la Copa del Mundo.

Koné sufrió una dura entrada de Assim Madibo cerca del banquillo canadiense. Según Marsch, quienes estaban en esa zona incluso “pudieron escuchar cómo se rompía el hueso”.

A pesar de la gravedad del incidente, el jugador logró incorporarse mientras era retirado del campo en camilla. La lesión opacó una jornada histórica para Canadá, que goleó 6-0 a Catar y consiguió la primera victoria de su historia en una fase final de la Copa del Mundo. Jonathan David fue la gran figura del partido con un triplete.

Visiblemente afectado, Marsch declaró tras el encuentro: “Todavía no he hablado con Ismaël. Está en el hospital y se prepara para una cirugía. Iré a verlo después de esta conferencia de prensa”.

open image in gallery El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, consuela a Ismael Koné tras la lesión ( Getty )

Todavía veremos qué medidas tomamos para apoyarlo. Su familia está con él en el hospital. La jugada ocurrió justo frente al banquillo y todos pudimos escuchar cómo se rompía el hueso.

Sentimos mucha tristeza por él y, además, todos estamos conmocionados por lo sucedido, tanto por la gravedad de la lesión como porque Ismaël es una pieza muy importante de este equipo.

Aun así, vieron que saludó al público mientras salía del campo. Incluso en ese momento logró transmitir tranquilidad a quienes lo rodeaban, y eso dice mucho sobre la persona que es Ismaël. Pero también habla de este equipo.

Llevo dos años intentando explicar lo especial que es este grupo, y eso se refleja tanto en los momentos difíciles como en los de celebración.

Lo de hoy fue una muestra de ello. Todos quedamos devastados cuando ocurrió, pero tuvimos que encontrar la manera de mantenernos concentrados. Al fin y al cabo, sabíamos que Ismaël habría querido que termináramos el trabajo.

Por su parte, Madibo, visiblemente afectado al ver el dolor de Koné, fue expulsado después de una revisión del VAR, una decisión que dejó a Catar con nueve jugadores. El equipo ya había sufrido la expulsión de Homam Ahmed durante la primera mitad.

open image in gallery Assim Madibo fue expulsado y recibió una tarjeta roja ( AP )

Una versión más fluida, con mejores transiciones y manteniendo el tono de cita, podría quedar así:

Todavía veremos qué medidas tomamos para apoyarlo. Su familia está con él en el hospital. La jugada ocurrió justo frente al banquillo y todos pudimos escuchar cómo se rompía el hueso.

Sentimos mucha tristeza por él y, además, todos estamos conmocionados por lo sucedido, tanto por la gravedad de la lesión como porque Ismaël es una pieza muy importante de este equipo.

Aun así, vieron que saludó al público mientras salía del campo. Incluso en ese momento logró transmitir tranquilidad a quienes lo rodeaban, y eso dice mucho sobre la persona que es Ismaël. Pero también habla de este equipo.

Llevo dos años intentando explicar lo especial que es este grupo, y eso se refleja tanto en los momentos difíciles como en los de celebración.

Lo de hoy fue una muestra de ello. Todos quedamos devastados cuando ocurrió, pero tuvimos que encontrar la manera de mantenernos concentrados. Al fin y al cabo, sabíamos que Ismaël habría querido que termináramos el trabajo.

PA

Traducción de Leticia Zampedri