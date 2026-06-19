¿Están listos para celebrar como si fuera 1998? La selección masculina de Escocia regresa a una Copa Mundial tras una larga espera, y la afición escocesa se reencontrará con dos de sus rivales de la fase de grupos de hace 28 años: Brasil y Marruecos. ¡Qué casualidad!

Haití también se suma a la diversión y hará su segunda aparición en un Mundial, la primera desde 1974. La nación caribeña será el primer rival del equipo de Steve Clark, cuyas esperanzas de convertirse en el primer equipo escocés en avanzar de la fase de grupos de un gran torneo podrían depender de ese partido inaugural en Foxborough. ¡Uf!

El Grupo C, al fin y al cabo, es el único grupo de esta Copa Mundial ampliada que cuenta con dos selecciones entre las diez mejores: Brasil, pentacampeón (récord histórico), y Marruecos, campeón africano (con un asterisco enorme) y semifinalista del Mundial de hace cuatro años. ¡Gran grupo!

Partidos del Grupo C

(hora estándar central de México y hora estándar central del este [EST])

13 de junio, 4:00 p. m. (6:00 p. m. EST):

Brasil 1-4 . Marruecos — MetLife Stadium, Nueva Jersey

13 de junio, 7:00 p. m. (9:00 p. m. EST):

Haití 0-1 Escocia — Gillette Stadium, Foxborough

19 de junio, 4:00 p. m. (6:00 p. m. EST):

Escocia vs. Marruecos — Gillette Stadium, Foxborough

19 de junio, 6:30 p. m. (8:30 p. m. EST):

Brasil vs. Haití — Lincoln Financial Field, Filadelfia

24 de junio, 4:00 p. m. (6:00 p. m. EST):

Escocia vs. Brasil — Hard Rock Stadium, Miami Gardens

24 de junio, 4:00 p. m. (6:00 p. m. EST):

Marruecos vs. Haití — Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Brasil

Brasil lleva esperando mucho tiempo desde que ganó su último Mundial en 2002. La selección brasileña tampoco estuvo cerca de conseguirlo en todo este tiempo. Y dado que su sequía de 24 años equivale al lapso entre 1970 y 1994, Brasil entraría en un nuevo terreno si no logra llegar a la final este verano: sería su período más largo sin ganar un Mundial desde que esta nación apasionada por el fútbol obtuvo la primera de sus cinco estrellas en 1958.

Entonces ocurrió algo radical. Brasil estará dirigido por su primer entrenador extranjero, Carlo Ancelotti, uno de los técnicos más laureados del fútbol europeo y pentacampeón de la Liga de Campeones de la UEFA con el Real Madrid y el AC Milan. Ver a Ancelotti, con su característica ceja arqueada, presidiendo el eterno drama de la lucha de Brasil por ganar el Mundial, será fascinante, y el sorprendente regreso de Neymar añadió un nuevo elemento de emoción a la ecuación.

Neymar, ahora con 34 años, no juega con Brasil desde octubre de 2023. Es el máximo goleador histórico de Brasil, pero lleva varios años con problemas de forma física. Por lo tanto, su sorpresiva inclusión en la convocatoria de Ancelotti, por encima de alguien como Joao Pedro, resume a la perfección la pregunta central de la Seleção: ¿tienen realmente la fuerza y la profundidad en el mediocampo y la defensa para llegar hasta el final, o volverán a priorizar el estilo y la imagen sobre la sustancia?

open image in gallery La participación de Neymar en el primer partido de Brasil está en duda por una lesión ( Getty )

Equipo

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibáñez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr (Real Madrid)

Entrenador: Carlo Ancelotti

Jugador estrella: Vinicius Jr.

El heredero del trono de Neymar, lo que podría complicar un poco las cosas dado que el rey aún sigue en activo, Vinicius alcanzó su mejor nivel con el Real Madrid bajo las órdenes de Ancelotti, con quien mantiene una estrecha relación. En su mejor momento, el extremo es un regateador espectacular y un rematador brillante que sabe brillar en los partidos más importantes.

Talento a seguir: Rayan

Este joven de 19 años se adaptó rápidamente a la Premier League tras su llegada al Bournemouth procedente del Vasco de Gama en enero. Extremo alto y potente, con una zurda demoledora, su impacto inmediato en Inglaterra justificó la expectativa que generó en Brasil, y su convocatoria para el Mundial contribuye aún más a su meteórica carrera.

Clasificación FIFA: 6.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 10/1

Marruecos

Los Atlas Lions hicieron historia en el Mundial de 2022 al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales. Su preparación para 2026 fue bastante más polémica, como consecuencia de los sucesos de la final de la Copa Africana de Naciones contra Senegal. Walid Regragui, el seleccionador de 2022, dimitió apenas tres meses antes del inicio del Mundial, alegando que Marruecos necesitaba un “nuevo aire, una energía diferente”. Finalmente, Marruecos no ganó la final de la Copa Africana de Naciones, Senegal fue despojado de su título y el resultado fue anulado tras su abandono del campo.

En el terreno de juego, Marruecos no brilló especialmente durante la Copa Africana de Naciones y dependió de un par de decisiones arbitrales, digamos, cuestionables, para llegar a su final, lo que contribuyó a la incredulidad de Senegal ante el desenlace del torneo. Sin embargo, la clave de su inesperado éxito en Catar fue su solidez defensiva ante rivales más fuertes, lo que contrastaba con su condición de favoritos antes de la Copa Africana de Naciones. Muchos esperan que vuelvan a ser rivales complicados.

Equipo

Arqueros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)

Defensas: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV)

Centrocampistas: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Estrasburgo), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)

Delanteros: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Díaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Estrasburgo), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)

Entrenador: Mohamed Ouahbi

Jugador estrella: Brahim Díaz

El atacante del Real Madrid falló un penalti a lo Panenka cuando tuvo la oportunidad de darle a Marruecos su primer título africano desde 1976. Pero también fue su máximo goleador, con cinco goles. Aunque Marruecos finalmente se proclamó campeón, Díaz buscará la redención tras la humillación de aquel fallo.

Talento a seguir: Ayoub El Kaabi

El especialista en chilenas de Marruecos. Existe una recopilación de sus mejores goles acrobáticos. Dura tres minutos y 37 segundos. Y eso sin contar las dos chilenas que marcó durante la Copa Africana de Naciones de este año. ¿Será testigo el mundo de otra en el escenario más importante?

Clasificación FIFA: 8.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 50/1

open image in gallery Achraf Hakimi también es fundamental para las esperanzas de Marruecos ( Getty )

Escocia

La noche en que Escocia puso fin a su espera de 28 años para participar en un Mundial masculino quedará grabada en la memoria para siempre. Con el tiempo, la espectacular chilena de Scott McTominay, el dramático disparo con efecto de Kieran Tierney y el golazo de Kenny McLean desde su propio campo que selló la clasificación podrían convertirse en tres de los mejores goles que Escocia haya marcado jamás. El hecho de que todos ellos se produjeran en aquella vertiginosa victoria por 4-2 sobre Dinamarca en Hampden Park añadió un toque mágico a aquella ocasión inolvidable.

Ahora, sin embargo, llega la parte difícil. La fe de Escocia en Steve Clarke se vio recompensada después de que el seleccionador guiara a la Tartan Army a su tercer gran torneo en seis años. La afición visitante aportó ruido y pasión a la Eurocopa 2024 y también estuvo presente en la Eurocopa 2020, pero en el terreno de juego su participación fue en gran medida olvidable, con dos eliminaciones en la fase de grupos. Durante la dirección de Clarke, el historial de Escocia en grandes torneos es de cero victorias, dos empates y cuatro derrotas. Fue doloroso.

Pero en un Mundial de 48 equipos, una sola victoria puede ser suficiente para avanzar, y Escocia no tendrá mejor oportunidad que en su partido inaugural contra Haití. Con Marruecos y Brasil por delante, la situación podría ser decisiva en la madrugada del 14 de junio.

Lo positivo para Escocia es que conserva una plantilla experimentada y cohesionada, con figuras clave como Scott McTominay y John McGinn, quienes son referentes no solo para Escocia, sino también a nivel de clubes en el Napoli y el Aston Villa, respectivamente. Las preocupaciones, una vez más, radican en la falta de un delantero centro de élite y contrastado, la falta de velocidad en las bandas y de minutos para sus tres arqueros titulares.

A sus 43 años, Craig Gordon se convertiría en el segundo jugador de mayor edad en participar en un Mundial si el arquero del Hearts entra en acción. No es el único miembro de la plantilla veterana de Clarke que considera este Mundial una oportunidad única en la vida.

Equipo

Arqueros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bolonia), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Manchester United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli)

Delanteros: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

Entrenador: Steve Clarke

Jugador estrella: Scott McTominay

Su transformación desde que llegó al Napoli fue espectacular. La leyenda napolitana que ganó el Scudetto y fue nominado al Balón de Oro la temporada pasada, McTominay, desarrolló un carisma que infunde verdadera esperanza a la afición escocesa. Su chilena contra Dinamarca se repetirá una y otra vez, pero en Estados Unidos nos conformamos con un gol a puerta vacía. En cualquier caso, su capacidad para llegar al área y generar un momento decisivo podría ser crucial para la clasificación.

Talento a seguir: Ben Gannon Doak

El extremo marcó una gran diferencia para Escocia en la fase de clasificación para el Mundial, ya que aportó una habilidad innata para desbordar por la banda a un equipo que suele ser muy monótono. El hecho de que Gannon Doak apenas haya jugado desde la victoria contra Dinamarca debido a una lesión en el isquiotibial y que solo haya regresado a la acción con el Bournemouth poco antes del final de la temporada podría ser un problema.

Clasificación FIFA: 43.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 250/1

open image in gallery ( Andrew Milligan/PA Wire )

Haití

Haití se clasificó para su primer Mundial en 52 años a pesar de no haber jugado ni un solo partido en casa; es decir, su entrenador, el francés Sébastien Migne, nunca pisó suelo caribeño. Bandas armadas se apoderaron de la capital, Puerto Príncipe, desplazando a aproximadamente 1,5 millones de personas, y una crisis humanitaria asola el país.

Haití disputó todos sus partidos de clasificación fuera de casa, incluidos sus encuentros como “local” a 800 kilómetros de distancia, en Curazao, pero superó las adversidades y venció a Nicaragua por 2-0 en su último partido de clasificación, uniéndose así a Brasil, Marruecos y Escocia en el Grupo C. Casi todos los integrantes de la plantilla haitiana de 26 jugadores juegan fuera de Haití, y Woodensky Pierre, quien reside allí, recibió su visa estadounidense la semana pasada. Los aficionados haitianos tienen prohibido viajar a Estados Unidos, pero existe una gran diáspora que espera animar a su nación hacia su primera victoria en la Copa del Mundo.

Equipo

Arqueros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz)

Defensas: Carlens Arcus (Anger), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Bern).

Centrocampistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov)

Delanteros: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Entrenador: Sebastien Migne

Jugador estrella: Duckens Nazon

El capitán marcó seis goles en la fase de clasificación y lidera el ataque de su selección.

Talento a seguir: Wilson Isidor

Tras una excelente temporada en el Sunderland, Isidor, nacido en Francia, cambió de equipo.

open image in gallery Duckens Nazon es el máximo goleador de la historia de Haití y liderará la delantera este verano ( Getty )

Clasificación FIFA: 83.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 5000/1

Predicción del grupo C

Preveo que Escocia terminará en tercer lugar, por detrás de Brasil y Marruecos, con tres puntos tras vencer a Haití; es difícil predecir si eso será suficiente para clasificarse. Una derrota ajustada contra Brasil o Marruecos podría resultar crucial.

Traducción de Olivia Gorsin