Guía del Grupo B del Mundial 2026: Suiza parte como favorito mientras Canadá busca aprovechar su condición de anfitrión

Suiza llega al Mundial de 2026 con un panorama favorable en uno de los grupos más accesibles del torneo. Allí, compartirá zona con Qatar y Bosnia y Herzegovina, que disputarán apenas su segunda Copa del Mundo, mientras Canadá, coanfitriona del certamen, buscará superar la fase de grupos.

De los cuatro equipos, Suiza es la única selección con experiencia en rondas eliminatorias mundialistas. De hecho, su mejor actuación llegó con los cuartos de final alcanzados en 1934, 1938 y 1954. Ahora, bajo la dirección de Murat Yakin, el equipo suizo cuenta con una plantilla sólida y espera arrancar con autoridad ante los rivales más débiles del grupo antes de enfrentar desafíos mayores en las instancias decisivas.

Para Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina, el objetivo es claro: avanzar de fase. En ese contexto, el nuevo formato de 48 selecciones amplía las oportunidades. Ocho de los doce equipos que terminen terceros avanzarán a la siguiente ronda, un escenario que mantiene vivas las aspiraciones de clasificación para todos los integrantes del grupo.

Partidos del Grupo B

(hora estándar central de México y hora estándar central del este [EST])

12 de junio, 1:00 p. m. (3:00 p. m. EST)

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina — Estadio de Toronto, Ontario, Canadá

13 de junio, 1:00 p. m. (3:00 p. m. EST)

Qatar vs. Suiza — Estadio de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos

18 de junio, 1:00 p. m. (3:00 p. m. EST)

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Estadio de Los Ángeles, California, Estados Unidos

18 de junio, 4:00 p. m. (6:00 p. m. EST)

Canadá vs. Qatar — BC Place, Vancouver, Columbia Británica, Canadá

24 de junio, 1:00 p. m. (3:00 p. m. EST)

Suiza vs. Canadá — BC Place, Vancouver, Columbia Británica, Canadá

24 de junio, 1:00 p. m. (3:00 p. m. EST)

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — Estadio de Seattle, Washington, Estados Unidos

Canadá

Canadá será coanfitriona del Mundial de 2026 junto con México y Estados Unidos y disputará apenas su tercera Copa del Mundo, después de sus participaciones en 1986 y 2022.

El entrenador Jesse Marsch describió a su plantel de 26 jugadores como el mejor “jamás reunido”, lo que alimenta las expectativas de que el equipo pueda superar la fase de grupos y alcanzar los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.

Alphonso Davies, figura del Bayern Múnich, es probablemente el nombre más reconocido de la convocatoria. Sin embargo, enfrenta una carrera contra el tiempo para llegar en condiciones al debut ante Bosnia y Herzegovina, el 12 de junio, después de sufrir una lesión en los isquiotibiales durante un partido de la Champions League contra el Paris Saint-Germain.

Además, la selección canadiense obtuvo su boleto al torneo de forma automática por su condición de coanfitriona y buscará dejar atrás la decepción de 2022, cuando perdió sus tres partidos de la fase de grupos y quedó eliminada sin sumar puntos.

open image in gallery Alphonso Davies apunta a ser una pieza clave para Canadá si logra mantenerse en forma durante el Mundial ( Getty )

Equipo

Porteros: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensas: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsella), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Niza), Alphonso Davies (Bayern Múnich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampistas: Stephen Eustáquio (Oporto), Ismaël Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Entrenador: Jesse Marsch

Jugador estrella: Alphonso Davies

La elección parece evidente, siempre que llegue en condiciones físicas. El lateral izquierdo de 25 años es, por amplio margen, el jugador más determinante de Canadá y su experiencia en partidos de alto nivel con el Bayern Múnich podría ser clave para que la selección avance de ronda.

Talento a seguir: Niko Sigur

Puede desempeñarse como lateral derecho o volante defensivo, destaca por su inteligencia táctica y competitividad, y decidió representar a Canadá tras cambiar de selección desde Croacia. Además, cuenta con la confianza de Marsch, por lo que apunta a tener minutos en los tres partidos de la fase de grupos.

Clasificación FIFA: 30.º

Probabilidades de ganar el Mundial: 200/1

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina puso fin a una espera de 12 años para volver a una Copa del Mundo tras superar el repechaje europeo y asegurar su lugar en el torneo.

Edin Džeko representa una de las historias más llamativas del plantel. A sus 40 años, disputará su segunda Copa del Mundo después de haber formado parte de la histórica participación de Bosnia en Brasil 2014. Junto con él, el defensor Sead Kolašinac es el único otro integrante del equipo actual que estuvo presente en aquella edición.

Además, Džeko fue decisivo en el camino hacia la clasificación. Marcó el empate al minuto 86 frente a Gales en el repechaje y luego asistió a Haris Tabaković en el gol ante Italia en la final. Ambos encuentros se definieron por penales, una experiencia que podría resultar valiosa si la selección europea logra avanzar a las rondas eliminatorias.

open image in gallery Kerim Alajbegovic, de apenas 18 años, apunta a ser una pieza importante para Bosnia y Herzegovina en el Mundial de este verano ( Getty )

Equipo

Porteros: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo).

Defensas: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens).

Centrocampistas: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke).

Entrenador: Sergej Barbarez

Jugador estrella: Edin Džeko

Puede ser el jugador más veterano del grupo, pero sigue demostrando su capacidad para responder en escenarios de máxima presión. Además, su experiencia y liderazgo serán fundamentales para una selección que vuelve al Mundial después de más de una década.

Talento a seguir: Kerim Alajbegović

En el otro extremo generacional aparece el talento de 18 años, que completó una temporada destacada con RB Salzburg, con 17 participaciones directas en goles entre anotaciones y asistencias en 44 partidos. Además, asumió la responsabilidad en el repechaje y convirtió los penales decisivos en ambas tandas que clasificaron a Bosnia y Herzegovina.

Clasificación FIFA: 65.º

Probabilidades de ganar el Mundial: 500/1

Qatar

Tras debutar en una Copa del Mundo como país anfitrión en 2022, Qatar regresa al torneo después de superar una clasificación mundialista por primera vez en su historia. En aquella edición perdió sus tres partidos de la fase de grupos, tras compartir zona con Países Bajos, Senegal y Ecuador.

Desde entonces, la selección mostró señales de crecimiento. Terminó cuarta en la tercera ronda de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), en un grupo que compartió con Irán, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Kirguistán y Corea del Norte. Luego, lideró la cuarta ronda de clasificación gracias a un empate sin goles ante Omán y una victoria 2-1 sobre Emiratos Árabes Unidos, resultados que aseguraron su presencia en el Mundial de este verano.

Además, el equipo cuenta con un entrenador de experiencia internacional como Julen Lopetegui, capaz de modificar su habitual esquema 4-4-2 según las exigencias del rival. Sin embargo, la preparación estuvo lejos de ser ideal. Los amistosos previstos ante Serbia y Argentina se cancelaron por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, y los resultados recientes tampoco acompañan: Qatar solo ganó uno de sus últimos 12 partidos y llega al torneo con dudas sobre su nivel competitivo.

El objetivo será avanzar a las rondas eliminatorias. Para lograrlo, gran parte de sus opciones parece depender de los duelos ante Canadá y Bosnia y Herzegovina, partidos en los que necesitará sumar victorias.

open image in gallery Julen Lopetegui, exentrenador del West Ham, estará al frente de Qatar en el Mundial de 2026 ( Reuters )

Equipo

Porteros: Salah Zakaria (Al Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al Sadd).

Defensas: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Centrocampistas: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah).

Delanteros: Tahseen Mohammed (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Entrenador: Julen Lopetegui

Jugadores estrella:

Akram Afif: es el futbolista más exitoso en la historia reciente de la selección qatarí. Ganó dos veces el premio al Jugador del Año de la AFC, conquistó múltiples títulos con Al Sadd y se llevó el Balón de Oro de la Copa Asiática 2023 después de marcar un hat-trick en la final.

Almoez Ali: llega como el máximo goleador histórico de Qatar y ganador de la Bota de Oro de la Copa Asiática 2019. Además, fue una pieza importante durante la clasificación y deberá asumir protagonismo si la selección quiere competir por un lugar en las rondas eliminatorias.

Talento a seguir: Mohammed Al-Manai

Con apenas 22 años, el mediocampista destaca por su despliegue físico y versatilidad. Puede aportar tanto en tareas defensivas como ofensivas y ofrece llegada desde segunda línea. Además, el futbolista nacido en Túnez cuenta con la confianza de Lopetegui y apunta a tener un rol importante durante el torneo.

Clasificación FIFA: 55

Probabilidades de ganar el Mundial: 2000/1

Suiza

La historia y la experiencia de Suiza en los Mundiales le otorgan una ventaja clara sobre el resto de los equipos del grupo. Este año disputará su decimotercera Copa del Mundo y la sexta consecutiva, una cifra que supera ampliamente la experiencia acumulada por Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar.

Hace cuatro años, la selección suiza terminó segunda del Grupo G, solo por detrás de Brasil por diferencia de goles, antes de sufrir una dura derrota 6-1 ante Portugal en octavos de final. Sin embargo, el equipo logró recuperarse de ese golpe y avanzó con autoridad en las eliminatorias mundialistas, al terminar primero del Grupo B europeo por delante de Kosovo, Eslovenia y Suecia.

Además, Suiza cerró la clasificación invicta, con cuatro victorias en seis partidos, una diferencia de goles de +12 y apenas dos tantos recibidos durante todo el proceso.

El seleccionador Murat Yakin aseguró que quiere construir “la mejor Copa del Mundo jamás realizada por una selección suiza”. Sobre el papel, el equipo parte como favorito para avanzar de ronda ante rivales con menos recorrido internacional. Yakin suele apostar por un sistema 4-2-3-1, aunque armó una plantilla con experiencia y juventud suficiente para adaptarse también al 3-4-3 que llevó a Suiza hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

open image in gallery Dan Ndoye destacó con Suiza en las eliminatorias y podría convertirse en una de las figuras del Mundial ( Getty )

Equipo

Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensas: Manuel Akanji (Inter de Milán), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Centrocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (Sevilla), Rubín Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (club por verificar), Denis Zakaria (club por verificar).

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds).

Entrenador: Murat Yakin

Jugador estrella: Remo Freuler

La elección más evidente sería Granit Xhaka, líder natural del equipo y eje del mediocampo suizo. Sin embargo, Freuler representa una apuesta más discreta y, quizá, más interesante. Tras un paso irregular por la Premier League con Nottingham Forest, recuperó su mejor versión en Bolonia, donde volvió a mostrar la energía y el equilibrio que caracterizan su juego. Además, su despliegue defensivo complementa a la perfección la creatividad de Xhaka.

Talento a seguir: Dan Ndoye

Aunque resulta extraño hablar de revelación en un futbolista de 25 años y con experiencia en la Premier League, Ndoye llega al Mundial con margen para dar un salto definitivo. Su primera temporada con Nottingham Forest dejó números discretos, dos goles y dos asistencias en 37 partidos, muy lejos de los registros que mostró en Bolonia, donde participó en 15 goles en 41 encuentros. Aun así, su rendimiento con Suiza fue decisivo durante la clasificación, con dos goles y tres asistencias en apenas cinco partidos, y el torneo podría convertirse en el impulso que necesita para consolidarse.

Clasificación FIFA: 19

Probabilidades de ganar el Mundial: 80/1

Predicción del Grupo B

Suiza parte como favorita para quedarse con el grupo y avanzar a las rondas eliminatorias. Sobre el papel, su experiencia y profundidad de plantilla la colocan un escalón por encima del resto, aunque el margen podría ser más estrecho de lo que parece.

Detrás de los suizos, la pelea promete ser mucho más abierta. Canadá podría tener una ligera ventaja al enfrentar a Suiza recién en la última jornada, un calendario que le permitiría llegar con margen de maniobra. Sin embargo, tanto Qatar como Bosnia y Herzegovina creen tener opciones reales de avanzar, especialmente en un Mundial ampliado a 48 selecciones.

Por eso, no sería una sorpresa que alguno de ellos terminara clasificándose a costa de los coanfitriones.

Traducción de Leticia Zampedri