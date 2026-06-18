Meses antes de que diera inicio la Copa Mundial 2026, altos cargos de la FIFA ya se habían dado cuenta de que la planificación no había ido “como se esperaba”. Y eso es mucho decir. Cuando se confirmó la organización conjunta de Canadá, México y Estados Unidos allá por 2018, al fin y al cabo, el consenso general en los círculos futbolísticos era que se sentía como un regreso a lo “familiar”.

Dos de los países ya habían organizado tres de las Copas del Mundo más exitosas de la historia, y la promesa según las expectativas de la industria era que esta sería de “bajo riesgo y certeza operativa”. Por supuesto, el hecho de que otra promesa fuera unas proyecciones de ingresos récord de 14.000 millones de dólares contribuyó en gran medida a dichos sentimientos.

Se pretendía que el primer torneo completo bajo la presidencia de Gianni Infantino fuera un cambio muy necesario para alejarse de los problemas heredados de Rusia y Catar, que fueron dos de los Mundiales más politizados de todos los tiempos.

open image in gallery La Copa Mundial 2026 está repleta de problemas ( Getty/AP )

En otras palabras, el Mundial podría volver a centrarse en lo que realmente importa: el fútbol… y el dinero que puede generar.

Totalmente alejado de la realidad. Podría decirse que este torneo se ha politizado aún más, de diversas maneras. Lejos de lo “familiar”, o incluso de que las cosas no salieran como se esperaba, el Mundial de 2026 ha planteado más problemas sin precedentes que en los 92 años de historia de la competición.

Sin duda, el más grave de todos es que un país anfitrión del Mundial haya declarado la guerra a una de las naciones participantes, como ocurrió con el ataque de Estados Unidos contra Irán a finales de febrero. Nunca se había vivido algo parecido en el torneo.

Si se tratara de casi cualquier otro país, el debate giraría en torno a cambiar la sede o boicotear el evento.

open image in gallery Ha sido escaso el debate entorno a un boicot del mundial ( AFP/Getty )

Sin embargo, incluso antes del conflicto histórico, los responsables del torneo ya se enfrentaban a muchos más problemas de los que sabían resolver.

Aunque en 2026 no figura el debate moral ligado a la propia organización del torneo como el uso de “mano de obra esclava” por parte de Catar, y aunque se celebre en una democracia liberal a diferencia de Rusia, la naturaleza única del Estado estadounidense y su relación con los países coanfitriones ha generado una serie de problemas aún más dispares. Un informe de Amnistía Internacional llegó incluso a describir a Estados Unidos como un país que “enfrenta una emergencia de derechos humanos” en torno a la Copa del Mundo, en particular en lo que respecta a la “amenaza escalofriante” que representa para los aficionados e incluso para los jugadores el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El dinero que tanto ansiaba la FIFA es, en realidad, solo otro elemento más, que genera un costo prohibitivo para el apoyo global real al fútbol e incluso expande el torneo a un tamaño tan obsceno que bien podría diluir los beneficios de la competencia.

Dice mucho de la Copa del Mundo de 2026 que estos sean algunos de los problemas menores...

open image in gallery El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha estado vendiendo poco a poco el alma del fútbol ( Getty )

La guerra en Irán y un anfitrión que bombardea a una selección clasificada

Cuando empezaron a filtrarse las noticias de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, había muerto en un ataque estadounidense, los dirigentes de la FIFA se encontraban en el castillo de Hensol, en Gales, para la 140.ª Asamblea General Anual de la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol y estaban escuchando a un cantante de ópera, mientras buscaban desesperados las noticias en sus teléfonos.

Ya sabían que este iba a ser el tema más grave de este Mundial y la mayor prueba para la FIFA. Preocupaciones como esa, e incluso la propia participación de Irán, parecían totalmente insignificantes cuando se supo que 168 personas —entre ellas 110 niños— habían muerto después de que un misil impactara en una escuela primaria en Minab. La selección iraní lució insignias en la solapa de sus trajes para destacar la atrocidad al aterrizar en México el lunes, tras habérseles negado tanto una base en Estados Unidos como las visas para gran parte del personal.

Una vez más, independientemente de las opiniones sobre el conflicto, se trata de un hito histórico para el torneo. Nunca antes había ocurrido algo así, y si se tratara de cualquier otro país, sin duda habría debates sobre la posibilidad de que se le retirara la organización del torneo.

En cambio, la mayor parte de la atención se ha centrado en si la selección nacional iraní, que tiene su propia relación compleja con el Estado, podrá siquiera jugar en una competencia para la que clasificó de manera justa. Mientras tanto, el conflicto ya lleva 102 días y se prevé que se cierna sobre toda esta Copa del Mundo, incluyendo un posible enfrentamiento en la fase eliminatoria entre Irán y Estados Unidos.

open image in gallery En la historia del mundial, es inaudito que un anfitrión iniciara una guerra contra uno de los países participantes tan solo meses antes del torneo ( Getty )

La política exterior estadounidense y el paralelismo con Rusia

Tal ha sido la evolución de la situación geopolítica que el “premio de la paz” de la FIFA ha pasado de ser una controversia en sí misma a convertirse en el mero remate de un chiste de muy mal gusto. Desde que Infantino le entregó servilmente el premio a Donald Trump, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones militares en cuatro países diferentes, incluido Irán, lo que eleva el total a 12 (varían las interpretaciones) desde que se adjudicó la sede de este Mundial en 2018.

Esto ya es mucho más que cualquier otro anfitrión desde el momento en que se le concedió el torneo, pero más relevante es lo que grupos de derechos humanos como FairSquare calificarían como actos de agresión: aquellos “no provocados, no solicitados y no sancionados por el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Venezuela e Irán entrarían en esta categoría, junto con cuestiones como: el secuestro de un jefe de Estado extranjero; ejecuciones extrajudiciales en el Caribe; la imposición de sanciones a jueces de la Corte Penal Internacional y la retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO.

Si bien a nivel histórico se ha considerado que las políticas exteriores de los anfitriones son, en general, independientes de la organización de una Copa del Mundo, los parámetros han cambiado ahora debido a la exclusión de Rusia por la invasión de Ucrania. Múltiples grupos de derechos humanos y organismos internacionales han señalado el apoyo de Estados Unidos a Israel en lo que un panel de las Naciones Unidas concluyó que fue un “genocidio” en Palestina. FairSquare, por su parte, describe cómo “el desmantelamiento del sistema internacional y del estado de derecho por parte de Trump ha recibido el sello de aprobación de la FIFA”.

open image in gallery El premio de la paz de la FIFA que Infantino otorgó a Trump se convirtió en un chiste ( Getty )

Problemas con los visados y la transgresión de los principios de la Copa del Mundo

Sin duda, es la mayor polémica en vísperas del torneo, y también la que pone de manifiesto muchos otros problemas. Apenas dos días antes del inicio del Mundial, se negó la entrada al reconocido árbitro somalí Omar Artan y a numerosos miembros del cuerpo técnico iraní. El delantero iraquí Aymen Hussein fue interrogado durante horas a su llegada a Chicago, mientras que las selecciones de Senegal y Uzbekistán fueron sometidas a rigurosos controles de seguridad en el país.

Una vez más, es revelador que esto nunca haya sido un problema en ninguna Copa del Mundo moderna. Se debe a que una condición contractual para ser sede del torneo es la libre circulación de los participantes. Como dijo el propio Infantino en 2017: “Es obvio que, cuando se trata de competiciones de la FIFA, cualquier equipo, incluidos los aficionados y los oficiales de ese equipo, que clasifique para una Copa del Mundo debe tener acceso al país; de lo contrario, no hay Copa del Mundo”.

Y a pesar de las repetidas advertencias sobre posibles problemas para 2026, Infantino expresó tan solo el año pasado: “Hay muchos conceptos erróneos circulando. Todos serán bienvenidos en Canadá, México y Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año”. Ha sido todo lo contrario.

Y aunque la FIFA se mantiene ahora firme en su postura de que “no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones”, marca un fuerte contraste con la postura que adoptó cuando Indonesia denegó la entrada al equipo israelí para la Copa Mundial sub-20 de 2023. A Indonesia se le retiró de inmediato la organización del torneo, y la FIFA se limitó a hablar vagamente de las “circunstancias actuales”.

La controversia deja a la FIFA peor parada, dado que la actitud de la administración de Trump hacia ciertos países —y en especial hacia los países musulmanes— se había señalado desde hace tiempo, y facilitar este evento fue una de las justificaciones de su relación. Tal como están las cosas, el desarrollo mismo del torneo podría verse afectado por el trato desigual hacia ciertos equipos. Es tema de reflexión el hecho de que Rusia y Qatar fueran vistos como mucho más acogedores.

open image in gallery Al réferi somalí Omar Artan se le negó la entrada a los Estados Unidos ( AP )

La relación entre Infantino y Trump

El tema de las visas no hace más que evidenciar otro aspecto sin precedentes de este torneo: la relación tan estrecha entre los actuales presidentes de la FIFA y de Estados Unidos. Nunca ha habido nada parecido, ni siquiera entre João Havelange y el general Jorge Rafael Videla, ni entre Infantino y Vladimir Putin.

Los allegados a la FIFA llevan mucho tiempo argumentando que era necesario apaciguar constantemente a Trump debido a que su naturaleza errática podría causar caos en el torneo, y es precisamente lo que estamos viendo. Se suponía que cuestiones como facilitar las visas eran una de las justificaciones para este aplacamiento.

En cambio, la total falta de ayuda en muchos detalles relacionados con la Copa del Mundo plantea la pregunta de por qué Infantino se involucró en esto, dado que la relación iba en contra de los estatutos de la FIFA. Se supone que el organismo rector mundial debe mantener una postura política neutral, sobre todo para poder navegar de manera adecuada por la compleja geopolítica. Sin embargo, Infantino ha sido una figura habitual en muchos eventos políticos de Trump, incluida su toma de posesión.

Resulta aún más llamativo que no ocurriera con la anterior administración demócrata. Una característica de la presidencia de Infantino ha sido su cercanía a primeros ministros de tendencia autoritaria e incluso a líderes autocráticos, pero la relación con Trump está a otro nivel y plantea una pregunta fundamental sobre cómo se está utilizando el Mundial.

open image in gallery La relación entre Trump e Infantino no tiene precedentes ( PA )

La “Copa Mundial MAGA” y el “lavado de imagen a través del deporte”

Dado que la mayoría de los problemas internos del Mundial se dan en ciudades demócratas y que entidades de tendencia demócrata, como la Federación Estadounidense de Fútbol, quedaron prácticamente excluidas, este Mundial ya tiene un matiz muy “hagamos a Estados Unidos grande otra vez”.

The Independent informó desde marzo de 2025 que varias figuras del fútbol hablaban de que la FIFA estaba facilitando “el Mundial MAGA”. Una fuente de alto rango incluso aseguró que Trump la utilizaría “para promover su ideología política”. En otras palabras, lavado de imagen a través del deporte.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional ya estaban preocupados desde entonces de que la Copa del Mundo se utilizara como plataforma para la retórica del odio, la represión de las protestas y el menoscabo de los acuerdos sindicales, con el fin último de impulsar un giro autoritario en la política global.

open image in gallery Trump ha intentado convertir el acontecimiento en la “Copa Mundial MAGA” ( AFP/Getty )

La “amenaza escalofriante” de operaciones de ICE

Uno de los problemas más graves de este Mundial es la posibilidad de que alguien entre al país, o incluso asista a un partido, y de repente sea detenido por agentes de ICE. Sin duda, dista mucho de la fiesta mundial que se supone que representa el evento, lo cual resulta aún más irónico si se tiene en cuenta que es la edición más grande de la historia, con 48 equipos.

Un informe de Amnistía titulado “La humanidad debe ganar: defender los derechos y combatir la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026” ya describe una posible “emergencia de derechos humanos” caracterizada por la “amenaza escalofriante” de “políticas migratorias discriminatorias, detenciones masivas y arrestos arbitrarios por parte de agentes enmascarados y armados de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y otras agencias”. El informe además señala que Dallas, Houston y Miami habían firmado “acuerdos problemáticos para que las agencias locales de aplicación de la ley colaboren con ICE”.

Amnistía añadió que algunos aficionados se enfrentan a “una vigilancia intrusiva, con propuestas para obligar a los visitantes a poner sus cuentas de redes sociales a disposición de las autoridades para que las revisen un sentimiento ‘antiestadounidense’”.

“A pesar del asombroso número de arrestos y deportaciones, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que los aficionados y las comunidades locales estarán a salvo de la discriminación por motivos étnicos y raciales, las redadas indiscriminadas o la detención y deportación ilegales”, observó el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn. También hace referencia a cómo el gobierno de EE. UU. ha deportado a más de 500.000 personas del país en 2025, “más de seis veces el número de personas que verán la final del Mundial en el MetLife Stadium”.

FairSquare criticó a la FIFA por “lavarse las manos” de sus responsabilidades. La agencia de ICE no ha sido clara sobre su política con respecto al torneo, mientras que en vísperas del partido inaugural el Congreso debatió una inyección masiva de fondos para ampliar aún más las deportaciones.

open image in gallery La posibilidad de las redadas de ICE amenazan el torneo ( Getty )

Violencia armada

Las noticias del sábado sobre nueve heridos en un tiroteo cerca de la sede de la selección inglesa para el Mundial en Kansas City, Misuri, pusieron de relieve otro grave problema de seguridad para los aficionados en este torneo: la posibilidad de ataques con armas de fuego. Cabe destacar que el Gun Violence Archive registró el año pasado más de 400 tiroteos masivos.

En el campeonato de Sudáfrica en 2010, se suscitó un gran debate en torno a un tema similar, pero dice mucho de las múltiples controversias en torno a este Mundial que uno de los temas políticos más polémicos de Estados Unidos apenas se haya mencionado.

Narcoviolencia

Dado que la mayor parte de este Mundial se celebra en Estados Unidos, casi toda la atención se ha centrado allí, pero en febrero se produjo otro acontecimiento sin precedentes en México, uno de los países coanfitriones.

Estalló la narcoviolencia en una ciudad anfitriona apenas unos meses antes del torneo. En Guadalajara, el cártel de Jalisco instaló barricadas e incendió autos después de que su líder, “El Mencho”, fuera asesinado en una operación de seguridad. Desde entonces, se desató un debate sobre qué tan seguro puede ser México.

El tema también tocó uno de los muchos puntos de tensión entre los coanfitriones. Trump había dicho antes que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, está “muy asustada de los cárteles” y que “habrá que hacer algo con México”. El comentario vino después de las amenazas de una guerra comercial de EE. UU. con México y Canadá. Por ahora, el centro de Guadalajara está tranquilo, sin contar por supuesto el bullicio por el torneo.

open image in gallery Algunos coches terminaron incendiados en Guadalajara después de que “El Mencho” fuera asesinado en una operación de seguridad ( Getty )

Represión de protestas en los tres países coanfitriones

Mientras México movilizaba a 100.000 efectivos de seguridad en respuesta a los altos niveles de violencia, el informe de Amnistía Internacional expresaba su preocupación por los riesgos a los que se enfrentan los manifestantes. La organización se refería específicamente a las activistas que organizaron una manifestación pacífica durante el partido inaugural en el Estadio Azteca, en busca de la verdad, la justicia y la reparación por la desaparición de sus seres queridos en una crisis que ha acumulado más de 130 mil desaparecidos.

Dado que los Mundiales suelen ofrecer también una plataforma para las manifestaciones —especialmente en medio de tanta agitación por el conflicto en curso en el Golfo y entre Israel y Palestina—, Amnistía afirma que existe el riesgo de que las protestas sean reprimidas, ya que en los tres países anfitriones se han suscitado “restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

El informe menciona que la administración de Trump ha tomado como blanco a estudiantes extranjeros que protestaban contra las acciones de Israel en Gaza, mientras que ciudadanos estadounidenses “que protestaban y vigilaban las agresivas medidas de control migratorio han sido asesinados por agentes federales”.

Mientras tanto, en Canadá se ha visto a la policía “disipando o despejando” manifestaciones sobre Gaza “de manera indebida”.

México también ha vivido una serie de protestas relacionadas con la Copa del Mundo por parte de residentes indignados por las interrupciones en el suministro de agua, el acceso a la tierra, el aumento de los costos y la gentrificación vinculados al desarrollo de la infraestructura en las ciudades anfitrionas. Amnistía teme que “el carácter militarizado de la movilización de seguridad de México para el torneo conlleve el riesgo de que se repriman nuevas protestas”.

open image in gallery Se han llevado a cabo protestas en México en los días previos a la Copa Mundial ( AFP/Getty )

Marginación de las personas sin hogar

En Canadá, el impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y una creciente crisis de vivienda han hecho temer a Amnistía Internacional que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más hacia los márgenes.

El 15 de marzo, las autoridades de Toronto cerraron un centro de acogida de invierno que ofrecía refugio a personas sin hogar, ya que el lugar había sido reservado para su uso por parte de la FIFA.

FairSquare manifestó una preocupación similar de que las personas sin hogar puedan ser desalojadas de los recintos en Estados Unidos, con fines de una buena imagen. O, dicho de otro modo, una forma más de lavado de imagen a través del deporte.

El costo ambiental y los problemas relacionados

Un estudio de Greenly estimó que la huella de gases de efecto invernadero de este Mundial ascenderá a 7,8 millones de toneladas de CO 2 . Sería 2,1 veces más que en Catar, aunque sin tener en cuenta la inmensa construcción de infraestructura para 2022.

La disparidad se debe enteramente a la enorme escala geográfica del torneo y al hecho de que ahora cuenta con 48 equipos. La cuestión está, por supuesto, relacionada con las preocupaciones sobre la protección que brinda la FIFA a los jugadores y aficionados contra el calor, al tiempo que promueve a algunos de los mayores contaminadores del mundo, al punto de llegar a un acuerdo comercial con un gigante de los combustibles fósiles como Aramco.

Un análisis de World Weather Attribution predice que alrededor de una cuarta parte de los partidos se jugarán en condiciones de “temperatura de bulbo húmedo” [WBGT] de 26 grados o más, un índice de calor utilizado por los fisiólogos como medida clave de la eficacia con la que el cuerpo puede enfriarse. FairSquare describe la mitigación del riesgo por calor de la FIFA como lamentablemente inadecuada, en particular, dada la falta de investigaciones publicadas sobre el tema.

open image in gallery Uno de los mayores problemas de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA del verano pasado en EE. UU. fue el calor ( Getty )

A modo de ejemplo, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y otros expertos recomiendan que los árbitros intervengan cuando el termómetro alcance los 26 °C y que los partidos se retrasen o se pospongan a partir de los 28, mientras que las intervenciones de la FIFA comienzan a partir de los 32.

Una carta de científicos sobre el tema señaló que este enfoque era “imposible de justificar”. La FIFA también es objeto de crítica por no haber aprendido la lección de Catar, donde los mismos problemas fueron un factor potencial en miles de muertes inexplicables de trabajadores migrantes.

La gran estafa

Dado que la mayoría de los precios de las entradas superan con creces el triple del costo de torneos recientes, sumado al gasto general en Estados Unidos, se estima que al aficionado promedio le costará entre 10.000 y 35.000 dólares seguir a su selección durante todo el torneo.

Los contratos desequilibrados de la FIFA con las ciudades anfitrionas solo han agravado los gastos. El organismo rector ha utilizado todo tipo de argumentos para defender las decisiones, desde la redistribución de los ingresos en el fútbol hasta la necesidad de adaptarse a la “cultura del entretenimiento” de Estados Unidos. Ambos son ridículos, ya que las proyecciones de ingresos iban a batir récords basándose en el antiguo modelo de precios, y la FIFA nunca se ha adaptado antes a ninguna cultura local de venta de boletos, ni siquiera en 1994 para la edición en EE. UU. Si lo hubiera hecho, más sudafricanos hubieran podido asistir en 2010...

Es cierto que existe el problema de que la “reventa” ahora es legal en el mercado estadounidense, pero había múltiples formas de sortear esta situación, en lugar de que la FIFA se entregara por completo a la dinámica. Lo que realmente representa es la creación de un fútbol de dos niveles, que transforma la Copa del Mundo de un evento futbolístico global de acceso masivo a un megaevento de acceso limitado.

Y se vuelve aún más preocupante dado que las culturas futbolísticas nacionales llevan mucho tiempo luchando para resistir las presiones de los propietarios de clubes en este sentido, y sin embargo, aquí están las supuestas salvaguardias del juego que todo permiten.

open image in gallery Una gran controversia ha sido los altísimos precios de los boletos para la Copa Mundial ( The Independent/Getty/iStock )

Un Mundial excluyente, en especial para los aficionados con discapacidad

El costo ha contribuido a otra consecuencia negativa, que hace que algunas de las afirmaciones de Infantino resulten absurdas. El presidente de la FIFA ha estado hablando de la Copa del Mundo más inclusiva de la historia, pero el mercado de boletos dejó fuera a muchos aficionados por los altos precios. Va mucho más allá de las comunidades locales, como los aficionados de la MLS.

Football Supporters Europe (FSE) sostiene que es el primer evento deportivo internacional de la era moderna que excluye de facto a los aficionados con discapacidad. La organización no cuenta actualmente con datos sobre usuarios de sillas de ruedas que viajen desde Europa. FSE lo atribuye a que no hay boletos accesibles entre las opciones más baratas de la categoría 4, y tampoco hay acceso gratuito para acompañantes, lo que significa que seguir a un equipo hasta la final podría costarle a un aficionado en silla de ruedas hasta 7.000 dólares.

Ronan Evain, de FSE, describe este contexto, además de los absurdos precios del estacionamiento, como “un impuesto a la discapacidad”.

La dimensión

Aunque la ampliación de la Copa del Mundo a 48 equipos, impulsada por motivos políticos, ha contribuido irónicamente a algunos inconvenientes para la FIFA —entre los que destacan los problemas geopolíticos y el costo ambiental—, también podría servir para erosionar el valor espiritual de la competición. Es muy posible que más sea menos.

El sistema asimétrico, en el que 48 no se divide limpiamente en dos, implica el regreso de la clasificación por el tercer puesto. En consecuencia, ofrece más redes de seguridad, lo que reduce el riesgo, aunque potencialmente crea extrañas complicaciones.

También demuestra que la FIFA (o, específicamente, Infantino) no entiende qué fue lo que realmente hizo que los grupos de cuatro equipos fueran tan apasionantes en 2022. En otras palabras, no tienen la menor idea de cómo funciona su propio deporte.

Incluso la gran cantidad de partidos y equipos comienza a afectar la naturaleza autónoma de un Mundial, porque es demasiado para asimilar. Es precisamente ahí cuando la magia comienza a desvanecerse. Quizás no haya un ejemplo más ilustrativo de “el juego devorándose a sí mismo”.

open image in gallery Gracias a la expansión a 28 equipos para la Copa Mundial, algunos países como Curazao clasificaron por primera vez ( AFP/Getty )

La gran subasta

Por encima de casi todo, y como común denominador, está el hecho de que muchos de estos problemas representan una cuestión fundamental de este Mundial y reflejan la propia degeneración del deporte.

Es la FIFA de Infantino la que sigue despedazando y transformando el juego y, concretamente, un torneo que es un auténtico bien global, sin que aparentemente nadie pueda oponerse ni hacer nada al respecto. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Después de todo, se supone que Infantino debe estar al servicio del juego, y no al revés. Tal vez es un tema que encaja de manera sombría con un torneo que se suponía que iba a ser en esencia sobre el dinero, pero que ahora se trata de mucho más.