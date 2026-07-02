Copa Mundial 202: ¿qué equipos han sido eliminados y cuáles clasifican a la siguiente ronda?
Las fases eliminatorias de la Copa Mundial de 2026 comenzarán con una primera ronda de dieciseisavos de final
La fase de grupos del Mundial de 2026 llegó a su fin y comienzan las eliminatorias en Norteamérica.
Por primera vez en la historia del Mundial, 48 selecciones participaron en el torneo. Se dividieron en 12 grupos de cuatro, y a los países coanfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) se les otorgó el estatus de cabezas de serie en el sorteo.
Los 12 ganadores de grupo y los 12 subcampeones pasan automáticamente a la ronda de 32, a los que se suman los ocho mejores terceros, según los puntos y la diferencia de goles al final de la fase de grupos.
En total, 16 países regresan a casa después de la fase de grupos.
¿Qué equipos pasaron a la eliminatoria de 32?
Grupo A: México, Sudáfrica
Grupo B: Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina
Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay
Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia
Grupo H: España, Cabo Verde
Grupo I: Francia , Noruega, Senegal
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia
Grupo K: Colombia, Portugal, República Democrática del Congo
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana
¿Quiénes fueron eliminados en fase de grupos?
Grupo A: República Checa, Corea del Sur
Grupo B: Catar
Grupo D: Turquía
Grupo E: Curazao
Grupo F: Túnez
Grupo G: Nueva Zelanda, Irán.
Grupo H: Uruguay, Arabia Saudita
Grupo I: Irak
Grupo J: Jordania
Grupo K: Uzbekistán
Grupo L: Panamá
La FIFA confirmó en la cuenta oficial de X las agrupaciones para las rondas de dieciseisavos:
Resultados
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica vs. Canadá: 0-1 y pasa Canadá
Lunes 29 de junio
- Brasil vs. Japón: 2-1 y pasa Brasil
- Alemania vs. Paraguay: 1-1, 3-4 en penales y pasa Paraguay
- Países Bajos vs. Marruecos: 1-1, 2-3 en penales y pasa Marruecos
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega: 1-2 y pasa Noruega
- Francia vs. Suecia: 3-0 y pasa Francia
- México vs. Ecuador: 2-0 y pasa México
Miércoles 1.º de julio
- Inglaterra vs. RD Congo: 2-1 y pasa Inglaterra
- Bélgica vs. Senegal: 3-2 y pasa Bélgica
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: 2-0 y pasa Estados Unidos
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria: 3-0 y pasa España
- Potugal vs. Croacia: por definir (5 p. m., hora estándar central de México, y 7 p. m. EST)
- Suiza vs. Argelia: por definir (9 p. m., hora estándar central de México, y 11 p. m. EST)
Viernes 3 de julio
- Australia vs. Egipto: por definir (12 p. m., hora estándar central de México, y 2 p. m. EST)
- Argentina vs. Cabo Verde: por definir (4 p. m., hora estándar central de México, y 6 p. m. EST)
- Colombia vs. Ghana: por definir (7:30 p. m., hora estándar central de México, y 9:30 p. m. EST)
Octavos de final
Sábado 4 de julio
- Canadá vs. Marruecos: por definir (11 a. m., hora estándar central de México, y 1 p. m. EST)
- Paraguay vs. Francia: por definir (3 p. m., hora estándar central de México, y 5 p. m. EST)
Domingo 5 de julio
- Brasil vs. Noruega: por definir (2 p. m., hora estándar central de México, y 4 p. m. EST)
- México vs. Inglaterra: por definir (6 p. m., hora estándar central de México, y 8 p. m. EST)
Lunes 6 de julio
- España vs. por definir: (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)
- Estados Unidos vs. Bélgica: por definir (6 p. m., hora estándar central de México, y 8 p. m. EST)
Martes 7 de julio
- por definir (10 a. m., hora estándar central de México, y 12 p. m. EST)
- por definir (2 p. m., hora estándar central de México, y 4 p. m. EST)
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
- por definir (2 p. m., hora estándar central de México, y 4 p. m. EST)
Viernes 10 de julio
- por definir (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)
Sábado 11 de julio
- por definir (3 p. m., hora estándar central de México, y 5 p. m. EST)
- por definir (7 p. m., hora estándar central de México, y 9 p. m. EST)
Semifinales
Martes 14 de julio
- por definir (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)
Miércoles 15 de julio
- por definir (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)
Eliminatoria por el tercer lugar
Sábado 18 de julio
- por definir (3 p. m., hora estándar central de México, y 5 p. m. EST)
Final
Domingo 19 de julio
- por definir (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)
La Copa Mundial comenzó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario de uno de los goles más famosos y polémicos de Diego Maradona, “la mano de Dios”, en el juego contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986.
También fue escenario de dos finales clásicas de la Copa del Mundo: la victoria de Brasil sobre Italia en 1970, que incluyó el icónico gol colectivo de Carlos Alberto para sellar un triunfo por 4-1; y la victoria de Argentina por 3-2 sobre Alemania Occidental en 1986, donde Jorge Burruchaga anotó el gol de la victoria en el minuto 84.
México y Canadá serán sede de 13 partidos cada uno, y Estados Unidos será sede de 78. A partir de los cuartos de final, Estados Unidos será sede de todos los partidos restantes, y la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Traducción de Michelle Padilla
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