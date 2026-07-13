Barcelona acuerda fichar a Karim Adeyemi, confirma el presidente Joan Laporta

Barcelona llegó a un acuerdo para fichar al delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, según afirmó el presidente del club, Joan Laporta.

Laporta habló sobre el traspaso el domingo después de llegar a Dallas para ver la semifinal del Mundial del martes entre España y Francia.

El traspaso aún no se ha hecho oficial, pero el presidente del Barcelona dijo a los periodistas que el acuerdo estaba cerrado. No proporcionó información financiera ni ningún otro detalle sobre el acuerdo.

Adeyemi, de 24 años, se perdió el domingo las pruebas físicas de pretemporada en Dortmund, que indicó que el jugador estaba involucrado en conversaciones de traspaso.

“Estamos muy ilusionados con Adeyemi”, manifestó Laporta. “Nos gusta desde hace tiempo. Es peligroso y rápido”.

Adeyemi jugó con Alemania en la fase de eliminatoria para el Mundial, pero no entró en la lista final para el torneo.

Tuvo una temporada irregular con el Dortmund y el año pasado acaparó titulares por quejarse después de ser sustituido durante un partido.

Adeyemi sería la incorporación más reciente al ataque del Barcelona, liderado por Lamine Yamal. El club también fichó recientemente al delantero inglés Anthony Gordon tras la salida de Robert Lewandowski.

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