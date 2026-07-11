La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) parece haber sido blanco de un ciberataque después de que se enviaran correos electrónicos desde sus cuentas oficiales en los que, según se informa, se criticaba la corrupción por parte del arbitraje de la polémica victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial.

Entre las polémicas que enfrentó la selección egipcia, que iba ganando 2-0 en los últimos minutos del partido, se encuentran la anulación de un gol y la indignación del equipo ante lo que consideró una falta en la jugada previa al gol de la victoria de Enzo Fernández.

La Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja oficial ante la FIFA para exigir la destitución del árbitro François Letexier y su equipo arbitral del torneo. El director de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, respondió afirmando que “nadie puede cuestionar la integridad” del arbitraje en el Mundial.

Los aficionados han estado indignados por lo que perciben como un favoritismo arbitral hacia los campeones defensores. La indignación incluso se avivó aún más después de que se designara un equipo arbitral íntegramente argentino para el partido de cuartos de final entre Francia, uno de los principales favoritos, y Marruecos.

Y ahora, el medio argentino La Calle informó que, tras el partido, se enviaron correos electrónicos desde la AFA a los periodistas en los que se afirmaba que “Argentina no ganó” y que el “arbitraje corrupto” influyeron en el resultado. Los mensajes también elogiaban el desempeño de Egipto y contenían declaraciones amenazantes relacionadas con el conflicto en el Medio Oriente.

Además, el informe cita fuentes dentro de la AFA que indicaron que los hackers eran de origen egipcio y que infringieron la base de datos de la federación para obtener direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

En respuesta al incidente, un comunicado de la AFA decía: “Nos gustaría informarles que hemos detectado el posible envío de correos electrónicos desde una de nuestras cuentas institucionales que no fueron generados ni autorizados por nuestro equipo”.

Y solicita: “Ante esta situación, y mientras llevamos a cabo las verificaciones correspondientes junto con el equipo de sistemas, les pedimos que ignoren cualquier mensaje que hayan recibido recientemente desde nuestra cuenta y que les parezca inusual, en especial si contiene enlaces, archivos adjuntos o solicita información personal”.

Los jugadores de Egipto protestan ante el árbitro François Letexier tras el tercer gol de Argentina ( PA )

“Existe la posibilidad de que nuestra cuenta haya sido objeto de un acceso no autorizado, por lo que estamos trabajando para aclarar lo sucedido y tomar las medidas de seguridad necesarias”, agregó.

También señaló: “Nuestros sistemas cuentan con la seguridad y las medidas de protección adecuadas. Se está analizando el incidente para determinar su origen y alcance”.

Los correos electrónicos reflejan la indignación de Mostafa Ziko, a quien le anularon un gol contra Argentina antes de que, de todos modos, su equipo anotara el segundo gol. Llegó incluso a afirmar que “este torneo fue amañado” y que Letexier “no fue nada justo” tras la eliminación de Egipto del torneo.

El director técnico de Egipto, Hossam Hassan, agregó que “parece que ha habido presión por parte de la selección argentina sobre el árbitro, lo que provocó este resultado”.

Mientras tanto, la FIFA enfrenta más acusaciones de tomar medidas que favorecen deliberadamente a Argentina tras extender a dos partidos la suspensión por tarjeta roja del defensa inglés Jarell Quansah, al considerar que cometió una falta grave en su expulsión contra México.

Significa que se perderá tanto el partido de cuartos de final de Inglaterra contra Noruega como una posible semifinal, que sería contra Argentina si vence a Suiza el domingo.

Traducción de Michelle Padilla