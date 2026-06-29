Copa Mundial 2026: ¿qué equipos fueron eliminados y cuáles clasificaron a dieciseisavos de final?

La fase de grupos del Mundial de 2026 llegó a su fin y comienzan las eliminatorias en Norteamérica.

Por primera vez en la historia del Mundial, 48 selecciones participaron en el torneo. Se dividieron en 12 grupos de cuatro, y a los países coanfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) se les otorgó el estatus de cabezas de serie en el sorteo.

Los 12 ganadores de grupo y los 12 subcampeones pasan automáticamente a la ronda de 32, a los que se suman los ocho mejores terceros, según los puntos y la diferencia de goles al final de la fase de grupos.

En total, 16 países regresan a casa después de la fase de grupos.

¿Qué equipos pasaron a la fase eliminatoria?

Grupo A: México, Sudáfrica

Grupo B: Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos

Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia

Grupo G: Bélgica , Egipto

Grupo H: España, Cabo Verde

Grupo I: Francia , Noruega, Senegal

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia

Grupo K: Colombia, Portugal, República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana

¿Quiénes han sido eliminados del Mundial?

Grupo A: República Checa, Corea del Sur

Grupo B: Catar

Grupo C: Haití, Escocia

Grupo D: Turquía

Grupo E: Curazao

Grupo F: Túnez

Grupo G: Nueva Zelanda, Irán.

Grupo H: Uruguay, Arabia Saudita

Grupo I: Irak

Grupo J: Jordania

Grupo K: Uzbekistán

Grupo L: Panamá

La FIFA confirmó en la cuenta oficial de X las agrupaciones para las rondas de dieciseisavos:

La Copa Mundial comenzó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario de uno de los goles más famosos y polémicos de Diego Maradona, “la mano de Dios”, en el juego contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986.

También fue escenario de dos finales clásicas de la Copa del Mundo: la victoria de Brasil sobre Italia en 1970, que incluyó el icónico gol colectivo de Carlos Alberto para sellar un triunfo por 4-1; y la victoria de Argentina por 3-2 sobre Alemania Occidental en 1986, donde Jorge Burruchaga anotó el gol de la victoria en el minuto 84.

México y Canadá serán sede de 13 partidos cada uno, y Estados Unidos será sede de 78. A partir de los cuartos de final, Estados Unidos será sede de todos los partidos restantes, y la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.