EEUU llega a la ronda de eliminación directa del Mundial con la confianza al máximo

El capitán de la selección de Estados Unidos, Tim Ream, saben que tienen la oportunidad de firmar la mejor actuación de su país en un Mundial jugando en casa.

Sin embargo, en lugar de sentir más presión ante las altas expectativas que ha creado su sólido paso por la fase de grupos y el creciente apoyo nacional, los jugadores parecen llenos de energía ante la posibilidad de hacer historia.

“¿Sería raro si les digo que en este momento no siento demasiada presión?”, declaró Ream con una sonrisa.

“Creo que sentimos más presión más que nada por ese primer partido contra Paraguay, y esa presión venía de nosotros mismos, no del exterior”, añadió Ream, en referencia a la contundente victoria de 4-1 en su debut mundialista el 12 de junio. “Sólo tenemos que rendir como lo hemos hecho en la fase de grupos, y veremos adónde nos lleva eso”.

Estados Unidos se enfrenta el miércoles a Bosnia y Herzegovina en Santa Clara, California, en la ronda de dieciseisavos de final. Los estadounidenses son claros favoritos, lo cual es en sí mismo una especie de logro, si se considera que este equipo ha ganado solo un partido de eliminación directa en toda su historia mundialista.

Pero este grupo enfrenta su participación en el Mundial con más optimismo --y probablemente más talento-- que casi todas las versiones anteriores de la selección. Aún está por verse si eso se traduce en un torneo más prolongado. Pero es innegable la confianza y el entusiasmo del conjunto.

“El partido será de lo que nosotros podamos hacer, de lo que estemos preparados para hacer, y sobre lo que tenemos que hacer para avanzar", afirmó el delantero Folarin Balogun. "Es el momento decisivo. Es la parte importante del torneo, y esta es la etapa en donde, en mi opinión, los grandes jugadores dan un paso al frente, y donde los grandes jugadores cargan con la presión”.

Aunque Estados Unidos alcanzó las semifinales en la Copa del Mundo inaugural de 1930 como líder de grupo, su único triunfo en un partido de eliminación directa fue cuando vencieron a México en los octavos de final de Corea-Japón 2002.

Más presión en Qatar 2022

Ream, de 38 años, considera que el equipo sintió más presión en el Mundial de hace cuatro años en Qatar, cuando apenas llegaron a la ronda de eliminación directa antes de ser goleados 3-1 por Holanda a las primeras de cambio.

Esa selección no estaba bajo las riendas del consagrado entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien ha logrado importantes avances tácticos y claramente ha inculcado nueva confianza en muchos de sus jugadores.

Tampoco contaban con Balogun, el goleador de élite que tuvo un gran impacto en las victorias sobre Paraguay y Australia que le aseguraron a Estados Unidos el primer lugar del sector.

Balogun se empapa de la cultura de su país

El impacto de Balogun en el campo ha sido innegable, pero el delantero nacido en Brooklyn y criado en Londres también es un punto de atención fuera de la cancha. Este ciclo de la Copa del Mundo ha sido su primera exposición significativa a la cultura del país al que representa, lo que le ha significado una fuente inagotable de diversión y de observaciones para sus compañeros.

“Dice bastante a menudo que Estados Unidos es una simulación", señaló el defensor Mark McKenzie entre risas. "Vamos manejando por la carretera y ve algo y pregunta ‘¿Qué es eso? ¿Por qué esa persona está vestido así, o por qué están levantando un cartel en el aire en la esquina? ¿Qué es Bojangles?’".

Muchos de los principales jugadores de la selección militan en clubes extranjeros, otro ejemplo en la mejora de la competitividad de este equipo. El defensor Chris Richards, originario de Alabama y que juega en Londres con el Crystal Palace, afirma que el grupo es más maduro y está más curtido que la mayoría de las versiones anteriores del plantel de Estados Unidos, debido a su experiencia.

Richards es uno de varios jugadores que el choque cultural de Balogun es una divertidísima distracción durante los tiempos muertos.

“Creo que (Balogun) todavía tiene esa idea de que los estadounidenses no son de verdad", explicó Richards. "Hay algunas cosas que hacemos que no pasan en Londres. Tiene mucho por aprender, sobre todo cuando estás aquí sólo unas pocas semanas. Ha sido genial (para Balogun) poder ver los distintos rincones de Estados Unidos”.

Cristian Roldan y Auston Trusty realizan entrenamiento modificado

Los lesionados Cristian Roldan (distensión en el cuádriceps) y Auston Trusty (tobillo) realizaron entrenamiento modificado al margen de la sesión del lunes, aunque McKenzie (irritación en el pie) se ausentó por segundo día consecutivo. Roldan no ha jugado en esta Copa del Mundo, mientras que Trusty anotó en la derrota de 3-2 ante Turquía antes de torcerse el tobillo en los minutos finales. No se tiene previsto que ninguno de los lesionados juegue un papel importante en las rondas de eliminación directa.

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