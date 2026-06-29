Dudas y arco cerrado para Álvarez. El dato que preocupa a Argentina en Mundial

Si en el Mundial lo que vale es el aquí y ahora, el de Julián Álvarez no es el mejor.

El delantero del vigente campeón Argentina había llegado a la competencia precedido por su aporte decisivo para la conquista del título en Qatar 2022, pero hasta aquí no marcó goles, perdió el puesto y fue noticia por una inoportuna declaración sobre su deseo de dejar el Atlético de Madrid.

La baja prestación de la "Araña" es el lunar de una Albiceleste que superó invicta la fase de grupos –ganó sus tres partidos—con el astro Lionel Messi capaz de suplir la sequíade sus socios de ataque al aportar seis de los ocho goles del equipo.

Pero ahora el camino se vuelve más empinado. Los sudamericanos se enfrentarán a la sorprendente novata Cabo Verde el viernes en Miami por los dieciseisavos de final. Messi necesitará ayuda para quebrar la resistencia de los africanos, que rescataron empates inesperados ante España y Uruguay con el arquero Vozinha a un nivel superlativo.

Una lesión inoportuna

No había razones para dudar de la titularidad de Álvarez en la ofensiva de Argentina hasta que una inoportuna lesión de tobillo que sufrió en semifinales de la Liga de Campeones a final de temporada le impidió llegar en buena forma al Mundial.

Con Álvarez recuperado, pero fuera de ritmo, el técnico Lionel Scaloni prefirió apostar por Lautaro Martínez como centro delantero. El Toro antó un gol de penal.

Álvarez ingresó desde la banca en los dos primeros partidos y luego compartió la ofensiva con el atacante de Inter Milan ante Jordania. En los minutos que le tocó jugar, se mostró impreciso con la pelota en espacio reducido, apurado y sin la intensidad de un jugador que hace de su despliegue una marca registrada.

Fuera de foco

Es probable que la incertidumbre sobre su futuro le esté jugando una mala pasada al delantero argentino.

Por tratarse de un jugador más bien discreto que le escapa a las polémicas, sorprendió que se le plantara públicamente al Atlético el mismo día en el que su capitán Messi se había convertido en el futbolista más goleador de la historia de los Mundiales con los tantos para la victoria 2-0 ante Austria, que además la aseguraron la clasificación a la siguiente fase.

“Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, dijo el delantero argentino de 26 años, que pretende dejar el club madrileño para jugar en Barcelona.

El Atlético rechazó una primera oferta del club catalán y se plantó en la cláusula de salida de 500 millones de euros.

El delantero, surgido en River Plate y con un paso por el Manchester City, está en deuda. Tal vez Cabo Verde marque el renacer del futbolista que descolló en Qatar. Argentina lo necesita.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí