Los jerseys de la Copa Mundial 2026: ranking definitivo de todos los uniformes de local y visitante

El Mundial ya comenzó y, con él, llegó la mayor colección de camisetas de selecciones nacionales que se haya visto hasta ahora.

Por primera vez, 48 países participarán en el torneo masculino. Por eso, revisamos todas las camisetas, tanto de local como de visitante, para elaborar un ranking con los 96 uniformes que se verán este verano en Norteamérica, desde los más acertados hasta los más decepcionantes.

Adidas y Puma vuelven a destacar entre las marcas mejor representadas, mientras que Jako sorprende con un diseño que logró colarse entre nuestros 10 favoritos.

¿Por qué Ghana lleva una telaraña en su uniforme? ¿Qué aparece en la cadera de la camiseta de Haití? ¿Por qué Croacia logró irritarnos? Y, sobre todo, ¿qué selección se quedó con el codiciado primer puesto? Cuéntanos en los comentarios en qué crees que nos equivocamos.

Sin más preámbulos, de la peor a la mejor, de las propuestas menos atractivas a las más llamativas, esta es nuestra clasificación de las camisetas del Mundial de 2026.

96. Corea del Sur

Había que empezar por algún lado, y lo hacemos con este diseño difícil de defender. ¿Son colinas, volcanes o nubes? Nike ofrece su propia explicación: “El estampado de camuflaje representa una emboscada de tigres que atacan juntos en cualquier momento”. Está bien, si ellos lo dicen.

open image in gallery Camiseta de local de Corea del Sur ( Nike )

95. Suiza (visitante): Parece que alguien tomó una camiseta que iba por buen camino y decidió añadirle trazos de marcador fluorescente a última hora. Para un uniforme de portero podría funcionar, pero para los jugadores de campo no termina de convencer. Eso sí, como suele ocurrir con Suiza, el escudo suma varios puntos a su favor.

open image in gallery Camiseta de visitante de Suiza ( Puma )

94. Australia (visitante): El cambio de color, del rosa al verde, resulta demasiado brusco y no termina de convencernos.

open image in gallery Australia (visitante) ( Nike )

93. Argentina (visitante): Llamativa, pero no en el buen sentido.

open image in gallery Argentina (visitante) ( Adidas )

92. Paraguay: Dudamos entre considerarla una genialidad o un dibujo hecho con crayones. Después de mucho pensarlo, nos inclinamos por la segunda opción. Y, seamos sinceros, esos dibujos rara vez terminan en un lugar de honor.

open image in gallery Paraguay (local) ( Puma )

91. Bosnia y Herzegovina (local): Bienvenida al Mundial, Kelme. ¿Y qué nos presenta? Dos franjas azules muy llamativas sobre un diseño inspirado en un dragón. Lamentablemente, no es la mejor carta de presentación.

open image in gallery Bosnia y Herzegovina (local) ( Kelme )

90. Croacia (local): Esta es la única camiseta de la lista que realmente nos molesta. La equipación de Croacia es un clásico que prácticamente no necesita cambios, pero en cada torneo alguien decide reinventarla. Esta vez, Nike alteró una fórmula que ya funcionaba y terminó arruinando una camiseta que estaba muy cerca de ser perfecta. Y sí, no estamos nada contentos con el resultado.

open image in gallery Croacia (local) ( Nike )

89. Países Bajos: No debería ser tan difícil acertar con una camiseta neerlandesa, pero el ribete fluorescente de este diseño resulta excesivo. Además, el gran escudo ubicado en el centro le da un aspecto que no termina de convencer.

open image in gallery Países Bajos (local) ( Nike )

88. Japón: Quizá sea un poco injusto ubicar esta camiseta tan abajo en una lista de 96 diseños. Sin embargo, tiene algo extraño que no termina de encajar. No es un desastre, pero tampoco logra convencernos.

open image in gallery Japón (local) ( Adidas )

87. Cabo Verde (visitante): Le falta personalidad. Es una camiseta correcta, pero transmite la misma emoción que una tostada sin nada encima. Y eso resulta una pena para una selección que llegó al Mundial desbordando alegría, cantando y bailando en el avión. Merecía algo mucho más inspirado.

open image in gallery Cabo Verde (visitante) ( Tempo )

86. Ghana (local): Lo sentimos, Ghana. De verdad intentamos que nos gustara esta camiseta. Le dimos varias oportunidades, la analizamos desde todos los ángulos e incluso investigamos la referencia a la araña mítica del folclore ghanés que inspira el diseño. Pero, al final, no nos convence. Para nosotros, el resultado es un completo desacierto.

open image in gallery Ghana (local) ( Puma )

85. Uruguay (visitante): Lo sentimos, pero para nosotros esta parece una camiseta de Estados Unidos. No vamos a entrar en más explicaciones al respecto.

open image in gallery Uruguay (visitante) ( Nike )

84. Inglaterra (visitante): El escudo ubicado en el centro le da un aire que recuerda a los viejos videojuegos de fútbol, y no precisamente de la mejor manera. Además, el diseño de fondo resulta algo extraño.

open image in gallery Inglaterra (visitante) ( Nike )

83. República Democrática del Congo (visitante): Los degradados suelen ser una apuesta arriesgada, pero en este caso el resultado no está nada mal. El problema es que el diseño recuerda más a una camiseta de San Marino que a una de la República Democrática del Congo. Además, hay otro detalle importante: se parece demasiado al uniforme de local. Y si una camiseta de visitante existe por una razón, es precisamente para diferenciarse de la principal.

open image in gallery República Democrática del Congo (visitante) ( Umbro )

82. Francia (local): Las camisetas de Francia en tonos de azul más claro suelen funcionar mejor. En esta ocasión, además, el diseño en zigzag del fondo resulta algo recargado y le resta elegancia a un uniforme que podría haber sido mucho más atractivo.

open image in gallery Francia (local) ( Nike )

81. México (visitante): No es lo suficientemente colorido como para sentirse mexicano. Parece algo que debería usar Alemania.

open image in gallery México (visitante) ( Adidas )

80. Países Bajos (visitante): Una ligera mejora respecto a la camiseta de local, pero no por mucho.

open image in gallery Países Bajos (visitante) ( Nike )

79. Noruega (visitante): Nos gustan los diseños sencillos, pero aquí la simplicidad quizá fue demasiado lejos. Nike asegura que “el diseño minimalista rinde homenaje a la herencia vikinga del país y celebra la confianza característica del equipo”. La explicación suena bien, pero la camiseta no termina de transmitirlo. Para nosotros, le falta algo de personalidad.

open image in gallery Noruega (visitante) ( Nike )

78. Arabia Saudita (local): Dan ganas de jugar Tetris.

open image in gallery Arabia Saudita (local) ( Adidas )

77. Egipto: Da la impresión de que el diseño quiso inspirarse en las pirámides, pero se quedó a medio camino. El resultado recuerda a esos viejos videojuegos de fútbol que no tenían las licencias oficiales y terminaban usando versiones extrañas de nombres y símbolos reconocibles. Se entiende la referencia, pero la ejecución deja bastante que desear.

open image in gallery Egipto (local) ( Puma )

76. Qatar (visitante): Hay cosas sencillas y sin pretensiones, y luego está lo insípido.

open image in gallery Qatar (visitante) ( Adidas )

75. Bosnia y Herzegovina (visitante): Kelme vuelve a la carga y, al menos esta vez, el diseño resulta menos agresivo para la vista que el de local, lo cual ya es un avance. Sin embargo, más allá de eso, la camiseta no ofrece demasiado. Cumple su función, pero carece de elementos que la hagan destacar o dejar una impresión duradera.

open image in gallery Bosnia y Herzegovina (visitante) ( Kelme )

74. Curazao (local): Deja una sensación algo decepcionante, especialmente porque la camiseta de visitante —como veremos más adelante— juega en otra liga.

open image in gallery Curazao (local) ( Adidas )

73. Turquía (local): Hay varios elementos que no terminan de encajar. El patrón del diseño resulta extraño, la franja horizontal parece fuera de lugar y el escudo centrado tampoco ayuda.

open image in gallery Turquía (local) ( Nike )

72. Suiza (local): Un poco peculiar, pero en general bien. Y el escudo es un gran punto a favor.

open image in gallery Suiza (local) ( Puma )

71. Uzbekistán: En escena aparece 7Saber, una marca que apuesta por un estilo sobrio y robusto, en una línea similar a la de Arabia Saudita. El cuello tiene un detalle interesante que le aporta algo de personalidad, pero más allá de eso, el diseño no ofrece mucho para destacar.

open image in gallery Uzbekistán ( 7saber )

70. Uzbekistán (visitante): Muy similar a la camiseta de local.

open image in gallery Uzbekistán (visitante) ( 7saber )

69. Brasil (visitante): No tenemos dudas de que Vinicius Jr. y compañía harán que esta camiseta luzca bien sobre el campo. Sin embargo, el diseño da la impresión de que alguien derramó pintura sobre la tela y decidió dejarlo así.

open image in gallery Brasil (visitante) ( Nike )

68. Nueva Zelanda (local): Es un diseño bastante sencillo, pero el discreto patrón inspirado en los helechos le aporta un toque distintivo. Además, las camisetas negras casi siempre juegan a favor, y en este caso ayudan a que el conjunto resulte más atractivo de lo que parece a primera vista.

open image in gallery Nueva Zelanda (local) ( Puma )

67. Paraguay (visitante): Psicodélico.

open image in gallery Paraguay (visitante) ( Puma )

66. Escocia (local): Un diseño clásico, sólido y sin errores evidentes. Cumple con todo lo que se espera de una camiseta escocesa, aunque quizá juega demasiado sobre seguro.

open image in gallery Escocia (local )

65. Australia (local): Un poco simple.

open image in gallery Australia (local) ( Nike )

64. Irán: En circunstancias normales, cuestionaríamos la idea de colocar la silueta de un felino en una camiseta de fútbol. Sin embargo, en este caso tiene un propósito claro: generar conciencia sobre la situación del guepardo asiático, una especie en peligro de extinción. Por eso, el concepto suma puntos. Además, el diseño de las mangas aporta un detalle interesante que eleva el conjunto.

open image in gallery Irán (local) ( Majid )

63. Suecia: Un poco aburrida, tal vez, pero en general aceptable.

open image in gallery Suecia (local) ( Adidas )

62. Turquía (visitante): Un poco mejor que la camiseta local.

open image in gallery Turquía (visitante) ( Nike )

61. Argentina (local): A primera vista luce muy bien y mantiene la esencia clásica de la selección. Sin embargo, al observarla de cerca, las franjas con efecto desgastado y los patrones cuadrados terminan restándole atractivo a un diseño que habría funcionado mejor con menos elementos.

open image in gallery Argentina (local) ( Adidas )

60. Egipto (visitante): Acabamos de notar que Puma coloca su logotipo del felino en los hombros de prácticamente todas sus camisetas. Ahora que nos dimos cuenta, es imposible dejar de verlo. Y, para ser sinceros, distrae más de lo que debería.

open image in gallery Egipto (visitante) ( Puma )

59. Irán (visitante): Muy parecido a la edición local, pero mejor.

open image in gallery Irán (visitante) ( Majid )

58. Panamá (visitante): La tercera camiseta alternativa de Panamá es una auténtica joya, con un estilo que recuerda a la icónica equipación de Escocia en la Eurocopa de 1996. Sin embargo, en este ranking solo evaluamos las camisetas de local y visitante. De lo contrario, nunca terminaríamos la lista. Y, lamentablemente para Panamá, su uniforme de visitante está lejos de alcanzar el nivel de esa espectacular tercera equipación.

open image in gallery Panamá (visitante) ( Reebok )

57. Jordania (local): Kelme mejora ligeramente su propuesta con esta camiseta. El diseño incorpora un atractivo patrón en los hombros y unas franjas discretas en el cuerpo que le aportan algo más de personalidad.

open image in gallery Jordania (local) ( Kelme )

56. Jordania (visitante): Muy similar a la camiseta de local, aunque con los colores invertidos.

open image in gallery Jordania (visitante) ( Kelme )

55. Túnez: Nada extraordinario, pero tampoco hay mucho que reprocharle. Es una camiseta sencilla, equilibrada y bien ejecutada.

open image in gallery Túnez (local) ( Kappa )

54. Túnez (visitante): Más de lo mismo. Gracias, Kappa.

open image in gallery Túnez (visitante) ( Kappa )

53. Canadá (local): El motivo de la hoja de arce resulta un poco evidente y quizá demasiado calculado, pero vamos a ser generosos.

open image in gallery Canadá (local) ( Nike )

52. Cabo Verde (local): Tiene estilo.

open image in gallery Cabo Verde (local) ( Tempo )

51. Croacia (visitante): Funciona mejor que la camiseta de local y corrige algunos de sus problemas. Aun así, no termina de convencernos por completo.

open image in gallery Croacia (visitante) ( Nike )

50. Inglaterra (local): Acabados impecables, líneas limpias y una combinación de colores clásica. Es una camiseta elegante, bien ejecutada y difícil de criticar.

open image in gallery Inglaterra (local) ( Nike )

49. Corea del Sur: La camiseta morada de Corea del Sur seguramente dividirá opiniones, y llegamos a considerar colocarla en el último lugar del ranking. Sin embargo, su diseño es atrevido y original. Además, Corea ya tiene otra camiseta ocupando esa posición, así que esta se queda con el sello oficial de "mediocre, pero interesante" de The Independent.

open image in gallery Corea del Sur ( Nike )

48. Nueva Zelanda (visitante): Según Puma, el estampado del fondo representa "los cuatro vientos que conectan al país". El concepto nos gusta, y las mangas y el cuello blancos le dan a la camiseta una apariencia limpia y elegante. Sin embargo, siendo exigentes, el logotipo negro de Puma y el emblemático helecho blanco no terminan de integrarse del todo con el diseño general.

open image in gallery Nueva Zelanda (visitante) ( Puma )

47. Argelia (visitante): El ribete rojo aporta un toque distintivo y elegante que realza el diseño de esta camiseta.

open image in gallery Argelia (visitante) ( Adidas )

46. Austria (local): Colores sólidos, bloques llamativos y líneas bien definidas. Un diseño sobrio, ordenado y muy acorde con el estilo austríaco.

open image in gallery Austria (local) ( Puma )

45. Bélgica (local): Tiene el sabor de un clásico belga: familiar, reconocible y sin grandes riesgos. No sorprende, pero cumple su función y deja una impresión positiva.

open image in gallery Bélgica (local) ( Adidas )

44. Qatar (local): Un diseño diferente y con personalidad propia.

open image in gallery Qatar (local) ( Adidas )

43. Ecuador (local): Una camiseta correcta y agradable a la vista.

open image in gallery Ecuador (local) ( Marathon )

42. Marruecos (visitante): El estampado del fondo es uno de los puntos fuertes del diseño y le aporta mucha personalidad.

open image in gallery Marruecos (visitante) ( Puma )

41. República Checa (local): Una camiseta correcta, sin grandes alardes pero bien ejecutada. Es un diseño clásico y sólido, y el detalle del botón en el cuello le aporta un toque distintivo y elegante.

open image in gallery República Checa (local) ( Puma )

40. Portugal (local): Ondas sutiles, diseño sencillo y ejecución limpia.

open image in gallery Portugal (local) ( Puma )

39. Sudáfrica (local): Un diseño elegante, con una combinación de colores bien lograda y una identidad visual claramente sudafricana.

open image in gallery Sudáfrica (local) ( Adidas )

38. Costa de Marfil (local): Mucho naranja, pero en el mejor sentido posible.

open image in gallery Costa de Marfil (local) ( Puma )

37. República Checa (visitante): Apostar por detalles dorados es una decisión arriesgada cuando no se cuenta con la tradición mundialista de selecciones como Brasil o Alemania. Aun así, hay que reconocerle el mérito a la República Checa por intentarlo.

open image in gallery República Checa (visitante) ( Puma )

36. Irak (local): La marca Jako suele destacar por sus diseños llamativos, y la versión de visitante de esta colección es especialmente atractiva. Sin embargo, la camiseta local también merece reconocimiento por su diseño bien logrado y su identidad visual sólida.

open image in gallery Irak (local) ( Jako )

35. Alemania (visitante): Los pequeños rombos crean un patrón elegante y sutil, mientras que la combinación de colores luce limpia y bien definida.

open image in gallery Alemania (visitante) ( Adidas )

34. España (local): Por sí sola no es una camiseta especialmente llamativa, pero las mangas combinan bien con los pantalones cortos y la franja amarilla en los hombros aporta un detalle atractivo. Quizá no esté entre las mejores camisetas de España en la historia de los Mundiales, pero el resultado es más que digno.

open image in gallery España (local) ( Adidas )

33. Brasil (local): A veces, lo más efectivo es apostar por la sencillez. Y cuando se trata de una selección con tanta historia y peso simbólico como Brasil, un diseño clásico suele ser la mejor elección. Los detalles verdes en los costados y alrededor del cuello evocan sutilmente la camiseta del Mundial de 2002.

open image in gallery Brasil (local) ( Nike )

32. Colombia (local): Adidas afirma que el diseño está inspirado en el realismo mágico, sea cual sea la interpretación que cada uno quiera darle a ese concepto. Más allá de eso, la camiseta funciona muy bien: mantiene los colores tradicionales de Colombia, incorpora un estampado de fondo atractivo y cuenta con detalles en los hombros que complementan el conjunto. Un diseño bien logrado de principio a fin.

open image in gallery Colombia (local) ( Adidas )

31. Haití (local): A primera vista, parece una camiseta con varios elementos bien ejecutados: un cuello discreto y elegante, un llamativo cuerpo azul y detalles rojos en las mangas. Pero lo que realmente destaca es la ilustración que muestra a los héroes de la independencia haitiana izando la bandera nacional.

En casi cualquier otra camiseta, una escena histórica tan explícita podría resultar excesiva. Sin embargo, en este caso tiene un peso simbólico enorme. La Revolución Haitiana es considerada la única gran revuelta de personas esclavizadas que logró triunfar y dar origen a un nuevo Estado, además de convertir a Haití en la primera república negra del mundo. Por eso, lejos de parecer exagerado, el diseño resulta poderoso y merece reconocimiento. Bravo.

open image in gallery Haití (local) ( Saeta )

30. Haití (visitante): Incluso supera a la camiseta local. La combinación de colores permite que los tonos de la bandera haitiana destaquen con mayor fuerza.

open image in gallery Haití (visitante) ( Saeta )

29. Panamá (local): Un color atractivo, un cuello bien diseñado y un conjunto que funciona sin complicaciones.

open image in gallery Panamá (local) ( Reebok )

28. Portugal (visitante): Probablemente sea una camiseta que divida opiniones, pero nosotros estamos de buen ánimo. Nos gusta la combinación de colores y también el patrón ondulado del diseño, que aporta movimiento y personalidad al conjunto.

open image in gallery Portugal (visitante) ( Puma )

27. Arabia Saudita (visitante): Adidas volvió a acertar con una camiseta de visitante elegante y bien ejecutada. El diseño es relativamente sencillo, pero transmite una imagen limpia, moderna y sofisticada. Es cierto que el uso del dorado suele asociarse a las grandes potencias del fútbol, por lo que puede generar debate, pero más allá de eso, el resultado es una camiseta realmente atractiva.

open image in gallery Arabia Saudita (visitante) ( Adidas )

26. Argelia (local): El tono crema le da una personalidad distinta y elegante, mientras que el estampado aporta textura sin robar protagonismo.

open image in gallery Argelia (local) ( Adidas )

25. Ghana (visitante): Según Puma, el diseño se inspira en el mercado Makola de Acra, y el resultado transmite perfectamente esa energía y vitalidad.

open image in gallery Ghana (visitante) ( Puma )

24. Suecia (visitante): El diseño nos gusta mucho y resulta visualmente atractivo, pero cuesta asociarlo con Suecia. Tiene una estética que recuerda más a selecciones como Brasil o Colombia que a la identidad tradicional sueca. Aun así, es una camiseta muy bonita. .

open image in gallery Suecia (visitante) ( Adidas )

23. Costa de Marfil (visitante): Durante un momento pensamos que esta camiseta pertenecía a la categoría de las peores. Sin embargo, tras reconsiderarlo, llegamos a la conclusión de que es tan atrevida, extravagante y poco convencional que termina funcionando. Es una apuesta arriesgada, pero precisamente por eso destaca. Para nosotros, se gana un lugar entre las mejores y no se mueve de ahí.

open image in gallery Costa de Marfil (visitante) ( Puma )

22. Marruecos (local): Tiene pinta de campeona.

open image in gallery Marruecos (local) ( Puma )

21. Senegal (visitante): Sí, nos gusta mucho. A estas alturas del ranking ya hemos analizado tantas camisetas que casi nos estamos quedando sin adjetivos, pero esta merece el reconocimiento. Tiene presencia, funciona visualmente y deja una muy buena impresión. Y si llegaste hasta aquí con nosotros, gracias por la paciencia: ya entramos en la recta final.

open image in gallery Senegal (visitante) ( Puma )

20. Sudáfrica (visitante): Otra gran camiseta de visitante diseñada por Adidas. Aunque, quizá porque sabemos que pertenece a Sudáfrica, resulta difícil no pensar en una camiseta de la selección de críquet de la década de 2010. Aun así, eso no le resta mérito: tiene personalidad, una combinación de colores atractiva y muchos detalles que juegan a su favor.

open image in gallery Sudáfrica (visitante) ( Adidas )

19. Estados Unidos (visitante): Una camiseta realmente llamativa. Las discretas estrellas negras del fondo aportan textura sin sobrecargar el diseño, mientras que el fino detalle rojo en los hombros añade el contraste justo.

open image in gallery Estados Unidos (visitante) ( Nike )

18. Estados Unidos (local): Dejando a un lado la insistencia de Estados Unidos en incorporar elementos de su bandera en casi todos sus uniformes, esta es una muy buena camiseta. Tiene una identidad claramente estadounidense, algo importante para una selección nacional, y logra ser distintiva, llamativa y atractiva. Está varios escalones por encima de algunos diseños más genéricos que utilizó en el pasado. Además, el conjunto de las dos camisetas —una inspirada en las estrellas y otra en las franjas— crea una propuesta coherente y bien pensada.

open image in gallery Estados Unidos (local) ( Nike )

17. Canadá (visitante): ¿Es una constelación o una ligera capa de escarcha? Sea lo que sea, luce espectacular.

open image in gallery Canadá (visitante) ( Nike )

16. República Democrática del Congo (local): La única selección vestida por Umbro en este Mundial recibió una camiseta realmente llamativa. ¿Representa llamas azules? ¿El lomo de una rana gigante? No estamos seguros, pero esa ambigüedad forma parte de su encanto. Es un diseño audaz, original y difícil de ignorar.

open image in gallery República Democrática del Congo (local) ( Umbro )

15. Japón (visitante): Nos encantan las rayas finas, algo que ya quedó claro en rankings anteriores de camisetas mundialistas. Y aunque este diseño parece obra de un niño de cuatro años con una caja de crayones, lo decimos como un cumplido.

open image in gallery Japón (visitante) ( Adidas )

14. Noruega (local): Nos encanta lo que hizo Noruega aquí: básicamente, convirtió su bandera en una camiseta. Y funciona. El diseño es audaz, reconocible al instante y transmite una fuerte identidad nacional. Además, no cuesta imaginar a Erling Haaland luciéndola con estilo. No sabemos hasta dónde llegará Noruega en el Mundial, pero en el apartado de camisetas ya sumó muchos puntos.

open image in gallery Noruega (local) ( Nike )

13. Escocia (visitante): ¡Qué color! ¿Salmón, terracota, coral? No estamos del todo seguros, pero nos encanta.

open image in gallery Escocia (visitante) ( Adidas )

12. Ecuador (visitante): Nos gusta mucho esta camiseta de Marathon. El tono azul intenso le da una apariencia elegante y sobria, mientras que el cuello está muy bien resuelto. Es un diseño con presencia, y no cuesta imaginar a Moisés Caicedo imponiendo condiciones en la cancha con esta camiseta puesta.

open image in gallery Ecuador (visitante) ( Marathon )

11. España (visitante): Nos gusta mucho. Es una camiseta sencilla, pero ejecutada con precisión y sin elementos innecesarios. Todo está donde debe estar: un diseño limpio, elegante y eficaz, como un pase de Xavi en sus mejores tiempos.

open image in gallery España (visitante) ( Adidas )

10. Austria (visitante): Uno de los mejores diseños de Puma para este Mundial. Las manchas con efecto acuarela funcionan sorprendentemente bien y le dan personalidad a la camiseta, mientras que el discreto estampado dorado en la parte superior aporta un toque distintivo sin resultar excesivo. Ya cuestionamos el uso del dorado en otras selecciones, porque es una apuesta arriesgada, pero Austria logró que encajara a la perfección.

open image in gallery Austria (visitante) ( Puma )

9. Irak (visitante): Aquí está la camiseta de visitante de Irak que mencionamos anteriormente, y realmente es una maravilla.

open image in gallery Irak (visitante) ( Jako )

8. Uruguay (local): Un auténtico ejemplo de elegancia. Es el tipo de camiseta que podría pasar sin problemas de una cancha de fútbol a una cena elegante. Sobria, refinada y con mucho estilo. Darwin Núñez lucirá impecable mientras busca el arco desde cualquier ángulo con esta camiseta puesta.

open image in gallery Uruguay (local) ( Nike )

7. Bélgica (visitante): Según Adidas, el diseño está inspirado en el movimiento surrealista belga, y se nota. Es una camiseta llamativa, audaz y diferente. Está peligrosamente cerca de cruzar la línea entre lo brillante y lo excesivo, pero justamente ahí reside su encanto.

open image in gallery Bélgica (visitante) ( Adidas )

6. Francia (visitante): Una camiseta realmente hermosa. El tono verde menta le da una apariencia fresca y sofisticada, mientras que el discreto detalle tricolor en las mangas y el cuello sobrio completan un diseño muy elegante. Quizá no transmite una identidad francesa tan marcada —podría pasar por la camiseta de visitante de Portugal, por ejemplo—, pero eso no le resta mérito: es una de las propuestas más refinadas del torneo.

open image in gallery Francia (visitante) ( Nike )

5. Senegal (local): Podría quedarse en una camiseta bonita y nada más. Pero tiene algo extra que la eleva por encima del promedio.

open image in gallery Senegal (local) ( Puma )

4. México (local): México ya ocupó los primeros puestos de nuestros rankings en años anteriores gracias a diseños inspirados en motivos aztecas, y esta camiseta retoma esa fórmula con gran acierto.

open image in gallery México (local) ( Adidas )

3. Alemania (local): Nos encantan los diseños con inspiración retro, y esta camiseta logra el equilibrio perfecto entre nostalgia y originalidad. Evoca las icónicas equipaciones de los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, pero al mismo tiempo tiene suficiente personalidad para destacar por mérito propio. Ojalá Alemania tenga una gran actuación, porque esta camiseta merece ganarse un lugar en la historia del fútbol.

open image in gallery Alemania (local) ( Adidas )

2. Colombia (visitante): ¡Sí, Colombia! Esta camiseta tiene un aire mundialista inconfundible, con una mezcla de verano, sabor sudamericano y mucha personalidad. Si la camiseta local representa el corazón del país, esta parece inspirarse en la energía y los colores de la costa caribeña.

Es una de esas camisetas que podrías usar fuera de la cancha, en una reunión o una parrillada de verano, y seguir viéndote bien. Tiene estilo, carácter y una vibra relajada que pocas logran transmitir. Eso sí, si alguien más aparece con la misma camiseta en la misma fiesta, probablemente ambos se vean un poco extravagantes. No hacemos las reglas; solo las observamos.

open image in gallery Colombia (visitante) ( Adidas )

1. Curazao (visitante): Es perfecta. El suave tono amarillo, las llamativas mangas azules, el clásico logo de Adidas y las icónicas tres franjas sobre los hombros se combinan para crear una camiseta espectacular.

open image in gallery Curazao (visitante) ( Adidas )

Gracias por leer.

Traducción de Leticia Zampedri