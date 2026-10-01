La contienda por el Balón de Oro entra en su recta final, tras confirmarse la lista de 30 candidatos al premio masculino tras el Mundial de 2026.

El triunfo de España sobre Argentina en la final sin duda representa un buen augurio para jugadores como Rodri, ganador en 2024, y Lamine Yamal en su búsqueda del galardón individual, quienes buscarán comenzar la nueva temporada de clubes con jugadas fascinantes para complementar su participación en la conquista del trofeo más codiciado del fútbol.

Sin embargo, Harry Kane sigue siendo el favorito para el Balón de Oro, tras su sublime temporada goleadora con el Bayern de Múnich y después de realizar también una serie de intervenciones importantes en el Mundial con Inglaterra. ¿Podrá replicar ese desempeño inigualable en los primeros meses de la temporada 2026-2027 para que los logros de su equipo pasen a un segundo plano en la ceremonia de octubre?

El ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, demostró en el Mundial que todavía hay lugar para él a sus 39 años, al anotar ocho goles que impulsaron a Argentina a la final y le permitieron tomar brevemente la corona como el máximo goleador de todos los tiempos de la competencia, hasta que fue superado por Kylian Mbappé. Incluso David Beckham apuesta por el argentino como ganador después de que este llevara al Inter de Miami a la victoria en la Campeones Cup.

Así es como se clasifican los 10 favoritos en el ranking de ‘The Independent’ para el Balón de Oro 2026:

10. Vinicius Jr. ↔️

Vinicius se cuela en nuestro ranking de candidatos al Balón de Oro, sobre todo para evitarme algunos correos enojados de los seguidores del Real Madrid, de Brasil y, ahora tal vez, del Arsenal. Es broma, más o menos.

El subcampeón de 2024 tuvo otra temporada sólida en el Bernabéu, con 22 goles en 36 partidos, aunque, al igual que Mbappé, no pudo llevar al club a ganar un título.

Algo similar podría decirse de su participación en el Mundial; fue uno de los pocos destellos de brillantez en una selección brasileña sin chispa bajo el mando de Carlo Ancelotti, que finalmente sucumbió ante Haaland y compañía.

Dado que no se concretó su tan comentado traspaso al Arsenal durante el verano, el jugador de 26 años necesita recuperar su buen nivel en el Real Madrid para dar un nuevo impulso a su candidatura al Balón de Oro.

open image in gallery Vinicius Jr. renovó su contrato con el Real Madrid ( Getty )

9. Michael Olise ↔️

El Crystal Palace solo pudo retenerlo en Croydon por un tiempo.

Con el Bayern de Múnich y la selección de Francia, Olise se ha consolidado como uno de los mejores atacantes del mundo, un talento tan brillante que el gigante alemán está haciendo todo lo posible para alejar el interés de equipos como el Real Madrid, que sin duda vio la asociación que formó con Mbappé en el Mundial y quiere reunir a la dupla en la capital española.

¿Serán suficientes sus electrizantes jugadas para ganar el Balón de Oro? Probablemente este año no. Pero está en la conversación, lo cual ya es toda una declaración de intenciones.

Es posible que el jurado también tema a un discurso de aceptación de Olise. Si nos basamos en su entrevista posterior al partido en el que el Bayern se impuso al Bodo/Glimt en su debut en la Liga de Campeones (en el que anotó dos goles y dio una asistencia), será como pedirle peras al olmo. Una actitud indiferente conlleva sus peligros.

open image in gallery Michael Olise ha demostrado ser uno de los mejores delanteros del mundo ( Reuters )

8. Jude Bellingham ↔️

¿Cómo es posible que alguna vez se haya cuestionado el lugar de este hombre en la selección de Inglaterra? Bellingham, nombrado mejor jugador del torneo por Thomas Tuchel, les dio una buena lección de humildad a sus críticos al guiar a los Tres Leones hacia el tan anhelado bronce del Mundial.

Esa hermosa historia de redención, por sí sola, ya coloca a Bellingham en esta lista. Y es que la temporada previa al Mundial no fue espectacular. Las lesiones lo limitaron a solo 13 contribuciones de gol con el Real Madrid en otra temporada sin títulos.

Sin embargo, su excelente comienzo en la nueva temporada lo mantiene en esta lista: seis participaciones en goles en otros tantos partidos de liga demuestran que podría estar recuperando su antiguo nivel en el Madrid bajo la dirección de José Mourinho.

Por eso sus posibilidades de ganar el Balón de Oro siguen siendo bajas en comparación con la competencia. Pero, como quedó demostrado en Norteamérica, no lo desestimen.

open image in gallery Jude Bellingham fue la estrella de Inglaterra en el Mundial ( Getty )

7. Ousmane Dembélé ⬇️

Si Francia hubiera ganado el Mundial, como muchos esperaban antes de la aburrida eliminación en semifinales, Dembélé habría sido el gran favorito para llevarse su segundo Balón de Oro consecutivo. La combinación de las medallas de campeón del Mundial y de la Liga de Campeones es como un truco para ganar ventaja.

Habría sido pan comido para un jugador que, seamos honestos, fue el cuarto mejor atacante de Francia en el Mundial. Y aunque, al igual que el año pasado, terminó la temporada como el máximo goleador del París Saint-Germain, con un título de la Liga 1 y una Liga de Campeones de por encima, solo logró aproximadamente la mitad de su producción goleadora.

Su palmarés sigue teniendo suficiente peso como para situarse cómodamente entre los 10 principales candidatos, pero el hecho de no haber levantado el título de la Copa del Mundo le da solo una posibilidad remota de ganar el premio por segundo año consecutivo, y creemos que es justo.

Lo sentimos, Ousmane, pero este año no te toca.

open image in gallery Ousmane Dembélé ganó dos Ligas de Campeones consecutivas con el PSG ( PA )

6. Erling Haaland ⬆️

Nos puso a todos a remar.

En el primer Mundial de Noruega desde 1998, Haaland se aseguró de que el país escandinavo hiciera honor a su condición de candidato sorpresa al impulsarlo hasta los cuartos de final. En el camino, sus implacables hazañas goleadoras humillaron a Brasil y enviaron a casa a los cinco veces campeones. Lejos de las grandes potencias, Haaland fue, con creces, el jugador más destacado del torneo, lo cual no fue ninguna sorpresa.

A ello se suma una temporada bastante habitual para Haaland con el Manchester City: marcó 38 goles el año pasado, su cuarta campaña en el Etihad en la que supera los 30 tantos, y contribuyó a que el equipo conquistara un doblete nacional. Son estadísticas que definirían el legado de prácticamente cualquier otro futbolista, pero que en el caso del gigante noruego ya forman parte de la normalidad.

Por muy prolífico que sea, actualmente es un claro desconocido en la carrera por el Balón de Oro. Es cierto que ha comenzado bien la nueva temporada, con seis goles en seis partidos con el City (incluido un gol ganador en el derbi de Manchester que se le concedió por error). Pero tal vez tenga que subir su desempeño al máximo y emular el increíble inicio que vimos la temporada pasada, cuando anotó 13 goles en sus primeros 10 partidos de liga, para meterse de lleno en la contienda por el Balón de Oro. No hay que olvidar que los acontecimientos recientes pueden generar un poderoso sesgo...

open image in gallery Erling Haaland ha comenzado bien la nueva temporada tras su impresionante Mundial con Noruega ( PA )

5. Lionel Messi ↔️

No podría volver a hacerlo, ¿o sí? La inclusión de Messi en esta lista resume la importancia que tiene el Mundial a la hora de decidir quién gana el Balón de Oro; no va a llevarse el premio por sus hazañas en la MLS, ¿no? Pero hay que reconocerle el mérito al ocho veces ganador; a los 39 años, demostró que todavía tiene mucho que ofrecer.

Los ocho goles de Messi impulsaron a Argentina a la final del Mundial, donde fue derrotada merecidamente por España; de haber ganado dos títulos consecutivos, probablemente estaría entre los dos primeros de esta lista. Después de todo, se llevó el premio de 2023 tras el triunfo de La Albiceleste 10 meses antes, momento en el que ya formaba parte del Inter de Miami.

A pesar de haber quedado en segundo lugar, los periodistas de Indy Sport lo eligieron como el mejor jugador del torneo. Eso, sumado a la tradicional predilección del jurado por el argentino, significa que no se le puede descartar por completo. La retirada de Messi del fútbol internacional, anunciada tras la muerte de su padre, Jorge, subraya que esta es ahora su última oportunidad de ganar otro Balón de Oro.

Beckham apostó por que lo logre, después de haber ayudado al Inter de Miami a ganar la Campeones Cup. Seguro el jurado le dará su debida importancia al deliberar...

open image in gallery Lionel Messi, de 39 años, sigue en la contienda tras un Mundial impresionante ( PA Wire )

4. Rodri ⬇️

Nos guste o no, es innegable el peso que tiene el Mundial ante los ojos del jurado del Balón de Oro. Solo hay que preguntarle a Luka Modric.

Rodri tuvo un Mundial sensacional en el corazón del mediocampo de España, en el que protegió a su defensa sólida como una roca y fungió como el metrónomo que impulsaba el juego hacia adelante. Su influencia lo llevó a ganar el Balón de Oro por delante de los máximos goleadores, Messi y Mbappé, y creemos que podría ser el preludio para que se lleve a casa un segundo Balón de Oro en octubre.

Se sentiría como una pequeña injusticia, considerando que no tuvo la temporada nacional más espectacular. Tras regresar de una lesión con el Manchester City, tardó un poco en encontrar su ritmo en una temporada en la que el equipo de Pep Guardiola ganó la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga, pero se quedó sin el título de la Premier League.

Pero el Mundial es el Mundial, y, sin importar el desacuerdo con la importancia de los logros del equipo en un premio individual, la realidad es que sí importa muchísimo. Sin embargo, ahora que ya se ha calmado el revuelo por el triunfo de La Roja en Nueva Jersey, y aunque se ha integrado muy bien en el Barcelona que cuenta con un récord del 100 por ciento en lo que va de la temporada, solo ha podido terminar un partido de 90 minutos en seis juegos al momento de escribir este artículo. Ese no es el impacto inmediato de ser “el primer nombre en la alineación” que tal vez hubiera necesitado para llevar a buen puerto su carrera hacia un segundo Balón de Oro.

Además, él mismo no parece tener plena confianza en sí mismo, sino que siente que el Barcelona está impulsando a su compañero Yamal para que gane el premio. “El club optó por Lamine porque cree que es el jugador que más lo merece, y eso es perfectamente legítimo”, afirmó.

open image in gallery Rodri ganó el Balón de Oro de la Copa del Mundo, lo que le permitió dejar su huella en la carrera por el Balón de Oro ( AP )

3. Lamine Yamal ↔️

Sin duda, Yamal ganará varios Balones de Oro a lo largo de su carrera, pero este joven de 19 años bien podría llevarse a casa su primer premio este año y superar el segundo lugar que obtuvo en 2025.

Yamal se convirtió en el primer jugador menor de 20 años en disputar tanto una final de la Eurocopa como una final del Mundial, y ganó ambas. Aunque su rendimiento fue bastante modesto para sus estándares, tuvo una influencia decisiva a lo largo de todo el torneo con la selección española, y eso a pesar de haber llegado al torneo con una lesión en el tendón de la corva.

Pero, a diferencia de su contrincante más próximo en esta clasificación, su desempeño con el club durante el último año refuerza sus argumentos para ganar el premio, en lugar de restárselos. Anotó 24 goles y dio 18 asistencias en todas las competiciones con el Barcelona en otra temporada en la que el equipo ganó LaLiga —cifras que difícilmente pueden considerarse mediocres— y comenzó la nueva temporada con ocho goles en siete partidos.

Rodri, su rival más cercano en el Barcelona por el Balón de Oro, ya ha respaldado a Yamal para que lo gane. Las cosas se ven prometedoras para el adolescente.

open image in gallery Lamine Yamal ya ha ganado tanto un Campeonato Europeo como una Copa del Mundo antes de cumplir los 20 años ( PA )

2. Kylian Mbappé ⬆️

Parece una locura pensar que, a sus 27 años, Mbappé aún no tiene un Balón de Oro en su palmarés, considerando que lleva en la cima del fútbol desde hace lo que parece una eternidad.

Una vez más, esta vez está muy bien posicionado en la contienda. Su Bota de Oro en el Mundial será su principal baza, ya que sus 10 goles en Norteamérica le permitieron superar primero a Miroslav Klose y luego a Lionel Messi como el máximo goleador de todos los tiempos del torneo. Tanto él como Messi se habrían sentido injustamente tratados si no se hubieran llevado a casa el Balón de Oro.

Pero no olvidemos que, a pesar de la tensión en torno a su temporada con el Real Madrid, su rendimiento no bajó precisamente. Anotó 42 goles en 44 partidos, a pesar de sufrir de hostigamiento en el Bernabéu; y aunque no fue suficiente para evitar otra temporada sin títulos para los Blancos, no se puede menospreciar su rendimiento.

Mbappé sigue creyendo que es el mejor del mundo y, bajo la dirección de Mourinho, ha tenido un espectacular comienzo de temporada. Ya se encuentra en una forma goleadora deslumbrante, con ocho goles en sus primeros siete partidos, y de repente parece el principal rival de cierto inglés en la lucha por el legendario premio individual.

open image in gallery Kylian Mbappé se convirtió este verano en el máximo goleador de todos los tiempos del Mundial ( Reuters )

1. Harry Kane ⬆️

El capitán de Inglaterra, Kane, sigue siendo el gran favorito para ganar el Balón de Oro, a pesar de no haber brillado tanto en el Mundial como lo hizo en la Bundesliga en la temporada 2025/2026. Es evidencia de lo prolífico que fue la temporada pasada.

Kane fue el máximo goleador de Europa, con 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones, mientras lideraba al Bayern hacia el doble título de liga y copa; así sumó títulos a sus estadísticas individuales que se mantienen impresionantes. Tampoco pasó desapercibido en el Mundial, donde anotó seis goles, incluido un doblete crucial en los últimos minutos contra la República Democrática del Congo que evitó una gran vergüenza a su país, y ayudó a Inglaterra a lograr su mejor resultado en un Mundial desde 1966.

A medida que va tomando ritmo en la nueva temporada con dos goles en sus últimos dos partidos, es posible que el jurado tenga que dejar de lado su tradicional énfasis en la Copa del Mundo y en los logros generales del equipo. También hay que considerar la importancia del lugar donde se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro: se celebrará en Londres, para conmemorar el 70.º aniversario del primer Balón de Oro ganado por el inglés Stanley Matthews. ¿Podría Kane convertirse en el quinto inglés en ganar el premio?

“Por supuesto, ahora ya no está en mis manos, depende de los votantes y de quienes lo decidan”, aseveró Kane, y agregó: “La temporada que tuve fue, por mucho, la mejor de mi carrera y tendremos que esperar para ver qué pasa”.

open image in gallery Harry Kane anotó 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada ( Getty )