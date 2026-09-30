Cristiano Ronaldo confirmó que abandonó la concentración de la selección de Portugal a solo un día del partido contra Dinamarca, en medio de versiones sobre un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus.

La decisión llegó después de que Ronaldo no disputara la victoria de Portugal ante Noruega el domingo. Jesus le había comunicado que ingresaría desde el banquillo, pero el delantero finalmente no tuvo minutos.

Ahora, el futbolista de 41 años dejó la concentración antes del encuentro de la Liga de Naciones en Copenhague, una salida inesperada que abrió interrogantes sobre su futuro con la selección.

“Tras la rueda de prensa de la selección nacional y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar la concentración”, explicó Ronaldo en redes sociales.

El delantero, sin embargo, evitó revelar por ahora las razones de su decisión. “Con el tiempo, les contaré a todos los portugueses la verdad sobre los motivos que me llevaron a dejar la selección nacional, a la que siempre me entregué por completo. Ahora es momento de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción”.

La salida se produce en un momento histórico de la carrera internacional de Ronaldo. Desde su debut con Portugal en 2003, marcó un récord de 146 goles en 234 partidos y la semana pasada todavía formó parte del once titular ante Gales.

A sus 41 años, el delantero también se acerca a los 1.000 goles en el fútbol profesional y ya hizo historia al convertirse en el primer futbolista masculino en marcar en seis Copas del Mundo.

Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo ya habían trabajado juntos en el Al Nassr ( Getty )

Antes del partido contra Dinamarca, Jesus negó que existiera un distanciamiento con Ronaldo, aunque dejó claro que el delantero recibiría el mismo trato que el resto del plantel.

“No sé qué pasará en el partido”, afirmó. “Si necesitamos que él [Ronaldo] juegue en algún momento, jugará. Si no, no lo hará”.

“Parece que hubo un problema entre nosotros, pero no fue así. Yo soy quien toma las decisiones y todo el mundo lo sabe”, añadió. “Puedo prometer lo que quiera porque soy el entrenador. Ningún jugador va a decidir por mí”.

La relación entre ambos viene de antes de su etapa con la selección portuguesa: Jesus ya había dirigido a Ronaldo en el Al Nassr, club saudí en el que el delantero juega desde 2023.

Traducción de Leticia Zampedri