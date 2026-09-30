¿Qué es el Proyecto Longbow? Las conclusiones clave del informe de la Premier League sobre el Manchester City

El Manchester City sobrevaloró sus ingresos por 830 millones de libras mediante un sistema que denominaron “Proyecto Longbow”, según concluyó la comisión independiente que investigó los cargos de infracciones financieras contra el club.

La Premier League confirmó el martes que el City ha sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con el incumplimiento de sus normas financieras entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.

En un contundente documento de 40 páginas, la Premier League afirmó que consideraba la conducta del City como “infracciones extremadamente graves, significativas, sostenidas e intencionales o imprudentes de las normas fundamentales para el funcionamiento adecuado y justo de la competencia de la Premier League”.

El documento detalla la magnitud de lo que la comisión calificó repetidamente acuerdos comerciales “fraudulentos” que el club celebró con varios de sus patrocinadores y que formaban parte de un plan de financiación encubierto, por el cual dichas empresas solo estaban obligadas a pagar una parte de las cuotas de patrocinio correspondientes.

Según la comisión, la empresa “Fordham” era “poco más que una fachada” para que la propietaria del club, Abu Dhabi United Group Investment and Development Ltd (ADUG), inyectara más fondos.

Se descubrió que el Manchester City participó en un esquema de casi mil millones de libras esterlinas para inflar los ingresos o reducir los costos mediante una serie de acuerdos “fraudulentos” ( PA Archive )

Según la comisión, el club puso en marcha lo que denominó “Proyecto Longbow” en 2012 y había sido aceptado como un “proyecto multifacético cuyo propósito era explorar cómo el club podría aumentar sus ingresos y reducir sus pérdidas operativas”.

El organismo explicó que, si bien muchos de los componentes del Proyecto Longbow fueron intentos genuinos y legítimos de lograr esos objetivos, uno de ellos “no lo fue”, en referencia al “Acuerdo de Fordham”.

La comisión sostuvo que dicho acuerdo era “otro mecanismomediante el cual los fondos de ADUG podían ingresarse al club de una manera que ocultaba su verdadero origen” y que permitía “al club eliminar los gastos operativos de sus estados financieros”.

La audiencia recabó pruebas fácticas de 27 testigos a lo largo de 42 días en el último trimestre de 2024, con un conjunto central de documentos clave que asciende a “varias decenas de miles de páginas”.

La comisión añadió: “Los estados financieros del club correspondientes a las temporadas comprendidas entre 2009-2010 y 2017-2018 no reflejaban una imagen fiel y veraz de la situación financiera del club. En consecuencia, los ingresos del club durante esos años fueron enormemente sobreestimados por más de 830 millones de libras”.

Asimismo, destacó el tiempo involucrado en la toma de decisión: “Nos tardamos mucho más tiempo del que hubiéramos deseado, y mucho más tiempo del que habíamos previsto al concluir la audiencia”.