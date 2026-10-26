La estrella española Alexia Putellas gana su tercer Balón de Oro femenino

La estrella española Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro femenino el lunes, después de liderar a su antiguo club, el Barcelona, hacia múltiples títulos la temporada pasada, incluida la Liga de Campeones femenina.

Putellas, quien se incorporó al London City Lionesses durante el receso de temporada, también ayudó a España a ganar la Liga de Naciones femenina el pasado diciembre.

La mediocampista de 32 años puso fin al reinado de tres años de su compañera de selección Aitana Bonmatí.

Putellas ganó el prestigioso galardón en temporadas consecutivas —2021 y 2022— antes de romperse el ligamento cruzado anterior (LCA) y ver a Bonmatí convertirse en una estrella. Bonmatí, quien completó su triplete del Balón de Oro femenino en 2025, no figuró en la lista de candidatas de este año tras romperse una pierna en diciembre.

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