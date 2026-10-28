Autogoles postreros permiten al Inter de Milán vencer 2-0 a Venezia en la Serie A

El campeón defensor Inter de Milán necesitó de dos autogoles postreros para arañar el miércoles una victoria 2-0 en casa del colista Venezia en la Serie A, mientras que la racha invicta del AC Milan en la liga bajo el entrenador Rúben Amorim terminó con una derrota 4-2 en casa ante Bologna.

El central argentino Matías Moreno envió el balón a su propia red a los 80 minutos y el también defensor Redouane Halhal hizo lo mismo dos minutos después. El Inter quedó igualado en la cima con Lazio, de cara a su derbi contra el Milan el sábado, mientras que la derrota de Venezia fue la octava en nueve partidos.

El extremo belga Samuel Mbangula, que inició su carrera en la Juventus, firmó un triplete contra el Milan, que se puso al frente 2-1 antes de la media hora gracias a los goles de Alphadjo Cissé.

Después de que Mbangula adelantara a los visitantes a los ocho minutos, el doblete de Cissé puso al Milan por delante al descanso. Pero un autogol de Bartesaghi puso el 2-2 y Mbangula hizo el resto.

Parma empató 0-0 con Udinese en una batalla en el fondo de la tabla.

En los partidos posteriores, el Napoli no contó con su entrenador suspendido Massimiliano Allegri en su visita a Monza y la Juventus fue a la cancha del modesto Genoa.

El ganador del Balón de Oro Harry Kane estuvo en el banquillo del Bayern Múnich en un partido de segunda ronda de la Copa de Alemania contra el Magdeburg de la segunda división.

En los partidos de la Bundesliga, Friburgo venció 3-2 a Wolfsburgo gracias a un gol en el tiempo añadido de Keisuke Goto, y el tanto del delantero Deniz Undav a los 90 minutos le dio al Stuttgart la victoria 1-0 en Paderborn.

España, de luto

La federación española de fútbol pospuso los 24 partidos de la Copa del Rey programados para el miércoles debido a un accidente ferroviario mortal en el centro de España.

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