Cómo Kimi Antonelli puede ganar el título de F1 2026 en México sin siquiera terminar la carrera

Kimi Antonelli está a un paso de convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1. El piloto italiano podría conquistar el título de 2026 este fin de semana, durante el Gran Premio de México.

Con apenas 20 años, Antonelli superó todas las expectativas de pretemporada, que señalaban a su compañero de Mercedes, George Russell, como el principal favorito al campeonato. Sin embargo, el italiano se impuso con una temporada extraordinaria, en la que consiguió nueve victorias y un total de 15 podios.

Tras ganar en Austin, Antonelli amplió su ventaja sobre Russell a 123 puntos, cuando restan cinco carreras y no hay más pruebas al sprint previstas en el calendario.

Este escenario supone que la temporada terminará según lo programado, con los grandes premios de Qatar y Abu Dabi. No obstante, si el conflicto en Oriente Medio impide celebrar esas carreras, el campeonato podría concluir con una última prueba en Imola.

Además de conquistar su primer título, Antonelli podría superar un récord histórico de la categoría. Actualmente, el campeón mundial más joven es Sebastian Vettel, quien obtuvo su primera corona en 2010, a los 23 años y 134 días.

El italiano también se convertiría en el tercer piloto en ganar el campeonato durante su segunda temporada en la Fórmula 1, después de Lewis Hamilton y Jacques Villeneuve.

¿Qué necesita Antonelli para ser campeón en México?

Un noveno puesto o, mejor, le aseguraría el título

Antonelli llega al Gran Premio de México con 123 puntos de ventaja sobre Russell, segundo en el campeonato, y 124 sobre Hamilton, cuando todavía quedan 125 puntos en juego. Una vez terminada la carrera del domingo, el máximo de puntos disponibles se reducirá a 100.

Por lo tanto, al italiano le bastará con terminar en el noveno puesto o en una posición superior para consagrarse campeón del mundo.

Si finaliza noveno, sumará dos puntos. Incluso si Russell gana la carrera, la diferencia entre ambos quedaría en 100 puntos, pero el británico ya no podría igualar la cantidad de victorias de Antonelli, que es el primer criterio de desempate cuando dos pilotos terminan la temporada con la misma puntuación.

Sin embargo, el joven piloto de Mercedes también podría celebrar el título aunque abandone la carrera o termine fuera de los diez primeros.

Para mantener viva la lucha por el campeonato hasta el Gran Premio de Brasil, previsto para la próxima semana, Russell o Hamilton tendrían que ganar obligatoriamente la carrera en México. De lo contrario, Antonelli se consagraría campeón sin importar su

Antonelli tiene una ventaja de 123 puntos en el campeonato ( AP )

Clasificación de los 10 mejores pilotos antes del Gran Premio de Ciudad de México

Kimi Antonelli (Mercedes): 365 puntos George Russell (Mercedes): 242 puntos Lewis Hamilton (Ferrari): 241 puntos Max Verstappen (Red Bull): 236 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 233 puntos Lando Norris (McLaren): 211 puntos Oscar Piastri (McLaren): 144 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls): 105 puntos Liam Lawson (Racing Bulls): 77 puntos Pierre Gasly (Alpine): 42 puntos

Traducción de Leticia Zampedri