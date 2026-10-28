Kimi Antonelli está por acabar 73 años sin un campeón italiano de F1. ¿Por qué tardó tanto?

Kimi Antonelli está a punto de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953.

Para un país lleno de apasionados aficionados al automovilismo, la espera de 73 años por un campeón italiano resulta desconcertante.

Tras décadas sin un aspirante al título al que alentar, las legiones de apasionados “tifosi” de Italia han vestido de rojo para alentar a Ferrari como equipo, más que a pilotos italianos individuales.

Ahora Antonelli, de 20 años, a quien según se informa Ferrari rechazó cuando era niño antes de unirse a Mercedes, está cambiando la historia del automovilismo italiano.

Ante la casi segura consagración de Antonelli el domingo en la Ciudad de México, estas son las razones por las que ha tardado tanto en volver a ganar un italiano.

Los días de gloria de la década de 1950 y por qué terminaron

Italia era el centro del mundo del automovilismo cuando el Campeonato Mundial de Pilotos comenzó en 1950.

Apenas cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la incipiente marca Ferrari era uno de un puñado de equipos, vestidos del rojo italiano de las carreras, que luchaban por las victorias.

El italiano Nino Farina ganó el primer título para Alfa Romeo, y Ascari sumó dos más para Ferrari en 1952 y 1953. La década estuvo dominada por Juan Manuel Fangio, el primer piloto superestrella de la F1 y un argentino de ascendencia italiana, que ganó cinco campeonatos con más de 40 años, una hazaña que no se ha vuelto a ver.

Los problemas financieros obligaron a Alfa Romeo, Lancia y Maserati a salir de la F1, dejando a Ferrari como el único constructor italiano para 1960, con menos oportunidades para los pilotos italianos.

Pequeños equipos británicos, a los que el fundador Enzo Ferrari se burlaba llamándolos “garagistas” por operar desde patios traseros y garajes, revolucionaron la F1 con diseños ligeros y ágiles, con el motor teniendo más relevancia que el piloto. Para finales de los años 60, dominaban.

Ha habido otros equipos con base en Italia —incluidos Racing Bulls hoy—, pero Ferrari ha seguido siendo el único aspirante auténtico al título del país.

Un periódico del Vaticano, parte de la reacción contra los años más mortíferos de la F1

Hasta finales de la década de 1970 era raro que transcurriera una temporada sin que al menos un piloto de Fórmula 1 muriera tras estrellarse en carreras o pruebas.

Las muertes de estrellas italianas del automovilismo —incluido Ascari, que murió en 1955 mientras probaba un auto deportivo Ferrari— provocaron una reacción en Italia.

El influyente periódico del Vaticano L'Osservatore Romano publicó una dura condena del automovilismo tras la muerte en 1958 del italiano Luigi Musso, que conducía para Ferrari.

El periódico comparó el automovilismo con el antiguo dios romano Saturno, que “sigue devorando a sus propios hijos”, con Musso como una de las víctimas de una búsqueda de dinero sin importar el costo humano.

“Es una cuestión de moral si consideramos que, más allá de cualquier pretexto de ciencia y progreso, existe un interés industrial y económico inmediato y concreto en empresas tan espantosas —un interés que convierte el cronómetro en un medio de publicidad, aunque esté vinculado a las estadísticas de las víctimas”, escribió el periódico.

El fundador de Ferrari “juró” dejar de contratar italianos

Cuando un choque dejó a Lorenzo Bandini, la nueva estrella italiana de Ferrari, con quemaduras mortales en 1967, fue un punto de inflexión.

“Enzo Ferrari juró después de la muerte de Bandini que nunca volvería a contratar a un piloto italiano”, contó el piloto estadounidense Mario Andretti en una conferencia en Italia el año pasado:

En los 59 años transcurridos desde entonces, solo un italiano ha disputado una temporada completa de F1 con Ferrari. Michele Alboreto compitió durante cinco años para el equipo a mediados de la década de 1980 y terminó segundo en la clasificación de 1985. Eso fue poco antes de que Enzo Ferrari muriera a los 90 años en 1988.

Al mismo tiempo, el equipo dejó que otros aspirantes al título se le adelantaran, como Riccardo Patrese, ganador de seis carreras. Eso dificultó que los italianos dieran el salto a la F1, ante la disyuntiva de un equipo local poco competitivo o el riesgo de mudarse a Gran Bretaña a una edad temprana.

El italiano más reciente en conducir para Ferrari en la F1 fue Giancarlo Fisichella en 2009, como sustituto del lesionado Felipe Massa, pero pasó casi toda su carrera con equipos con base en Inglaterra.

Andretti y Senna fueron campeones de la diáspora italiana

Nacido en una familia italiana en lo que hoy es Croacia, Andretti ganó el título con Lotus en 1978 y antes condujo para Ferrari. Como italoestadounidense, contratarlo fue una forma de eludir las restricciones autoimpuestas por Enzo Ferrari, según ha dicho Andretti.

Ayrton Senna, tricampeón de Brasil y considerado ampliamente como el mayor talento de la historia de la F1, tenía ascendencia siciliana. Emerson Fittipaldi, campeón en dos ocasiones en la década de 1970, fue otro italo-brasileño.

En la década de 1990, el francés Jean Alesi —nacido Giovanni en una familia italiana— ganó una carrera con Ferrari. Más recientemente, el brasileño Massa, y los australianos Daniel Ricciardo y Oscar Piastri han sido aspirantes al título de la F1 con ascendencia italiana.

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Nicole Winfield en Roma contribuyó a este reportaje.

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