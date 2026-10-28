Fórmula 1: cómo cambiaría la categoría en la década de 2030 con la posible llegada de los motores V8

Todo indica que la Fórmula 1 volverá a utilizar motores V8 en su próximo ciclo de reglamentación, previsto para 2030 o 2031.

Según informó BBC Sport, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector del automovilismo, envió una propuesta a los seis fabricantes de motores que participan en la categoría: Mercedes, Ferrari, Red Bull-Ford, Audi, Honda y General Motors. En el documento se plantea incorporar motores más sencillos y ruidosos, con el objetivo de recuperar parte de la esencia tradicional de la competición.

La Fórmula 1 dejó de utilizar motores V8 después de la temporada 2013, cuando fueron reemplazados por unidades V6 turbohíbridas. Ahora, la nueva propuesta contempla recuperar los V8, aunque con tecnología híbrida, para ofrecer motores más económicos, ligeros y sencillos, además de un sonido más parecido al de los monoplazas de otras épocas.

De acuerdo con la BBC, el objetivo del próximo reglamento será “introducir autos más ligeros y con mejor respuesta, dar mayor protagonismo a la habilidad de los pilotos, incorporar tecnologías relevantes y reducir los costos para facilitar la llegada de nuevos fabricantes a la Fórmula 1, sin abandonar el compromiso de reducir las emisiones”.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, defiende desde hace tiempo el regreso de los motores V8 e incluso anticipó esta posibilidad la semana pasada en sus redes sociales.

En un video publicado en Instagram, el dirigente emiratí mostró las reacciones positivas de los aficionados ante la idea y acompañó las imágenes con un mensaje contundente: “Por los aficionados. Por los pilotos. Por el deporte. Estoy comprometido a traer de vuelta los V8 a la Fórmula 1”.

La grabación terminó con una frase en pantalla: “V8. Estén atentos”.

La propuesta surge en medio de las fuertes críticas que recibió el reglamento introducido esta temporada, que establece una distribución de potencia del 50 % entre el motor de combustión interna y el sistema eléctrico.

Desde el comienzo, varios pilotos cuestionaron los cambios. Max Verstappen comparó las nuevas reglas con “la Fórmula E con esteroides” y aseguró que iban “en contra de las carreras”. Por su parte, el vigente campeón mundial, Lando Norris, reconoció que los adelantamientos se sentían “artificiales”, mientras que Fernando Alonso, bicampeón de la categoría, llegó a describir la competición como un “campeonato mundial de baterías”.

Uno de los aspectos más cuestionados es que los pilotos deban levantar el pie del acelerador antes de llegar al final de las rectas y dejar que el auto avance por inercia para recuperar energía eléctrica. Esta maniobra, necesaria para disponer de suficiente batería durante el resto de la vuelta, generó descontento entre pilotos y aficionados.

Ante las críticas, los reglamentos previstos para 2027 y 2028 apuntan a modificar el equilibrio entre ambas fuentes de energía, con una distribución del 60 % para el motor de combustión y del 40 % para el sistema eléctrico. Sin embargo, la gestión de la batería seguirá siendo un factor importante tanto en el rendimiento del auto como en la conducción.

Mientras tanto, la temporada 2026 se acerca a un momento decisivo. La próxima cita será el Gran Premio de Ciudad de México, que se disputará este fin de semana y en el que Kimi Antonelli, de 20 años, podría conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula 1. Para conseguirlo, al piloto le bastaría con terminar en el noveno puesto o en una posición superior durante la carrera del domingo.

Traducción de Leticia Zampedri