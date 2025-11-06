Flaherty y Bieber ejercen opciones para 2026; 9 jugadores más son agentes libres, llegando a 162

Los lanzadores de Detroit y Toronto, Jack Flaherty y Shane Bieber, ejercieron sus opciones de jugador para 2026 en lugar de ser elegibles para la agencia libre, y Filadelfia hizo válida su alternativa sobre el relevista venezolano José Alvarado.

El relevista dominicano de San Diego Wandy Peralta también ejerció su opción, mientras que el jardinero cubano de Arizona Lourdes Gurriel Jr., el jardinero de Baltimore Tyler O’Neill y el guardabosque de Texas Joc Pederson decidieron no ejercer las cláusulas de rescisión.

Nueve jugadores más se convirtieron en agentes libres el miércoles, elevando el total a 162. Los equipos deben decidir antes del jueves si hacen ofertas calificadas de 22.025.000 dólares a sus exjugadores elegibles que están por declararse agentes libres.

Aproximadamente 20 peloteros más podrían quedar libres el jueves, última fecha de la ventana de cinco días. Ese grupo incluye al lanzador Andrew Kittredge, readquirido el miércoles por Baltimore a los Cachorros de Chicago. El derecho de 35 años y los Orioles acordaron en enero un contrato de un año por diez millones que incluye una opción de equipo de nueve millones para 2026 con una cláusula de rescisión de un millón.

Flaherty ganó 25 millones este año a través de su contrato con los Tigres y decidió mantener un salario de 20 millones para la próxima campaña. El derecho de 30 años tuvo un récord de 8-15, liderando la Liga Americana en derrotas, y tuvo una efectividad de 4.64 en 31 aperturas.

Bieber se embolsó 14 millones esta temporada y decidió ejercer su opción de 16 millones para 2026. El diestro de 30 años, que ganó el Premio Cy Young de la Americana en 2020, fue adquirido por Toronto a Cleveland en la fecha límite de cambios del 31 de julio. Regresó el 22 de agosto de la cirugía Tommy John en 2024.

Tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3.57 en siete aperturas, ayudando a llevar a Toronto a su primer título del Este de la Americana desde 2015. Permitió el jonrón de Will Smith en la undécima entrada el sábado, lo que llevó a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria de 5-4 en el juego decisivo de la Serie Mundial.

Filadelfia ejerció una opción de nueve millones sobre Alvarado en vez de pagar una cláusula de rescisión de 500.000 como parte de un contrato de tres años por 22 millones.

El jardinero de los Filis Harrison Bader rechazó su opción mutua de diez millones por una rescisión de 1,5 millones que finaliza un contrato de un año por 6,25 millones que firmó con Minnesota. Los Mellizos lo cedieron en canje a Filadelfia.

Peralta acordó antes de la temporada 2024 un contrato que garantiza 16,5 millones durante cuatro años. Ejerció una opción de 4,25 millones para la próxima temporada y también tiene una alternativa de 4,45 millones para 2027.

Gurriel, de 32 años, mantuvo un salario de 13 millones para 2026 y una opción de equipo de 14 millones para 2027 con una cláusula de rescisión de cinco millones, parte de un contrato de cuatro años por 42 millones que firmó antes de la temporada 2024.

O’Neill mantuvo salarios de 16,5 millones para cada una de las próximas dos temporadas, parte de un contrato de tres años por 49,5 millones.

Pederson acordó en enero por dos años y 37 millones.

Cincinnati rechazó una opción de club de 6,5 millones sobre el derecho Scott Barlow a favor de una rescisión de un millón. Declinó también una alternativa de tres millones sobre el zurdo Brent Suter a favor de una rescisión de 250.000, y una opción mutua de 12 millones sobre el jardinero Austin Hays, para rescindir por un millón.

La opción mutua de siete millones del receptor venezolano Elías Díaz fue rechazada por San Diego por una resscisión de dos millones, finalizando un contrato de un año por 3,5 millones.