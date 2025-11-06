Los Yankees declinan opción de cinco millones de Loáisiga y ejercen la de tres millones de Hill

Los Yankees de Nueva York declinaron la opción de cinco millones de dólares del lanzador derecho nicaraguense Jonathan Loáisiga mientras sí ejercieron la de tres millones del zurdo Tim Hill el miércoles.

Hill, de 35 años, tuvo un récord de 4-4 con una efectividad de 3.09 en 70 apariciones como relevista, ponchando a 37 en 67 entradas. Su tasa de roletazos del 64.8% fue la tercera entre los lanzadores con 50 o más entradas, solo detrás del dominicano José Soriano (65.3%) y Jhoan Durán (65.0%), y sus 4.97 ponches por cada nueve entradas lo ubicaron en el puesto 338 entre 339 relevistas.

Loáisiga, de 31 años, se sometió a una cirugía Tommy John el 12 de abril de 2024 y regresó el 16 de mayo, pero tuvo dificultades con la efectividad, que fue de 4.25 en 30 apariciones como relevista, la última el 1 de agosto. Terminó la temporada en la lista de lesionados debido a una rigidez en la espalda.

Loáisiga se volvió elegible para la agencia libre.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes